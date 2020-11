Izolacja a praca zdalna.

Praca na izolacji

Izolacja domowa to odosobnienie osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. Na kwarantannę natomiast wysyła się osoby, które były narażone na zakażenie wirusem, np. miały kontakt z chorym na COVID-19. Osoby przebywające na kwarantannie często to osoby zdrowe, które nie mają żadnych objawów. Co więcej, nawet osoby z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 mogą nie zachorować na COVID-19 i przejść zakażenie bezobjawowo. Powstaje w związku z tym pytanie, czy takie osoby mogą wykonywać w czasie izolacji pracę zdalną? Dla osób, które czują się dobrze, a np. tylko straciły smak i węch, praca zdalna z wypłatą 100% jest lepszym wyjściem niż wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% pensji.

Co na to prawo? Jaka jest praktyka?

Okazuje się, że prawo nie przesądza wprost o możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas izolacji. W praktyce zdarzają się przypadki, kiedy osoba będąca na izolacji pracuje oraz przypadki, kiedy pracodawca nie zgadza się na taką pracę. Dochodzi tu kwestia oszczędności pracodawcy. Niektórzy z nich mogą widzieć tu pole do szukania oszczędności. Jak już zostało wspomniane – wynagrodzenie chorobowe jest niższe niż normalna pensja. Ostatnio jednak więcej mówi się o braku rąk do pracy właśnie z powodu licznych zakażeń. Wydaje się więc, że większość pracodawców ma interes w tym, aby pracownik wykonywał pracę w czasie izolacji. Aby rozstrzygnąć wątpliwości naszych Czytelników, zapytaliśmy o to Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy.





Opinia ZUS

Rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku tłumaczy, że zasady i tryb podejmowania pracy czy świadczenia pracy regulują przepisy prawa pracy, a więc szczegółowych informacji w tym zakresie może udzielić Państwowa Inspekcja Pracy. Jednocześnie uzupełnia swoją wypowiedź i informuje, iż niemożność świadczenia pracy w związku z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych u ludzi pod kątem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy.

W związku z powyższym osoba ubezpieczona, której Inspekcja Sanitarna zaleciła kwarantannę czy izolację domową, może starać się o ustalenie uprawnień do świadczeń chorobowych (tzw. chorobowe). Należy jednak mieć na uwadze, że za okres, w którym świadczy pracę i zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę - świadczenia chorobowe nie będą przysługiwały.

"Pracownik, kwestię świadczenia pracy w trakcie kwarantanny czy izolacji powinien ustalić z pracodawcą. Gdy pracownik nie wystąpi o zasiłek chorobowy podczas kwarantanny czy izolacji a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę – może pracować zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia. Nie można brać chorobowego i pensji równocześnie. Krótko mówiąc ten, kto nie bierze „chorobowego” może zdalnie pracować." – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.