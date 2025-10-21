REKLAMA

Związki zawodowe – co warto wiedzieć?

Związki zawodowe – co warto wiedzieć?

21 października 2025, 10:24
Anna Wijkowska
Anna Wijkowska
Radca prawny z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.
Związki zawodowe mają na celu ochronę praw pracowniczych i reprezentowanie interesu pracowników w kontaktach z pracodawcami i rządem. Czym dziś są związki zawodowe w Polsce? Czy mogą do nich należeć tylko zatrudnieni na etacie w tej samej firmie? Dlaczego coraz więcej osób zapisuje się do związków?

Według najnowszego badania CBOS, obecnie około 13% pracujących Polaków należy do związków zawodowych. Najczęściej są to osoby zatrudnione w urzędach i instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach państwowych oraz w spółkach, w których udziały ma Skarb Państwa. Coraz częściej jednak do związków zapisują się także osoby pracujące nawet w małych, prywatnych firmach.

Czym jest związek zawodowy?

To organizacja, która reprezentuje prawa i interesy osób pracujących – zarówno indywidualnie, jak i zbiorowe. Może pomagać w sprawach związanych z warunkami pracy, wynagrodzeniem czy przestrzeganiem praw pracowniczych.

Związek zawodowy może założyć co najmniej 10 osób, które wykonują pracę zarobkową – nie tylko pracownicy na etacie, ale też np. osoby pracujące na umowę zlecenie. Co ważne, nie muszą one pracować w jednej firmie.

Międzyzakładowe organizacje związkowe – jak działają?

To szczególny rodzaj związku zawodowego, który zrzesza osoby pracujące w różnych firmach. Taka organizacja powstaje najczęściej poza zakładem pracy, działa w kilku firmach jednocześnie i nie musi informować pracodawcy, kto z pracowników do niej należy. Dzięki temu nawet mała firma, zatrudniająca kilka czy kilkadziesiąt osób, może zostać objęta działaniem związku zawodowego – nawet jeśli powstał on poza nią.

Ważne

Do związku zawodowego mogą należeć wszyscy wykonujący pracę - nie tylko pracownicy etatowi.

Kto może należeć do związku zawodowego?

Dlaczego coraz więcej osób zapisuje się do związków? Związki zawodowe są dziś otwarte dla wszystkich, którzy wykonują pracę zarobkową – nie tylko dla pracowników etatowych. Do tego również niepewność gospodarcza i geopolityczna składnia pracowników do szukania ochrony w związkach zawodowych. To sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na członkostwo, a także powstają nowe organizacje związkowe.

