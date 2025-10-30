REKLAMA

Pokolenie Z bije na głowę inne grupy pracowników. Ma bardzo wysokie kompetencje cyfrowe i miękkie, a mimo to dochodzi do konfliktów w pracy

Pokolenie Z bije na głowę inne grupy pracowników. Ma bardzo wysokie kompetencje cyfrowe i miękkie, a mimo to dochodzi do konfliktów w pracy

30 października 2025, 13:17
Newseria.pl
Pokolenie Z bije na głowę inne grupy pracowników. Ma bardzo wysokie kompetencje cyfrowe i miękkie, a mimo to dochodzi do konfliktów w pracy
Pokolenie Z bije na głowę inne grupy pracowników. Ma bardzo wysokie kompetencje cyfrowe i miękkie, a mimo to dochodzi do konfliktów w pracy
Shutterstock

Pokolenie Z bije na głowę inne grupy pracowników z powodu bardzo wysokich kompetencji cyfrowych i miękkich. To osoby wychowane w cyfrowym świecie. Znają swoją wartość i wymagania od miejsca pracy. Pomimo tych wszystkich cech czasami dochodzi do konfliktów z pracownikami z innych grup pokoleniowych. Dlaczego?

Pokolenie Z ma wysokie kompetencje cyfrowe

Blisko 80 proc. przedstawicieli pokolenia Z wymienia stabilność zatrudnienia jako ważną przy wyborze miejsca pracy. Tyle samo osób wskazuje na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym – wynika z badania SW Research, Konfederacji Lewiatan i Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci wskazują, że nowe pokolenie na rynku pracy ma przewagę w kontekście wysoko rozwiniętych umiejętności cyfrowych, jednak inne podejście do pracy powoduje, że czasem wchodzi w konflikty ze starszymi pracownikami.

Jak wynika z cytowanego badania, pokolenie Z ma kompetencje cyfrowe pożądane przez pracodawców. 20 proc. badanych przyznało, że posiada umiejętności z obszaru Big Data, czyli potrafi pozyskiwać dane z różnych źródeł i je analizować. Z kolei 16 proc. respondentów wykazuje się znajomością programów i narzędzi cyfrowych na poziomie podstawowym, a 10,1 proc. – zaawansowanym. – Pokolenie Z, które dopiero co wkroczyło albo będzie wkraczać na rynek pracy, to pierwsze, które wychowało się w warunkach cyfrowych, więc jego umiejętności cyfrowe są na najwyższym poziomie i na pewno na głowę biją inne grupy pracowników. Wprawdzie doświadczenia COVID-u sprawiły, że umiejętności cyfrowe starszego pokolenia też się podwyższyły, ale na pewno generacja Z wiedzie tutaj prym i w tym sensie jest przygotowana do nowoczesnej gospodarki po transformacji technologicznej – mówi agencji Newseria prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan oraz kierownik Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy Uniwersytetu Warszawskiego.

Dane Eurostatu z 2023 roku pokazują, że 44 proc. Polaków w wieku od 16 do 74 lat posiadało przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, co dało nam 25. miejsce na 27 krajów Unii Europejskiej. Gorzej wypadli jedynie mieszkańcy Bułgarii (36 proc.) i Rumunii (28 proc.).

Pokolenie Z ma wysokie kompetencje miękkie

Jednocześnie badanie UW, Lewiatana i SW Research wskazuje, że młodzi ludzie mają także poszukiwane przez pracodawców kompetencje miękkie. 61,5 proc. deklaruje, że wykazuje się empatią i komunikatywnością, 58,8 proc. – umiejętnością pracy w zespole, a 51,1 proc. – zdolnościami do efektywnej komunikacji oraz współpracy. 28,8 proc. respondentów odpowiedziało również, że potrafi zarządzać konfliktami.

Pokolenie Z ceni równowagę między pracą a życiem

Istotną różnicą między Gen Z a innymi pokoleniami jest także ich stosunek do pracy. – Młodzi cenią sobie pracę, ale też równowagę między pracą a życiem. Nie koncentrują się jak wcześniejsze pokolenia wyłącznie na celach zawodowych i nie traktują pracy jako jedynego elementu samorealizacji – podkreśla prof. Jacek Męcina. Priorytetem dla pokolenia Z w obszarze pracy jest work–life balance. Niemal 80 proc. ankietowanych uznało go za kluczową wartość przy wyborze pracodawcy. – Pokolenie Z bardziej sobie ceni, ale i potrzebuje dobrostanu psychicznego. Wsparcie psychologiczne jest ważnym benefitem, którego oczekują pracujący np. w korporacjach przedstawiciele pokolenia Z – podkreśla ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pokolenie Z chce się stale uczyć

Młodzi doceniają także jako pozapłacowy benefit możliwość rozwoju zawodowego i osobistego. Choć na etapie wyboru pracodawcy wynagrodzenie nie było wskazywane jako decydujące, to 83 proc. badanych podkreśla, że oczekuje atrakcyjnych zarobków. Dobra atmosfera w pracy była jednym z najwyżej ocenianych czynników.

Wymagania pracowników z pokolenia Z - konflikty

Atuty młodych plus ich dość wyjątkowa pozycja na rynku pracy, ponieważ w warunkach rynku pracownika w większym stopniu mogą przebierać w ofertach, powodują, że są oni bardziej wymagającymi pracownikami. Dostrzegają wartość dobrej reputacji pracodawcy, a oczekują nie tyle wysokich wynagrodzeń, ile pewności zatrudnienia i wynagrodzenia. Na pierwszym miejscu stawiają elastyczność, jasność komunikacji z menedżerami, czyli jasno postawione i sprawiedliwie rozliczane cele. To są te elementy, które w jakimś sensie odróżniają ich od starszych pracowników – tłumaczy prof. Jacek Męcina. Dla 82 proc. przedstawicieli pokolenia Z otwarta komunikacja z przełożonymi jest ważnym czynnikiem w obszarze pracy.

Od czasu do czasu mogą się pojawiać konflikty między młodymi, bardziej skoncentrowanymi na sobie czy na swoich kompetencjach i umiejętnościach cyfrowych, a starszymi pracownikami. Zdarza się, że w trakcie pracy młodzi buszują po mediach społecznościowych, co powoduje pewne napięcia, które powinny być rozwiązywane poprzez tworzenie wspólnych grup projektowych – mówi kierownik Katedry Ustroju Pracy i Rynku Pracy UW.

Wyniki badania na temat Gen Z na rynku pracy zostały zaprezentowane podczas Europejskiego Forum Nowych Idei.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
Kadry
