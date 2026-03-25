Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy

Czytelnik: sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako spółka z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Czy nowe przepisy o stażu pracy obowiązują w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy.

Nowe przepisy o stażu pracy od stycznia 2026 r. w szpitalach

Pytanie Czytelnika: "Obowiązek naliczania nowego stażu obowiązuje sektor publiczny od 1 stycznia 2026 r., a jednak jest to sporny temat, który warto by poruszyć. W nowych przepisach uregulowano, iż sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako sp.z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Jednak w świetle prawa o finansach publicznych są wykluczone (mimo, że są finansowane w 100% z budżetu Państwa, są w 100% własnością samorządu terytorialnego, realizują zadania publiczne, mają regulaminy wynagrodzeń zbudowane na bazie rozwiązań sektor publicznego, nie uzyskują dochodów incydentalnych). W interpretacji Ministerstwa Rodziny wskazane zostało, iż celem tych przepisów jest zrównanie uprawnień. Kodeks Pracy mówi, że winno się traktować tak przepisy i inne regulacje, które są bardziej korzystne dla pracownika [KP art. 9(1-2), art. 18(1-2)].

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Czy nie powinno być jasnego stanowiska, iż w tej sytuacji instytucja finansowana ze środków publicznych winna mieć obowiązek stosowania się do nowych przepisów na korzyść pracownika?"

O wyjaśnienie kwestii poruszonej przez Czytelnika Infor.pl poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy, Marcina Staneckiego. Poniżej zamieszczamy wyczerpującą odpowiedź.

Sektor finansów publicznych a wejście w życie nowych przepisów o stażu pracy - GIP

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423) uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia okresów, o których mowa w art. 3021 § 1-7 Kodeksu pracy, do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia:

REKLAMA

wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 stycznia 2026 r.), w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo określonego w art. 9 (tj. 1 maja 2026 r.), w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z kolei w myśl art. 9 ww. ustawy nowelizującej do pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, przepisy ustawy nowelizującej stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powyższe oznacza, że ustawodawca zróżnicował moment, od którego możliwe jest wliczanie pozapracowniczych okresów świadczenia pracy do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze - w zależności od statusu pracodawcy (pracodawca będący albo niebędący jednostką sektora finansów publicznych).

Podmioty tworzące sektor finansów publicznych określone zostały w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). Sektor finansów publicznych tworzą m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156) w art. 4 ust. 1 wskazuje, że podmiotami leczniczymi są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,

2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 515),

4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534 oraz z 2025 r. poz. 1017 i 1080),

5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,

5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,

6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

7) jednostki wojskowe

- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Wspomniana ustawa definiuje szpital jako zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Reasumując, w przypadku podmiotów leczniczych, wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, będących jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423) znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r., w przypadku zaś podmiotów leczniczych niebędących jednostką sektora finansów publicznych (m.in. przedsiębiorcy, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej) ustawa nowelizująca znajdzie zastosowanie począwszy od dnia 1 maja 2026 r.