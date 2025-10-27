REKLAMA

Listopad 2025: kalendarz do druku [PDF]

Listopad 2025: kalendarz do druku [PDF]

27 października 2025, 12:32
[Data aktualizacji 27 października 2025, 12:53]
Pobierz kalendarz listopada 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Listopad 2025 roku ma aż 12 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we listopadzie? Wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

Listopad 2025 - święta, dni wolne

Listopad ma 30 dni. W jedenastym miesiącu roku po dwóch miesiącach bez świąt ustawowo wolnych od pracy, mamy czerwone kartki w kalendarzu. Dni wolne to oczywiście wszystkie niedziele miesiąca oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zwykle jest to sobota. W listopadzie 2025 r. jest pięć pełnych weekendów (5 sobót i 5 niedziel), a więc 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo, w listopadzie wypadają dwa święta:

  • 1 listopada (Wszystkich Świętych) - sobota,
  • 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) - wtorek.

Wtorek staje się tym samym wolny od pracy, a co z sobotą dla pracowników, dla których jest to dzień wolny wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy? Czy to święto im "przepada"? Nie. Pracodawca musi oddać pracownikom inny dzień wolny w tym miesiącu (jeśli miesiąc to okres rozliczeniowy przyjęty u danego pracodawcy). Tym samym liczba dni wolnych od pracy w listopadzie pozostaje bez zmian czyli 10 dni weekendowych + 2 dni świąteczne.

Listopad 2025 - ważne dni, daty

Jak już zostało wspomniane, w listopadzie, z wyjątkiem niedziel, są jeszcze dwa święta. Ustawa o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi od pracy ustanawia wszystkie niedziele roku kalendarzowego oraz 14 dodatkowych świąt (tzw. czerwonych kartek). Dwa z nich wypadają właśnie w listopadzie. W sumie w tym miesiącu jest 12 dni wolnych od pracy i 18 dni pracujących. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy dodatkowo jeszcze 2 daty, które warto zapamiętać:

  • 1 listopada 2025 r. (Wszystkich Świętych) - sobota
  • 2 listopada 2025 r. (Dzień Zaduszny) - niedziela
  • 11 listopada 2025 r. (Narodowe Święto Niepodległości) - wtorek
  • 29 listopada 2025 r. (Andrzejki) - sobota

Listopad 2025 - kalendarz do druku pdf

Pobierz kalendarz listopada i wydrukuj:

listopad 2025 kalendarz do druku

Listopad 2025: kalendarz do druku

Infor.pl

Kalendarz do druku: listopad 2025.pdf

kalendarz do druku listopad 2025.pdf

*W listopadzie 2025 r. nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Listopad - przysłowia

Oto najbardziej znane przysłowia ludowe związane z listopadem:

  • Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
  • Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.
  • Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.
  • Jaka pogoda listopadowa taka i marcowa.
  • Słońce listopada mrozy zapowiada.
  • Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.
  • Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.
  • Na Karola słota, zima pełna błota (4 listopada).
  • Gdy na świętego Marcina (11 listopada) sucho, to Gody (25 grudnia) z pluchą.
  • Gdy na świętego Marcina mróz, będzie tęga zima.
  • Na świętego Marcina najlepsza gęsina: patrz na piersi, patrz na kości, jaka zima nam zagości.
  • Jak słoneczna jest Cecylia (22 listopada), w białej sukni będzie Wilia.
  • Kiedy w świętą Katarzynę (25 listopada) lód nie stanie, wtedy gotuj sanie.
  • O świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie.
  • Na świętego Andrzeja (30 listopada) trza kożucha dobrodzieja.

