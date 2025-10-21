Kiedy jeszcze w tym roku długi weekend? Sprawdź te daty, za 2 dni urlopu wypoczynkowego masz aż 9 dni wolnego pod rząd

Jeszcze w tym roku można mieć naprawdę długi weekend. Musisz tylko dostać od pracodawcy 2 dni urlopu w tych dniach, a wtedy będzie miał 9 dni wolnego. Daty te są związane z nowym dniem wolnym od pracy w tym roku oraz okresem świąteczno-noworocznym. Wigilia wypada w tym roku w środę i jest pierwszy raz dniem wolnym od pracy, więc mógłby to być naprawdę długi świąteczny weekend bez potrzeby wybierania większej ilości dni urlopowych.

Dni wolne od pracy – z czego wynikają?

Dni wolne od pracy są określone w Polsce na poziomie ustawowym. Reguluje je ustawa o dniach wolnych od pracy. Ostatnia jej zmiana miała miejsce 1 lutego 2025 r. Do tego czasu, jako dni wolne od pracy były ustanowione:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

Pierwszy dzień Wielkiej Nocy (święto ruchome), czyli Niedziela Wielkanocna,

Drugi dzień Wielkiej Nocy (święto ruchome), czyli Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja – Święto Państwowe (święto pracy),

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (święto Konstytucji 3 maja),

Pierwszy dzień Zielonych Świątek (święto ruchome),

Dzień Bożego Ciała (święto ruchome),

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,

Niedziele.

Oprócz niedziel, ustanowione było więc 13 dni wolnych od pracy będących świętami narodowymi lub religijnymi (choć niektóre z nich mogą oczywiście przypadać w niedziele, a niektóre wręcz koniecznie muszą przypadać na niedziele). Dobrą wiadomością jest, że od zmiany ustawy w lutym tego roku, faktycznie do kalendarza zostało dodane nowe, 14-te święto wolne od pracy.

Ważne Warto pamiętać, od czego zależą święta ruchome, to jest bez ustanowionej stałej daty, oraz jak są obliczane: Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny – Święta Wielkanocne zależą od tego, jak w kalendarzu wypada pierwsza pełnia księżyca, która wystąpi po równonocy wiosennej . Równonoc wiosenna wypada 20 lub 21 marca. Z kolei Niedziela Wielkanocna, a zatem i Poniedziałek Wielkanocny, przypadają w pierwszą niedzielę i poniedziałek po takiej pełni księżyca . Powoduje to, że Wielkanoc przypadać może między 22 marca a 25 kwietnia, co jest zgodne jeszcze z ustaleniami Soboru Nicejskiego z 325 r.

– Święta Wielkanocne zależą od tego, jak w kalendarzu wypada . Równonoc wiosenna wypada 20 lub 21 marca. Z kolei Niedziela Wielkanocna, a zatem i Poniedziałek Wielkanocny, . Powoduje to, że Wielkanoc przypadać może między 22 marca a 25 kwietnia, co jest zgodne jeszcze z ustaleniami Soboru Nicejskiego z 325 r. Zielone Świątki – to święto jest zależne od tego, jak w danym roku przypadnie data Niedzieli Wielkanocnej. Zielone Świątki przypadają zawsze na niedzielę , a to dlatego, że muszą przypadać na 49 dzień po Niedzieli Wielkanocnej (czyli siedem tygodni).

– to święto jest zależne od tego, jak w danym roku przypadnie data Niedzieli Wielkanocnej. , a to dlatego, że muszą przypadać na 49 dzień po Niedzieli Wielkanocnej (czyli siedem tygodni). Boże Ciało – to święto również jest zależne od Niedzieli Wielkanocnej i aby obliczyć, w jaki dzień ono przypadnie, należy dodać 60 dni do daty Niedzieli Wielkanocnej . Powoduje to, że data ta zawsze wypada w czwartek, a może przypaść w okresie od 21 maja do 24 czerwca.

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 2025 – wreszcie wolna od pracy?

Zmiana ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 1 lutego 2025 r. spowodowała, że do listy dni wolnych od pracy dodano wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Zmiana ustawowa weszła już w życie, co powoduje, że już w 2025 roku będziemy mogli cieszyć się wigilią jako dniem wolnym od pracy. To z kolei otwiera świetną możliwość dla długiego odpoczynku w okresie świątecznym, chociaż trzeba wykorzystać jedynie 2 dni urlopu wypoczynkowego.

Szykuje się naprawdę długi weekend w te Święta Bożego Narodzenia

Warto zwrócić uwagę na kalendarz – wigilia Świąt Bożego Narodzenia 2025 wypada w samym środku tygodnia, czyli w środę. Taki układ kalendarza powoduje, że w czwartek przypada pierwszy, a w piątek drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki temu oraz wigilii wolnej od pracy, od środy 24 grudnia do niedzieli 28 grudnia większość pracowników będzie się cieszyła aż pięciodniowym długim weekendem. Co więcej, warto zauważyć że biorąc jedynie dwa dni urlopu, to jest 22 i 23 grudnia 2025 (poniedziałek i wtorek), można mieć pod rząd nawet 9 dni wolnych od pracy.

Czy wigilia będzie dniem wolnym od pracy na stałe czy tylko jednorazowo?

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia została wpisana do stałego katalogu dni wolnych od pracy. Oznacza to, że w 2025 nie jest to jednorazowy przypadek, gdy będzie dniem wolnym od pracy. Musiałaby zostać przeprocedowana zmiana ustawy, która eliminowałaby wigilię z takich dni w katalogu ustawowym. Na razie się na to nie zanosi, gdyż dopiero w tym roku wigilia została włączona do tego katalogu.

Czy w 2026 r. wolna wigilia również wypadnie korzystnie?

Tak, w przyszłym roku 2026 wigilia również wypadnie korzystnie w kalendarzu pod względem urlopu. Wigilia 2026 przypadnie w czwartek, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w piątek, a drugi w sobotę. To oznacza, że za święto wolne od pracy przypadające w sobotę będzie można odebrać inny dzień wolny od pracy. Wybierając taki dzień na środę, układ dni wolnych pozostanie niezmieniony w stosunku do obecnego roku 2025. Jeżeli więc spóźniłeś się z układaniem urlopu w tym roku, albo szef nie chce go udzielić w tym roku na poniedziałek i wtorek przedświąteczny, możesz o takie dni wolne zawnioskować w przyszłym roku, a odbierając w środę 23 grudnia 2026 wolne za drugi dzień Świąt przypadający w sobotę, również w 2026 roku możesz mieć 9 dni odpoczynku korzystając jedynie z 2 dni urlopowych.