W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych, z mocą od lipca 2025 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowe rozwiązania mieszkaniowe i finansowe dla niemalże 100 tys. zatrudnionych. Ustawa obowiązuje z mocą od lipca 2025 r., a świadczenia będę wypłacane wstecz. W niniejszym artykule szczegółowo omówiono treść aktu, w tym zasady przyznawania uprawnień.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowe rozwiązania mieszkaniowe i finansowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Przepisy przewidują przyznanie specjalnego dodatku mieszkaniowego w wysokości od 900 zł do 1 800 zł miesięcznie oraz systemowe uregulowania dotyczące form zakwaterowania.

Ważne Ustawa weszła już w życie, z mocą od 1 lipca 2025 roku, a pierwsze wypłaty dodatków są planowane już na początek listopada 2025 roku. W niniejszym artykule szczegółowo omówię treść aktów, mechanikę przyznawania uprawnień, kryteria doboru jak i praktyczne skutki regulacji.

Ustawa została przygotowana w celu poprawy zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy formacji mundurowych oraz zwiększenia atrakcyjności służby

Ustawa została przygotowana w celu poprawy zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy formacji mundurowych oraz zwiększenia atrakcyjności służby. Inspiracją legislacyjną były rozwiązania stosowane w Siłach Zbrojnych RP, które uznano za efektywne w stabilizowaniu kadry i podnoszeniu poziomu motywacji. Główne cele ustawodawcy to:

zapewnienie realnego wsparcia finansowego i mieszkaniowego, które działa jako czynnik motywacyjny przy naborze i utrzymaniu kadr;

uporządkowanie zasad przydziału lokali, kwater tymczasowych i świadczeń mieszkaniowych oraz ujednolicenie praktyk między poszczególnymi służbami;

zwiększenie stabilności rodzin funkcjonariuszy poprzez uwzględnienie sytuacji rodzinnej w procesie przydziału zakwaterowania;

stworzenie narzędzi, które pozwolą na elastyczne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi formacji i efektywne wykorzystanie środków publicznych.

Ustawodawca podkreśla, że poprawa warunków mieszkaniowych ma istotne znaczenie w kontekście wyzwań bezpieczeństwa i przeciwdziałania niedoborom kadrowym w formacjach odpowiedzialnych za porządek publiczny i bezpieczeństwo Państwa.

Kto zyska prawo do dodatku mieszkaniowego?

Nowe uprawnienia obejmują szeroką grupę funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych. Prawo do zakwaterowania i dodatku mieszkaniowego przysługuje m.in. następującym kategoriom:

policjanci mianowani na okres służby przygotowawczej oraz na stałe;

funkcjonariusze Straży Granicznej w służbie przygotowawczej i na stałe;

strażacy Państwowej Straży Pożarnej mianowani na okres służby przygotowawczej i na stałe;

funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego od dnia przyjęcia do służby do dnia zwolnienia;

funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa mianowani na okres służby przygotowawczej i na stałe;

funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w służbie przygotowawczej lub stałej.

Uprawnienia obejmują zarówno osoby w okresie przygotowawczym, jak i funkcjonariuszy etatowych, z zachowaniem specyfiki każdej formacji. Ustawa określa też, które podmioty są właściwe do prowadzenia spraw zakwaterowania dla danej służby.

Formy realizacji prawa do zakwaterowania

Prawo do zakwaterowania będzie realizowane w jednej z czterech form, które dają możliwość dostosowania wsparcia do lokalnych zasobów i sytuacji funkcjonariusza:

Przydział lokalu mieszkalnego — stały lokal służbowy lub przydział mieszkania z zasobów danej formacji. Przydział kwatery tymczasowej — krótkoterminowe umieszczenie w kwaterze przeznaczonej dla funkcjonariuszy. Skierowanie do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej — rozwiązanie szczególnie w sytuacjach, gdy służba odbywana jest w pobliżu jednostek dysponujących internatami. Przyznanie świadczenia mieszkaniowego — gotówkowe świadczenie, które można przeznaczyć na wynajem mieszkania, spłatę kredytu hipotecznego lub inne wydatki mieszkaniowe.

W praktyce: wnioskodawca wybiera preferowaną formę przy składaniu stosownego wniosku do podmiotu właściwego w sprawach zakwaterowania. Jeżeli wybrana forma (np. lokal lub kwatera) nie jest dostępna, podmiot przyznaje świadczenie mieszkaniowe.

Kryteria i zasady przydziału zakwaterowania

Przy rozdziale mieszkań i miejsc w kwaterach ustawodawca przewidział preferencje wynikające z sytuacji rodzinnej funkcjonariusza. Przydział uwzględnia:

małżonka oraz dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) znajdujące się na utrzymaniu funkcjonariusza;

dzieci do ukończenia 18 roku życia; dzieci kształcące się w szkołach lub studiujące do ukończenia 26 roku życia; osoby, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 18 rokiem życia;

rodzice funkcjonariusza nie są uwzględniani przy przydziale lokalu mieszkalnego — rozwiązanie to odzwierciedla wzorzec zastosowany w aktach prawa regulujących zakwaterowanie Sił Zbrojnych.

Dodatkowo ustawa wprowadza minimalną normę powierzchni mieszkalnej: jednoosobowe gospodarstwo domowe nie może otrzymać powierzchni mniejszej niż 20 m2.

Mechanizm świadczenia mieszkaniowego i zasady obliczania

Świadczenie mieszkaniowe pełni funkcję alternatywną wobec przydziału lokalu i ma charakter elastyczny. Jego wysokość będzie ustalana w dwóch elementach: stawka podstawowa określona w ustawie; mnożnik lokalizacyjny przypisany do miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje lub pełni służbę.

W efekcie wysokość świadczenia stanowi iloczyn stawki podstawowej i mnożnika lokalizacyjnego. Funkcjonariusz przy składaniu wniosku wybiera sposób określenia podstawy (miejsce zamieszkania lub miejsce pełnienia służby zgodnie z rozkazem personalnym). Ustawa przewiduje szczegółowe zasady ustalania mnożników tak, aby odzwierciedlały one zróżnicowanie warunków rynkowych między regionami.

W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych

Świadczenie można przeznaczyć m.in. na: wynajem mieszkania, spłatę rat kredytu hipotecznego, inne wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Wysokość dodatku w przedziale od 900 zł do 1 800 zł ma zapewnić realne wsparcie i skompensować różnice wynikające z kosztów mieszkalnictwa.

Procedura wnioskowania i prowadzenie wykazów zakwaterowania

Podmioty właściwe dla każdej formacji zostały obciążone obowiązkiem prowadzenia i udostępniania wykazów zasobów mieszkaniowych, obejmujących: lokale mieszkalne należące do jednostki, kwatery tymczasowe, miejsca w internatach i kwaterach internatowych.

Wykazy mają być dostępne dla funkcjonariuszy w sposób przyjęty przez podmiot (np. intranet służbowy, tablica ogłoszeń, platforma elektroniczna). Funkcjonariusz składa wniosek o wybraną formę zakwaterowania do podmiotu właściwego, który rozpatruje go zgodnie z kolejnością i obowiązującymi kryteriami.

Wejście w życie

Ustawa weszła w życie 14 października 2025 r., tj. z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 lipca 2025 r. Jednakże niektóre przepisy mogą mieć odrębne terminy wykonania.

Ustawa wprowadza kompleksowy system wsparcia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służb mundurowych, łącząc bezpośrednie świadczenia finansowe z elastycznymi formami zakwaterowania. Przyznanie dodatków w wysokości od 900 zł do 1 800 zł ma charakter motywacyjny i stabilizacyjny, a jednocześnie wymaga od jednostek organizacyjnych przygotowania mechanizmów administracyjnych i budżetowych. Kluczowe aspekty to transparentne wykazy zasobów, kryteria uwzględniające sytuację rodzinną funkcjonariuszy oraz mechanizmy wyboru formy realizacji prawa do zakwaterowania.