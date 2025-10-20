REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w funduszach emerytalnych - co to daje? [ustawa z podpisem Prezydenta RP]

Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w funduszach emerytalnych - co to daje? [ustawa z podpisem Prezydenta RP]

20 października 2025, 11:51
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w funduszach emerytalnych, a konkretnie w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 oraz z 2025 r. poz. 1069 i 1216). Prezydent RP podpisał już ustawę. Zmiany wchodzą w życie już w 2026 r. warto więc wiedzieć co można zyskać i co się zmieni.

Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w funduszach emerytalnych - co to daje? [ustawa z podpisem Prezydenta RP]

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 oraz z 2025 r. poz. 1069 i 1216).

Ważne

Można powiedzieć, że ustawa z 12 września 2025 r. wprowadza kompleksowe zmiany w przepisach dotyczących organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych, których celem jest usprawnienie operacji funduszy, dostosowanie regulacji do cyfrowych standardów rynku finansowego oraz wzmocnienie mechanizmów nadzorczych i zabezpieczających interesy uczestników funduszy. Ale co to oznacza w praktyce?

Czym są fundusze emerytalne?

Fundusz emerytalny jest osobą prawną, której przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego oraz emerytury częściowej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Fundusz jest tworzony jako otwarty lub pracowniczy.

Ważne

Otwarty fundusz emerytalny może zostać utworzony wyłącznie przez powszechne towarzystwo emerytalne zaś pracowniczy fundusz emerytalny przez pracownicze towarzystwo emerytalne, po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

  • Organem zarządzającym funduszem emerytalnym i reprezentującym go w stosunkach z osobami trzecimi jest powszechne lub pracownicze towarzystwo emerytalne (spółka akcyjna).
  • Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym następuje z chwilą zawarcia umowy z funduszem, jeżeli w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba przystępująca do funduszu podlega lub podlegała, w okresie 4 miesięcy przed dniem zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.
  • Członkiem pracowniczego funduszu może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych dla uczestnika pracowniczego programu emerytalnego albo osoba fizyczna będąca uczestnikiem programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego. Aktualne informacje o otwartych funduszach emerytalnych oraz pracowniczych programach emerytalnych zamieszczone są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Fundusze emerytalne 2026 - zmiany. Cyfryzacja komunikacji i zawierania umów

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest przeniesienie obowiązków publikacyjnych i informacyjnych z tradycyjnych kanałów prasowych do kanałów elektronicznych oraz umożliwienie zawierania umów i składania oświadczeń w formie elektronicznej. Zmiany te mają uprościć procedury formalne, przyspieszyć dostęp do informacji dla uczestników funduszy oraz obniżyć koszty administracyjne związane z prowadzeniem działalności emerytalnej.

W praktyce oznacza to obowiązek dla powszechnych towarzystw emerytalnych i zarządzających funduszami. Zmiany oznaczają konieczność aktualizacji procedur administracyjnych, wdrożenia rozwiązań informatycznych umożliwiających przejście do elektronicznej komunikacji oraz przygotowania mechanizmów nadzoru nad podwykonawcami. Dla uczestników funduszy reformy mają przynieść szybszy dostęp do informacji, uproszczone procedury zawierania umów oraz większą przejrzystość kosztów i rozliczeń sądowych związanych z obroną interesów funduszu.

Fundusze emerytalne 2026: Outsourcing rejestrów i dalsze podzlecanie usług z gwarancjami bezpieczeństwa

Ustawa wprowadza ramy prawne do stosowania dalszego outsourcingu usług związanych z prowadzeniem rejestru członków funduszu. Ramy te obejmują wymóg uzyskania zgody na podwykonawstwo, wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za nadzór nad podwykonawcą oraz obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez podwykonawców i ich pracowników. Nowe regulacje mają zapewnić, że zlecane na zewnątrz czynności dotyczące danych osobowych i rozliczeń będą wykonywane przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Ochrona informacji objętych tajemnicą zawodową wobec działań egzekucyjnych

Nowelizacja doprecyzowuje uprawnienia komorników sądowych w zakresie pozyskiwania informacji dotyczących działalności funduszu, jednocześnie zachowując mechanizmy ochrony informacji objętych tajemnicą zawodową. Przepisy uregulowano tak, by zapewnić możliwość prowadzenia prawomocnych czynności egzekucyjnych przy minimalnym ryzyku naruszenia poufności danych uczestników funduszy.

Koszty procesowe a odpowiedzialność: fundusze emerytalne

Ustawa wprowadza zasadniczą zmianę rozliczeń kosztów procesowych w sprawach, których beneficjentem jest fundusz emerytalny. W przypadku wygranych spraw sądowych koszty procesowe mogą być pokrywane z aktywów funduszu emerytalnego w granicach zasądzonej korzyści, przy jednoczesnym przeniesieniu na fundusz obowiązku rozliczenia kosztów poniesionych przez powszechne towarzystwo emerytalne. W sytuacji oddalenia powództwa koszty pozostają po stronie towarzystwa, zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Można powiedzieć, że wdrożone usprawnienia proceduralne i cyfryzacja nie zmieniają zasadniczego celu funkcjonowania funduszy emerytalnych, którym jest gromadzenie środków i ich bezpieczne lokowanie z myślą o wypłacie świadczeń emerytalnych uczestnikom. Nowelizacja kładzie nacisk na kompatybilność procesów z technologiami informatycznymi oraz na zachowanie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat, co pozostaje priorytetem regulacyjnym dla nadzoru nad rynkiem emerytalnym.

Kiedy ustawa wchodzi w życie?

Ustawa przewiduje wejście zmian w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. W praktyce termin ten oznacza konieczność rozpoczęcia pilnych prac przygotowawczych przez towarzystwa emerytalne i gromadzące je fundusze, obejmujących audyt systemów informatycznych, aktualizację regulaminów wewnętrznych, szkolenia personelu oraz zawarcie lub renegocjację umów z dostawcami usług zewnętrznych, tak aby spełnić nowe wymogi dotyczące dalszego outsourcingu i ochrony danych uczestników.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1113 oraz z 2025 r. poz. 1069 i 1216)

