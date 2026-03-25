Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy
Czytelnik: sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako spółka z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Czy nowe przepisy o stażu pracy obowiązują w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy.
Pytanie Czytelnika: "Obowiązek naliczania nowego stażu obowiązuje sektor publiczny od 1 stycznia 2026 r., a jednak jest to sporny temat, który warto by poruszyć. W nowych przepisach uregulowano, iż sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako sp.z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Jednak w świetle prawa o finansach publicznych są wykluczone (mimo, że są finansowane w 100% z budżetu Państwa, są w 100% własnością samorządu terytorialnego, realizują zadania publiczne, mają regulaminy wynagrodzeń zbudowane na bazie rozwiązań sektor publicznego, nie uzyskują dochodów incydentalnych). W interpretacji Ministerstwa Rodziny wskazane zostało, iż celem tych przepisów jest zrównanie uprawnień. Kodeks Pracy mówi, że winno się traktować tak przepisy i inne regulacje, które są bardziej korzystne dla pracownika [KP art. 9(1-2), art. 18(1-2)].
Czy nie powinno być jasnego stanowiska, iż w tej sytuacji instytucja finansowana ze środków publicznych winna mieć obowiązek stosowania się do nowych przepisów na korzyść pracownika?"
O wyjaśnienie kwestii poruszonej przez Czytelnika Infor.pl poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy, Marcina Staneckiego. Poniżej zamieszczamy wyczerpującą odpowiedź.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423) uprawnienia pracownicze wynikające z wliczenia okresów, o których mowa w art. 3021 § 1-7 Kodeksu pracy, do okresu zatrudnienia przysługują od dnia nabycia prawa do tych uprawnień, ale nie wcześniej niż od dnia:
- wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 stycznia 2026 r.), w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo
- określonego w art. 9 (tj. 1 maja 2026 r.), w przypadku pracownika zatrudnionego u pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Z kolei w myśl art. 9 ww. ustawy nowelizującej do pracodawcy niebędącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, przepisy ustawy nowelizującej stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.
Powyższe oznacza, że ustawodawca zróżnicował moment, od którego możliwe jest wliczanie pozapracowniczych okresów świadczenia pracy do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze - w zależności od statusu pracodawcy (pracodawca będący albo niebędący jednostką sektora finansów publicznych).
Podmioty tworzące sektor finansów publicznych określone zostały w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). Sektor finansów publicznych tworzą m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156) w art. 4 ust. 1 wskazuje, że podmiotami leczniczymi są:
1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2025 r. poz. 1480, 1795 i 1826) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 515),
4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 534 oraz z 2025 r. poz. 1017 i 1080),
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
7) jednostki wojskowe
- w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.
Wspomniana ustawa definiuje szpital jako zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.
Reasumując, w przypadku podmiotów leczniczych, wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, będących jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (np. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423) znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r., w przypadku zaś podmiotów leczniczych niebędących jednostką sektora finansów publicznych (m.in. przedsiębiorcy, o których mowa w art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej) ustawa nowelizująca znajdzie zastosowanie począwszy od dnia 1 maja 2026 r.
