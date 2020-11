Czy praca zdalna podczas izolacji domowej jest dozwolona?

Covid-19: czy praca zdalna podczas izolacji domowej jest dopuszczalna prawnie?

Ustawodawca zatrzymał się w połowie drogi, sankcjonując możliwość pracy zdalnej jedynie w czasie obowiązkowej kwarantanny. Ustawa „covidowa”[1] nie odpowiada na pytanie, czy dopuszczalna jest praca zdalna w trakcie izolacji domowej, mimo że to właśnie ta sytuacja budzi zdecydowanie więcej wątpliwości niż uregulowana nowelizacją kwarantanna.

Praca zdalna w okresie obowiązkowej kwarantanny

W świetle nowych przepisów, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Regulacja ta spotkała się już ze słuszną krytyką. To, że pracownik i pracodawca mogą porozumieć się co do pracy zdalnej w okresie obowiązkowej kwarantanny i że pracownikowi przysługuje w takiej sytuacji 100% wynagrodzenia, po kilku miesiącach epidemii nie budziło niczyich wątpliwości. Jeśli więc zamiarem ustawodawcy było usuwanie wątpliwości czy ułatwienie życia przedsiębiorcom, to pominięcie kwestii możliwości żądania wykonywania pracy (wydania polecenia jej wykonywania) w okresie kwarantanny rozczarowuje.





Izolacja domowa a praca

Ustawodawca nie dostrzegł także problemów związanych z izolacją domową. To pojęcie prawne zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnej przy pierwszej „fali epidemii”, tj. w ustawie z 31 marca br.[2] Izolacja w warunkach domowych to odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych, w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Aktualnie, na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października br.[3] osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Powyższe przepisy odpowiadają faktom – w wielu przypadkach zdiagnozowanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie uzasadnia hospitalizacji, a łagodny przebieg choroby pozwala na izolację w domu. Z punktu widzenia pracodawcy na tym etapie przepisy przestają jednak nadążać za rzeczywistością. Faktem, z którym muszą się aktualnie mierzyć przedsiębiorcy, jest lawinowo rosnąca absencja pracowników spowodowana pozytywnym wynikiem testu. W wielu wypadkach pracownicy czują się jednak na tyle dobrze, że sami deklarują gotowość do pracy zdalnej. Czy jest to dopuszczalne, skoro są chorzy?