Zadaniowy system czasu pracy to rozwiązanie, które coraz częściej pojawia się w firmach stawiających na elastyczność i efektywność. Pozwala on dopasować sposób pracy do specyfiki zadań i charakteru stanowiska.

rozwiń >

Mimo pozornej swobody, system ten wciąż funkcjonuje w ramach określonych przez Kodeks pracy. Warto więc zrozumieć, kiedy rzeczywiście można mówić o nadgodzinach w takim modelu.

REKLAMA

REKLAMA

Na czym polega zadaniowy system czasu pracy?

W zadaniowym systemie czasu pracy kluczowe znaczenie ma nie liczba przepracowanych godzin, lecz wykonanie konkretnych zadań. To pracodawca ustala zakres obowiązków, a pracownik samodzielnie decyduje, jak rozplanować swój dzień, aby zrealizować powierzone mu cele.

Ten model szczególnie dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się efekt pracy, a nie obecność w biurze – np. wśród specjalistów, doradców czy przedstawicieli handlowych. Pracodawca nie musi prowadzić ewidencji godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy (art. 149 § 2 k.p.), ale wciąż ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy dla celów prawidłowego naliczania wynagrodzenia i świadczeń (art. 149 § 1 k.p.).

Kiedy można wprowadzić zadaniowy czas pracy?

Kodeks pracy (art. 140) pozwala na stosowanie zadaniowego systemu czasu pracy, jeśli uzasadnia to rodzaj pracy, sposób jej organizacji lub miejsce jej wykonywania. Nie oznacza to jednak, że można wprowadzić ten system dowolnie – musi on być dostosowany do charakteru obowiązków pracownika.

REKLAMA

Co ważne, przy ustalaniu zadań pracodawca powinien wziąć pod uwagę czas niezbędny do ich wykonania przy zachowaniu ogólnych norm czasu pracy, czyli przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Dobrym narzędziem pomocniczym bywa tzw. karta zadań, która pozwala określić ich zakres i monitorować postępy w realizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zadaniowy czas pracy a nadgodziny – jak to działa w praktyce?

W teorii, przy prawidłowo ustalonym zakresie obowiązków, nie powinny powstawać nadgodziny. Pracownik wykonuje zadania w ramach ustalonego wymiaru, a pracodawca nie ma obowiązku kontrolowania każdej godziny pracy. W praktyce jednak zdarzają się sytuacje, w których liczba lub trudność zadań sprawia, że pracownik musi poświęcić więcej czasu, niż przewidują normy kodeksowe.

Wówczas mamy do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych, za którą należy się odpowiednia rekompensata – w formie czasu wolnego lub dodatku do wynagrodzenia. Oznacza to, że zadaniowy system nie jest „nienormowanym” czasem pracy – normy nadal obowiązują, a przekroczenie ich skutkuje powstaniem nadgodzin.

Kiedy można mówić o nadgodzinach w zadaniowym systemie?

Do pracy nadliczbowej może dojść w dwóch podstawowych przypadkach:

Zadania są nierealne do wykonania w standardowym czasie pracy – np. gdy ich liczba lub stopień trudności zostały źle oszacowane. Pojawia się konieczność wykonywania dodatkowych obowiązków, których wcześniej nie przewidziano – np. zastępstwo, nagła awaria czy pilne zlecenie od klienta.

Trudność polega jednak na tym, że w tym systemie nie prowadzi się ewidencji godzin pracy. Dlatego udowodnienie istnienia nadgodzin bywa skomplikowane.

Jak udowodnić nadgodziny w zadaniowym czasie pracy?

W razie sporu to pracownik musi wykazać, że pracował ponad obowiązujące normy z powodu zbyt dużej liczby zadań. Pomocne mogą być różnego rodzaju dowody, np.:

korespondencja mailowa,

zapisy z komunikatorów,

billingi telefoniczne,

dane GPS (np. w przypadku przedstawicieli terenowych),

zeznania świadków.

Jeśli na podstawie tych dowodów nie można dokładnie ustalić liczby przepracowanych godzin, sąd ma prawo określić należną kwotę wynagrodzenia według własnej oceny.

Z kolei po stronie pracodawcy leży obowiązek wykazania, że zakres zadań był realny do wykonania w ramach obowiązujących norm czasu pracy.

O czym powinien pamiętać pracodawca?

Aby uniknąć nieporozumień i ewentualnych sporów, pracodawca powinien:

precyzyjnie ustalić zakres zadań i czas potrzebny do ich wykonania,

uwzględnić w planowaniu realne możliwości pracownika,

regularnie monitorować obciążenie zadaniami,

prowadzić ewidencję czasu pracy (choć nie godzin rozpoczęcia i zakończenia),

zachować dokumentację potwierdzającą, że zadania były wykonalne w normalnym czasie pracy.

Takie działania pomagają nie tylko w razie kontroli czy sporu, ale też budują wzajemne zaufanie i poczucie sprawiedliwości w zespole.

Podsumowanie

Zadaniowy system czasu pracy to wygodne i coraz popularniejsze rozwiązanie, które daje pracownikom dużą autonomię. Nie oznacza jednak, że w takim modelu nie mogą wystąpić nadgodziny. Jeśli powierzone zadania wymagają pracy ponad normy, pracownik ma prawo do odpowiedniej rekompensaty – tak samo jak w każdym innym systemie czasu pracy.

Klucz tkwi w prawidłowym planowaniu i dokumentowaniu. Zadania muszą być realne do wykonania w ramach kodeksowych limitów, a pracodawca powinien dbać o przejrzystość ustaleń. Wówczas zadaniowy czas pracy może być efektywnym i bezpiecznym rozwiązaniem – zarówno dla firmy, jak i dla pracowników.