Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Co za ułatwienie dla przedsiębiorców! Prezydent komunikuje: nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a zmiany już od 2025 r.

Co za ułatwienie dla przedsiębiorców! Prezydent komunikuje: nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a zmiany już od 2025 r.

21 października 2025, 14:56
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
przedsiębiorcy, 2025
Na stronie Kancelarii Prezydenta RP ukazał się komunikat w sprawie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W jakim zakresie zatem zmienią się przepisy? Okazuje się, że będzie spore ułatwienie dla przedsiębiorców, a zmiany wchodzą w życie już od 2025 r.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Jeszcze w 2025 r. zajdą zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 350, z późn. zm.). Wszystko za sprawą ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2025 poz. 1413) - dot. druku 1522. Nadrzędnym skutkiem nowych przepisów jest likwidacja obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych wysłanych elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ważne

Zgodnie z obowiązującym art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, na płatniku składek, dokonującym zgłoszenia do ZUS drogą elektroniczną, ciąży obowiązek przechowywania przez okres 5 lat duplikatu zgłoszenia sporządzonego w formie „papierowej”. Nowelizacja przewiduje uchylenie art. 36 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co oznacza likwidację obowiązku przechowywania przez płatników składek zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w formie pisemnej, opatrzonych podpisem osoby zgłaszanej.

Co za ułatwienie dla przedsiębiorców! Prezydent komunikuje: nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a zmiany już od 2025 r.

Uszczegóławiając, ustawa z dnia 12 września 2025 r. wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, których zasadniczym celem jest redukcja obowiązków administracyjnych płatników składek poprzez zniesienie obowiązku przechowywania papierowych duplikatów zgłoszeń przesyłanych elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz dostosowanie przepisów do realiów cyfrowej komunikacji między przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi.

Dotychczasowe regulacje i problem nadmiarowej dokumentacji

Obowiązujący wcześniej przepis, art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, nakładał na płatnika składek obowiązek przechowywania papierowego duplikatu zgłoszenia, nawet jeśli zgłoszenie było wysłane do ZUS w formie elektronicznej. W praktyce regulacja ta powodowała zbędne archiwizowanie dokumentów, które i tak pozostawały w systemach elektronicznych zarówno po stronie ZUS, jak i płatnika, co prowadziło do powielania tych samych danych i dodatkowych obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców.

Nowelizacja uchyla art. 36 ust. 8, co oznacza zniesienie wymogu przechowywania papierowych, podpisanych fizycznie przez zgłaszaną osobę formularzy zgłoszeniowych, jeżeli zgłoszenie zostało złożone elektronicznie.

Przykład

Z punktu widzenia praktyki, tj. prowadzenia działalności gospodarczej zmiana ta eliminuje konieczność tworzenia archiwum papierowego i upraszcza procedury wewnętrzne w przedsiębiorstwach, szczególnie w mikro-, małych i średnich podmiotach, które dotąd ponosiły koszty związane z drukowaniem, przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów papierowych.

Takie ukształtowanie przepisów wyszło naprzeciw postulatom deregulacyjnym i cyfryzacyjnym zgłaszanym przez środowisko biznesu oraz administrację publiczną. Główne argumenty za zniesieniem omawianego obowiązku były takie:

  • brak potrzeby powielania danych dostępnych w systemie informatycznym ZUS;
  • zmniejszenie kosztów administracyjnych;
  • przyspieszenie obiegu dokumentów.
  • Przedsiębiorcy wskazywali, że elektroniczny zapis zgłoszenia w systemie ZUS zapewnia trwały i odtwórczy ślad operacji, co czyni papierowy duplikat zbędnym z punktu widzenia efektywnego zarządzania dokumentacją.

Kiedy ustawa wchodzi w życie?

Ustawa wejdzie w życie w 2025 r., 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 350, z późn. zm.)

