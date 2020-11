Praca zdalna na izolacji - projekt ustawy.

Praca zdalna na izolacji dla chorych na COVID-19

Rząd proponuje umożliwienie wykonywania pracy osobom objętym izolacją w warunkach domowych, które nie przejawiają symptomów choroby Covid-19, bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg - wynika z opublikowanego we wtorek projektu ustawy.

Izolacja a kwarantanna

"Mając na uwadze (...), iż ustawodawca uregulował omawianą kwestię w przypadku kwarantanny, proponuje się wprowadzenie analogicznego rozwiązania umożliwiającego pracownikom objętym izolacją w warunkach domowych, którzy nie przejawiają symptomów choroby COVID-19, bądź objawy tej choroby mają łagodny przebieg wykonywanie pracy zdalnej. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej podczas izolacji w warunkach domowych, uzyska on prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji w warunkach domowych, w trakcie którego nie świadczy pracy zdalnej" - napisano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.





Liczba pracowników na izolacji bez objawów lub z łagodnym przebiegiem

W OSR projektu podano, że według danych ZUS z 11 listopada, liczba pracowników objętych izolacją, nieprzejawiających symptomów Covid-19, bądź z łagodnym przebiegiem choroby wynosiła 182.587.

Projekt zakłada się wejście przepisów z dniem następującym po dniu ogłoszenia.