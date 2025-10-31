REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Działalność socjalna » W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych, z mocą od lipca 2025 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]

W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych, z mocą od lipca 2025 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]

31 października 2025, 15:32
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
uprawnienia
W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych, z mocą od lipca 2025 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]
Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowe rozwiązania mieszkaniowe i finansowe dla niemalże 100 tys. zatrudnionych. Ustawa obowiązuje z mocą od lipca 2025 r., a świadczenia będę wypłacane wstecz. W niniejszym artykule szczegółowo omówiono treść aktu, w tym zasady przyznawania uprawnień.

rozwiń >

W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych, z mocą od lipca 2025 r. [PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ]

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza nowe rozwiązania mieszkaniowe i finansowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Przepisy przewidują przyznanie specjalnego dodatku mieszkaniowego w wysokości od 900 zł do 1 800 zł miesięcznie oraz systemowe uregulowania dotyczące form zakwaterowania.

Ważne

Ustawa weszła już w życie, z mocą od 1 lipca 2025 roku, a pierwsze wypłaty dodatków są planowane już na początek listopada 2025 roku. W niniejszym artykule szczegółowo omówię treść aktów, mechanikę przyznawania uprawnień, kryteria doboru jak i praktyczne skutki regulacji.

Ustawa została przygotowana w celu poprawy zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy formacji mundurowych oraz zwiększenia atrakcyjności służby

Ustawa została przygotowana w celu poprawy zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych funkcjonariuszy formacji mundurowych oraz zwiększenia atrakcyjności służby. Inspiracją legislacyjną były rozwiązania stosowane w Siłach Zbrojnych RP, które uznano za efektywne w stabilizowaniu kadry i podnoszeniu poziomu motywacji. Główne cele ustawodawcy to:

  • zapewnienie realnego wsparcia finansowego i mieszkaniowego, które działa jako czynnik motywacyjny przy naborze i utrzymaniu kadr;
  • uporządkowanie zasad przydziału lokali, kwater tymczasowych i świadczeń mieszkaniowych oraz ujednolicenie praktyk między poszczególnymi służbami;
  • zwiększenie stabilności rodzin funkcjonariuszy poprzez uwzględnienie sytuacji rodzinnej w procesie przydziału zakwaterowania;
  • stworzenie narzędzi, które pozwolą na elastyczne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi formacji i efektywne wykorzystanie środków publicznych.

Ustawodawca podkreśla, że poprawa warunków mieszkaniowych ma istotne znaczenie w kontekście wyzwań bezpieczeństwa i przeciwdziałania niedoborom kadrowym w formacjach odpowiedzialnych za porządek publiczny i bezpieczeństwo Państwa.

Kto zyska prawo do dodatku mieszkaniowego?

Nowe uprawnienia obejmują szeroką grupę funkcjonariuszy różnych formacji mundurowych. Prawo do zakwaterowania i dodatku mieszkaniowego przysługuje m.in. następującym kategoriom:

  • policjanci mianowani na okres służby przygotowawczej oraz na stałe;
  • funkcjonariusze Straży Granicznej w służbie przygotowawczej i na stałe;
  • strażacy Państwowej Straży Pożarnej mianowani na okres służby przygotowawczej i na stałe;
  • funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego od dnia przyjęcia do służby do dnia zwolnienia;
  • funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa mianowani na okres służby przygotowawczej i na stałe;
  • funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu w służbie przygotowawczej lub stałej.

Uprawnienia obejmują zarówno osoby w okresie przygotowawczym, jak i funkcjonariuszy etatowych, z zachowaniem specyfiki każdej formacji. Ustawa określa też, które podmioty są właściwe do prowadzenia spraw zakwaterowania dla danej służby.

Formy realizacji prawa do zakwaterowania

Prawo do zakwaterowania będzie realizowane w jednej z czterech form, które dają możliwość dostosowania wsparcia do lokalnych zasobów i sytuacji funkcjonariusza:

  1. Przydział lokalu mieszkalnego — stały lokal służbowy lub przydział mieszkania z zasobów danej formacji.
  2. Przydział kwatery tymczasowej — krótkoterminowe umieszczenie w kwaterze przeznaczonej dla funkcjonariuszy.
  3. Skierowanie do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej — rozwiązanie szczególnie w sytuacjach, gdy służba odbywana jest w pobliżu jednostek dysponujących internatami.
  4. Przyznanie świadczenia mieszkaniowego — gotówkowe świadczenie, które można przeznaczyć na wynajem mieszkania, spłatę kredytu hipotecznego lub inne wydatki mieszkaniowe.

W praktyce: wnioskodawca wybiera preferowaną formę przy składaniu stosownego wniosku do podmiotu właściwego w sprawach zakwaterowania. Jeżeli wybrana forma (np. lokal lub kwatera) nie jest dostępna, podmiot przyznaje świadczenie mieszkaniowe.

Kryteria i zasady przydziału zakwaterowania

Przy rozdziale mieszkań i miejsc w kwaterach ustawodawca przewidział preferencje wynikające z sytuacji rodzinnej funkcjonariusza. Przydział uwzględnia:

  • małżonka oraz dzieci pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej) znajdujące się na utrzymaniu funkcjonariusza;
  • dzieci do ukończenia 18 roku życia; dzieci kształcące się w szkołach lub studiujące do ukończenia 26 roku życia; osoby, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed 18 rokiem życia;
  • rodzice funkcjonariusza nie są uwzględniani przy przydziale lokalu mieszkalnego — rozwiązanie to odzwierciedla wzorzec zastosowany w aktach prawa regulujących zakwaterowanie Sił Zbrojnych.

Dodatkowo ustawa wprowadza minimalną normę powierzchni mieszkalnej: jednoosobowe gospodarstwo domowe nie może otrzymać powierzchni mniejszej niż 20 m2.

Mechanizm świadczenia mieszkaniowego i zasady obliczania

Świadczenie mieszkaniowe pełni funkcję alternatywną wobec przydziału lokalu i ma charakter elastyczny. Jego wysokość będzie ustalana w dwóch elementach: stawka podstawowa określona w ustawie; mnożnik lokalizacyjny przypisany do miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje lub pełni służbę.

W efekcie wysokość świadczenia stanowi iloczyn stawki podstawowej i mnożnika lokalizacyjnego. Funkcjonariusz przy składaniu wniosku wybiera sposób określenia podstawy (miejsce zamieszkania lub miejsce pełnienia służby zgodnie z rozkazem personalnym). Ustawa przewiduje szczegółowe zasady ustalania mnożników tak, aby odzwierciedlały one zróżnicowanie warunków rynkowych między regionami.

W listopadzie wypłaty od 900 do 1800 zł dodatku miesięcznie dla setek tysięcy zatrudnionych

Świadczenie można przeznaczyć m.in. na: wynajem mieszkania, spłatę rat kredytu hipotecznego, inne wydatki związane z utrzymaniem lokalu. Wysokość dodatku w przedziale od 900 zł do 1 800 zł ma zapewnić realne wsparcie i skompensować różnice wynikające z kosztów mieszkalnictwa.

Procedura wnioskowania i prowadzenie wykazów zakwaterowania

Podmioty właściwe dla każdej formacji zostały obciążone obowiązkiem prowadzenia i udostępniania wykazów zasobów mieszkaniowych, obejmujących: lokale mieszkalne należące do jednostki, kwatery tymczasowe, miejsca w internatach i kwaterach internatowych.

Wykazy mają być dostępne dla funkcjonariuszy w sposób przyjęty przez podmiot (np. intranet służbowy, tablica ogłoszeń, platforma elektroniczna). Funkcjonariusz składa wniosek o wybraną formę zakwaterowania do podmiotu właściwego, który rozpatruje go zgodnie z kolejnością i obowiązującymi kryteriami.

Wejście w życie

Ustawa weszła w życie 14 października 2025 r., tj. z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 lipca 2025 r. Jednakże niektóre przepisy mogą mieć odrębne terminy wykonania.

Ustawa wprowadza kompleksowy system wsparcia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służb mundurowych, łącząc bezpośrednie świadczenia finansowe z elastycznymi formami zakwaterowania. Przyznanie dodatków w wysokości od 900 zł do 1 800 zł ma charakter motywacyjny i stabilizacyjny, a jednocześnie wymaga od jednostek organizacyjnych przygotowania mechanizmów administracyjnych i budżetowych. Kluczowe aspekty to transparentne wykazy zasobów, kryteria uwzględniające sytuację rodzinną funkcjonariuszy oraz mechanizmy wyboru formy realizacji prawa do zakwaterowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz.U. 2025 poz. 1366)

Źródło: INFOR
