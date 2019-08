Powrót do pracy po macierzyńskim - uprawnienia

Prawo chroni kobiety w ciąży oraz na urlopach związanych z rodzicielstwem, nie zapomina również o matkach wracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Przepisy zapewniają powrót na dotychczasowe stanowisko, ochronę zatrudnienia oraz dodatkowe wolne.

Zakończenie urlopu macierzyńskiego

Po zakończonym urlopie macierzyńskim pracodawca musi przyjąć pracownicę na stanowisko, które zajmowała przed porodem. Jeśli nie jest to możliwe, bo takie sytuacje mają miejsce, zobowiązany jest zapewnić stanowisko równorzędne z zajmowanym przed urlopem lub stanowisko odpowiadające kwalifikacjom zawodowym podwładnej. Przy czym zmiana nie może wpłynąć na obniżenie wynagrodzenia. Podwyżka, jest możliwa.

Praca w nadgodzinach tylko za zgodą pracownika

Pracownika opiekującego się dzieckiem do 4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy. Zgody podwładnego wymaga również delegacja poza stałe miejsce pracy.

Dodatkowe wolne

Mamie, która wraca do pracy i karmi jeszcze dziecko piersią, przysługuje wolne na karmienie. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka, przysługują dwie przerwy 45-minutowe. Przerwy mogą być udzielane łącznie i są wliczane do czasu pracy – przysługuje za nie wynagrodzenie.

Do ukończenia przez dziecko 14. roku życia, w ciągu roku rodzicom przysługują dwa dni zwolnienia od pracy tzw. opieki nad dzieckiem. Wole można wykorzystać na godziny (16 h). Za ten czas również przysługuje wynagrodzenie.

Ochrona przed zwolnieniem

Mamy, uprawnione do urlopu wychowawczego, które zdecydują się obniżyć wymiar czasu pracy, zyskują ochronę zatrudnienia.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Od dnia złożenia wniosku (na 21 dni przed) do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej niż przez łączny okres 12 miesięcy obowiązuje ochrona przed zwolnieniem.

