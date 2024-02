ZUS alarmuje: coraz częściej zaburzenia psychiczne są przyczyną nieobecności w pracy

Zwiększa się ilość nieobecności w pracy spowodowanych zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania. W ubiegłym roku lekarze wystawili ponad 1,4 mln zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń zaliczających się do tej grupy. Najczęściej przyczyną absencji jest reakcja na ciężki stres.

1,4 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wciąż utrzymują są na wysokim miejscu w rankingu chorób. Do tej grupy chorobowej zaliczane są m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości i reakcje na ciężki stres.

W 2023 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania do ZUS wpłynęło ponad 1,4 mln zwolnień lekarskich. Ubezpieczeni spędzili na takich zwolnieniach 26 mln dni absencji chorobowej.

Dla porównania w 2022 r. wystawiono prawie 1,3 mln zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, co przełożyło się na 23,8 mln dni absencji chorobowej. Oznacza to, że w 2023 r. do ZUS wpłynęło o 8,7% więcej takich zwolnień niż rok wcześniej.

Reakcja na ciężki stres przyczyną zwolnienia lekarskiego

Według danych ZUS w 2023 r. wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania były:

reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne – 477,6 tys. zaświadczeń lekarskich na 8,86 mln dni absencji chorobowej

i zaburzenia adaptacyjne – 477,6 tys. zaświadczeń lekarskich na 8,86 mln dni absencji chorobowej epizod depresyjny – 251,6 tys. zaświadczeń na 5,14 mln dni,

inne zaburzenia lękowe – 246 tys. zaświadczeń 4,77 mln dni.

W zeszłym roku najwięcej zaświadczeń z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania lekarze wystawili:

w październiku – 128,3 tys. zaświadczeń na ponad 2,37 mln dni,

w marcu – 125,4 tys. zaświadczeń na 2,30 mln dni,

we wrześniu – 121,2 tys. zaświadczeń na 2,23 mln dni.

Najmniej tego rodzaju zwolnień było w lutym – około 107 tys. na 1,94 mln dni.

Źródło: ZUS