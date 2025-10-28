Sąd Najwyższy zajmie się sprawą pracowniczych szczepień na COVID-19. Czy można było nakazać szczepienie, czy można było żądać zaświadczeń, czy można było rozwiązać umowę?

Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zajmie się w najbliższym czasie rozstrzygnięciem ciekawego zagadnienia prawnego. Chodzi o to, czy w czasie epidemii pracodawcy mieli prawo domagania się podania przez pracownika danych wrażliwych obejmujących informację dotyczącą odbycia albo braku szczepienia na Covid-19, bądź domagania się złożenia zaświadczenia o przeciwwskazaniach do odbycia szczepienia. Czy brak tych danych mógł być podstawą zwolnienia pracownika jednostki medycznej? Wszystko to będzie rozważał SN na skutek wątpliwości składu trzyosobowego SN, do którego trafiła skarga kasacyjna, na skutek sporu między pracownikiem a pracodawcą w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, z powodu braku szczepienia na COVID-19 i utratę zaufania do pracownika.

Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zajmie się w najbliższym czasie rozstrzygnięciem ciekawego zagadnienia prawnego. Chodzi o to, czy w czasie epidemii COVID-19:

Ważne Trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN złożyło do siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Uszczegóławiając powyższe, w raz z podaniem konkretnych podstaw prawnych, trzeba wskazać, że trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN złożyło do siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia w zakresie tego: czy art. 22(1) par. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277, 807, dalej jako: KP) w związku z paragrafem 12a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491) stanowi podstawę dla pracodawcy do domagania się podania przez pracownika danych wrażliwych obejmujących informację dotyczącą odbycia lub braku szczepienia na Covid-19, bądź domagania się złożenia w tym zakresie zaświadczenia o przeciwwskazaniach do odbycia szczepienia. A także - czy stanowi ona wyjątek określony w art. 9 ust. 2 lit. h oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Szczepienie na COVID-19, rozwiązanie umowy z pracownikiem, odwołanie do sądu, wygrana pracownika i skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego

Jak zostało wskazane wyżej sprawa skierowana przez trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego dotyczy konfliktu między ochroną zdrowia publicznego a prawami osobistymi (w tym dotyczącymi danych wrażliwych) pracowników. Orzeczenie SN rozstrzygnie, czy przepisy prawa pracy i aktu wykonawczego wydanego w okresie epidemii dawały podstawę do pozyskiwania danych wrażliwych od zatrudnionych w ochronie zdrowia. Ale trzeba sobie zadać pytanie jak doszło do tego, że w sprawą zajmie się aż siedmiu sędziów SN? Poniżej szczegółowy stan faktyczny i prawny sprawy.

Podstawę prawną obowiązku szczepień w okresie epidemii stanowiło rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 r. ogłaszające stan epidemii, w którym wskazano (ogólnie rzecz ujmując, że), że pewne grupy zawodowe, w tym pracowników jednostek wykonujących działalność leczniczą i personel aptek, zobowiązane poddać się szczepieniu przeciw Covid-19 do 1 marca 2022 r. Równocześnie Kodeks pracy w art. 22(1) par. 4 pozwalał pracodawcy żądać od pracownika podania danych osobowych wykraczających poza katalog podstawowy, jeśli jest to niezbędne do wykonania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa; dane miały być przekazywane w formie oświadczenia pracownika. Pojawia się pytanie, czy takie uregulowania mogły obejmować dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia i informacji o przebiegu szczepienia przeciw Covid-19 oraz czy były zgodne z wyłączeniami przewidzianymi w prawie ochrony danych osobowych.

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą pracowniczych szczepień na COVID-19. Stan faktyczny sprawy

Regionalne Centrum Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa wprowadziło obowiązek szczepień dla swoich pracowników, na skutek ww. rozporządzenia. Powódka, zatrudniona jako starszy inspektor, najpierw przedstawiła zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do szczepienia, a następnie lekarz cofnął to zaświadczenie 2 marca 2022 r. Mimo to pracownica pozostała niezaszczepiona i nie udostępniła pracodawcy informacji dotyczącej odbycia lub braku szczepienia, ani nie zapoznała się z komunikatem o obowiązku szczepień. W rezultacie pracodawca rozwiązał z nią umowę o pracę tłumacząc decyzję utratą zaufania. Pracownica odwołała się od rozwiązania umowy i zażądał przywrócenia do pracy.

Orzeczenia sądów niższych - kto wygrał sprawę?

Sąd Rejonowy w Rzeszowie (sąd I instancji) uznał, że wymóg podania informacji o szczepieniu naruszał osobistą wolność pracownika, a ingerencja w prawa osobiste mogła nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. W konsekwencji sąd I instancji przywrócił powódkę do pracy . Na skutek tego wyroku pozwany (pracodawca) odwołał się, nie podzielając argumentacji przedstawionej przez sąd. Sprawa siłą rzeczy trafiła więc do sądu II instancji i w konsekwencji Sąd Okręgowy w Rzeszowie podtrzymał to stanowisko sądu rejonowego, wskazując, że obowiązki szczepienne w działalności leczniczej dotyczą ograniczonego katalogu chorób wymienionych w przepisach szczególnych i że Covid-19 nie znalazł stałego miejsca na tej liście.

Ważne Sąd II instancji ocenił też, iż obowiązek szczepień na Covid-19 miał charakter tymczasowy i przymuszanie do przekazywania danych zdrowotnych w tamtym okresie było nieuzasadnione, stwierdzając, że wypowiedzenie umowy było oparte na nieprawdziwej przyczynie, a zatem było niezgodne z prawem i niezasadne.

Sprawa przed Sądem Najwyższym i wątpliwości prawne: skarga kasacyjna pracodawcy, który przegrał sprawę

Pełnomocnik pracodawcy złożył od wyroku sądu II instancji skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Twierdził, że sądy niższej instancji błędnie zinterpretowały przepisy i że odpowiedzialność personelu medycznego wymagała większych standardów, by zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania jednostek krwiodawstwa. Jak już było wskazane wyżej, trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sformułowało pytania prawne, które skierowano do poszerzonego składu siedmiu sędziów SN. Pytania dotyczą dwóch zasadniczych obszarów: po pierwsze, czy art. 22(1) par. 4 Kodeksu pracy w związku z §12a rozporządzenia ministra zdrowia uprawniał pracodawcę do żądania od pracownika informacji będących danymi wrażliwymi o szczepieniu przeciw Covid-19 lub zaświadczenia o przeciwwskazaniach; po drugie, czy takie postępowanie stanowiło wyjątkowe podstawy przetwarzania danych wrażliwych przewidziane w prawie ochrony danych osobowych, w szczególności w art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Dodatkowo przed samym rozpoznaniem sprawy doszło do nietypowego zdarzenia procesowego: prokurator delegowany oświadczył ustnie, że występuje w imieniu ministra sprawiedliwości i zażądał wyłączenia sędziów z orzekania, kwestionując ich uprawnienia (w zw. z orzeczeniami TSUE i ETPCz). Sąd Najwyższy ocenił to żądanie jako niedopuszczalne i kontynuował rozprawę, jednocześnie przekazując zawiadomienie do organów dyscyplinarnych.

Konsekwencje praktyczne rozstrzygnięcia - dlaczego tak ważne jest rozstrzygnięcie, czy pracodawca mógł żądać podania danych, w zakresie szczepienia bądź nie, na COVID-19 czy też tego nakazać i rozwiązać umowę o pracę?

Orzeczenie siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych będzie miało istotne skutki praktyczne dla stosunków pracy w służbie zdrowia i poza nią. Potwierdzenie prawa pracodawcy do żądania danych o szczepieniach oznaczałoby, że pracownicy zatrudnieni w określonych sektorach mogą być zobowiązani do ujawniania informacji o stanie zdrowia, gdy przepisy szczególne to przewidują, oraz że takie żądanie mieści się w granicach prawa pracy i wyjątków RODO. Przeciwne rozstrzygnięcie umocni ochronę prywatności pracowników i ograniczy możliwości pracodawców do przetwarzania danych wrażliwych, nadto skomplikując zarządzanie ryzykiem epidemiologicznym w miejscach szczególnie wrażliwych, jak banki krwi.

Wyrok SN określi też standard dowodowy i formalne warunki, w jakich pracodawca może żądać od pracownika oświadczenia o stanie zdrowia lub zaświadczeń lekarskich, a także doprecyzuje granice ingerencji w prawa osobiste w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak stan epidemii. Jak więc widać, sprawa łączy wątki prawa pracy, ochrony danych osobowych i konstytucyjnej ochrony praw osobistych (w tym prawa do prywatności i ochrony danych wrażliwych, dot. zdrowia pracowników). Rozstrzygnięcie SN będzie punktem odniesienia dla przyszłych sporów o zakres obowiązków pracowników medycznych w sytuacjach kryzysowych oraz dla interpretacji przepisów pozwalających pracodawcy żądać danych zdrowotnych. Orzeczenie wskaże, czy tymczasowe akty wykonawcze wydane w warunkach epidemii mogą tworzyć podstawę do przetwarzania danych wrażliwych przez pracodawcę oraz jak łączyć cele zdrowia publicznego z gwarancjami prywatności i ochrony dóbr osobistych pracowników.