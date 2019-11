Co się zmieniło w treści świadectwa pracy od 7 września 2019 r.

We wzorze świadectwa pracy została zmieniona treść pouczenia o możliwości jego sprostowania. Zmiana polega na wskazaniu nowych terminów, w jakich można wystąpić o korektę świadectwa pracy do pracodawcy i następnie do sądu pracy. Terminy te zostały wydłużone z 7 do 14 dni. Zrezygnowano również z obowiązku wskazywania w pouczeniu konkretnego sądu pracy właściwego do rozpatrzenia żądania pracownika o sprostowanie świadectwa pracy.

Modyfikacje we wzorze świadectwa pracy wynikają ze zmian Kodeksu pracy, które weszły w życie 7 września 2019 r. W związku z nimi konieczne było również dostosowanie rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy do nowych regulacji. Zostały one wprowadzone rozporządzeniem z 30 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które weszło w życie 7 września 2019 r.

reklama reklama



Nowe terminy na sprostowanie świadectwa pracy w pouczeniu

Pracodawca ma obowiązek zamieszczania w świadectwie pracy pouczenia dla pracowników. W pouczeniu tym należy wskazać pracownikowi możliwość wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Jest to uprawnienie pracownika w razie wystąpienia w świadectwie pracy błędów, braku niezbędnych informacji czy niezgodności świadectwa pracy ze stanem faktycznym. Dotychczas osoba kończąca zatrudnienie miała możliwość złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa. Obecnie termin ten został wydłużony do 14 dni. Wydłużono także czas, w jakim pracownik, któremu pracodawca odmówił sprostowania świadectwa pracy, ma możliwość zwrócenia się do sądu pracy z żądaniem sprostowania tego dokumentu. Dotychczas było to 7 dni od dnia zawiadomienia pracownika o odmowie sprostowania świadectwa pracy, a obecnie jest to 14 dni. Jako zupełnie nowy element w pouczeniu pojawiła się informacja o możliwości wystąpienia przez pracownika do sądu pracy także w sytuacji, kiedy pracodawca w ogóle go nie zawiadomił o odmowie sprostowania świadectwa pracy (załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy).

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Brak konieczności informowania o właściwości sądu pracy

W zmodyfikowanym wzorze świadectwa pracy w treści pouczenia usunięto konieczność wpisywania szczegółowych danych dotyczących właściwości sądu pracy, który może dokonać jego sprostowania. Oznacza to, że obecnie wystarczającą informacją jest wskazanie, iż pracownik może złożyć żądanie o sprostowanie świadectwa pracy do sądu pracy. Nie ma już konieczności wskazywania właściwego sądu.

Zmiana danych pracodawcy

Pracodawca w nagłówku świadectwa pracy ma obowiązek wskazania swoich danych. Oprócz swojej nazwy własnej lub imienia i nazwiska (jeśli jest osobą fizyczną) oraz siedziby lub adresu zamieszkania dotychczas należało także podać REGON-PKD. W zmodyfikowanym wzorze wprowadzono natomiast możliwość podania numeru NIP lub numeru REGON-PKD pracodawcy.

Po zmianie przepisów dotyczących wzoru świadectwa pracy od 7 września 2019 r. pracodawca może zdecydować, czy podaje w nagłówku świadectwa pracy swój numer NIP czy numer REGON-PKD.

Brak kodu QR we wzorze świadectwa pracy

W zmodyfikowanym wzorze świadectwa pracy nie został natomiast zamieszczony kod QR, czyli fotokod umieszczany na każdej stronie świadectwa pracy. Przy użyciu odpowiedniej aplikacji miał on ułatwić dostęp do tego dokumentu osobom z problemami ze wzrokiem. Obowiązek wprowadzenia kodu QR do świadectw pracy, w górnym prawnym rogu, przewidywał projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Jednak w ostatecznej jego wersji, która weszła w życie 7 września 2019 r., nie został uwzględniony.

Pozostałe zmiany w rozporządzeniu

W rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy dokonano także innych zmian, które mają charakter porządkowy. Dostosowują treść rozporządzenia do przepisów Kodeksu pracy oraz rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Przewidziana dawniej w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy możliwość wydania tego dokumentu innej niż pracownik osobie jest obecnie ujęta w Kodeksie pracy (art. 97 § 1 Kodeksu pracy). Zatem w ramach aktualizacji usunięto tą regulację z rozporządzenia, a pozostawiono tylko wytyczne co do formy upoważnienia, które powinno mieć postać papierową lub elektroniczną. Z rozporządzenia w sprawie świadectw pracy usunięto także zasady dotyczące terminów wydania świadectwa pracy, które obecnie również znajdują się w Kodeksie pracy. Usunięto też wytyczne co do sposobu przechowywania świadectwa pracy w aktach osobowych oraz sposobu wydawania jego kopii. Wynika to z uregulowania tych kwestii w § 18 rozporządzenia o dokumentacji pracowniczej. Doprecyzowano także przepis regulujący kwestię niszczenia świadectwa pracy, usuwanego z akt osobowych pracownika (np. w sytuacji kiedy świadectwo było wydane z błędem i należy je wymienić). Dotychczas w takim przypadku świadectwo pracy należało zniszczyć. Nowa regulacja wyraźnie nakazuje w takiej sytuacji zniszczenie świadectwa pracy, jednak należy tego dokonać w sposób uniemożliwiający odtworzenie jego treści.

Podstawa prawna

§ 1 - 2 i załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1709

§ 3 pkt 3 lit. d, § 18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2369

art. 97 § 1, § 21, art. 971 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495