Mama w pracy – jakie masz prawa? (wywiad cz. IV)

Kiedy w końcu mama decyduje się na powrót do pracy, ma wiele wątpliwości. Czy pracodawca powinien podnieść jej wynagrodzenie w celu wyrównania z innymi pracownikami? Czy może ją zwolnić? Co może zmienić się w uprawnieniach rodziców w pracy po dostosowaniu polskich przepisów do dyrektywy UE? Na te i inne pytania odpowiada specjalistka i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy – Donata Hermann-Marciniak.