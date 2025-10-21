REKLAMA

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 r. wypada w dniu zwolnienia lekarskiego i urlopu

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 r. wypada w dniu zwolnienia lekarskiego i urlopu

21 października 2025, 12:17
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie urlop wypoczynkowy
Dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie i urlop wypoczynkowy
Pracodawca wyznaczył dodatkowy dzień wolny za święto 1 listopada 2025 r. na dzień, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, a inny pracownik będzie na urlopie. Czy dzień wolny im przepada? Główny inspektor pracy tłumaczy.

Dodatkowy dzień wolny za święto 1 listopada 2025 r.

W tym roku święto ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, a mianowicie 1 listopada czyli Wszystkich Świętych, wypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy za to święto. Taki dzień wolny przysługuje wszystkim tym pracownikom, dla których sobota jest normalnie dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracodawca może, ale nie musi uwzględnić propozycję konkretnej daty dnia wolnego zgłoszonej przez pracowników. Zasadą jest bowiem, że zatrudniający samodzielnie wyznacza dzień wolny za święto wypadające w sobotę.

Warto tutaj zaznaczyć, że dotyczy to tylko świąt wypadających w sobotę. Te, które obchodzimy w niedzielę, nie zmniejszają wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin (jak to ma miejsce przy sobocie - art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Zgodnie z ogólną regułą ustaloną w ustawie o dniach wolnych od pracy wszystkie niedziele w roku są dniami wolnymi od pracy. Oprócz niedziel wspomniany akt prawny wylicza jeszcze 14 świąt.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę a zwolnienie lekarskie

Co z dniem wolnym za święto wypadające w sobotę dla pracownika, który w tym czasie przebywa na zwolnieniu lekarskim? Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki tłumaczy, że kiedy pracownik jest chory, taki dzień wolny mu po prostu przepada. Pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania zatrudnionemu innego dnia wolnego.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę a urlop wypoczynkowy

A co w przypadku, kiedy pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy, a następnie okazało się, że na jeden z dni urlopowych pracodawca wyznaczył dzień wolny za święto 1 listopada 2025 roku? Może zdarzyć się tak, że pracownik już wcześniej zaplanował wyjazd w tym okresie. Tutaj sytuacja jest inna niż w poprzednim przykładzie. Dzień urlopu wypoczynkowego wraca do puli dni urlopowych pracownika.

Źródło: INFOR
Kadry
