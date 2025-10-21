Rusza program „Dostępna stomatologia”. Ma na celu poprawę dostępności gabinetów stomatologicznych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami
Rusza szeroki program systemowy mający na celu poprawę dostępności gabinetów stomatologicznych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym np. osób z niepełnosprawnościami — projekt „Dostępna stomatologia”, współfinansowany z Funduszy Europejskich, który w praktyczny sposób ma zmienić warunki świadczenia usług dentystycznych. Jednak czy z PFRON jest leczenie stomatologiczne osób z niepełnosprawnościami?
- Finansowanie budżet projektu
- Program „Dostępna stomatologia”. Kto może ubiegać się o wsparcie grantowe i kto skorzysta ze zmian?
Czy z PFRON jest leczenie stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami?
Osoby z niepełnosprawnościami w Polsce nie otrzymują finansowania zabiegów stomatologicznych i protetycznych z PFRON. Często jest to krytykowane (szczególnie przez samych zainteresowanych - czyli osoby z niepełnosprawnościami, jak i przez ich opiekunów), ale urząd informuje, że bezzwłoczną i bezpłatną opiekę dentystyczną w ramach publicznego systemu zdrowia zapewniają placówki posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. No tak, ale często jest też tak, że placówki te nie są dostosowane do realizacji usług stomatologicznych w stosunku do OzN.
NFZ i PFRON to różne instytucje, różne źródła finansowania, różne kompetencje
Podkreśla się, że:
- PFRON nie pokrywa kosztów leczenia stomatologicznego ani protetyki. Jego działania koncentrują się na rehabilitacji, likwidacji barier oraz wsparciu wyposażenia i dostosowań infrastrukturalnych - leczenie stomatologiczne nie kwalifikuje się do tego, na co wiele OzN narzeka.
- NFZ finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W publicznych gabinetach objętych kontraktem z NFZ można skorzystać m.in. z przeglądów, leczenia próchnicy, ekstrakcji, w określonych sytuacjach leczenia kanałowego oraz świadczeń wymagających znieczulenia lub opieki doraźnej. Przed planowaną wizytą warto weryfikować zakres świadczeń refundowanych przez NFZ oraz dostępność gabinetów przystosowanych do osób z niepełnosprawnościami.
Rusza szeroki program systemowy mający na celu poprawę dostępności gabinetów stomatologicznych dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, w tym np. osób z niepełnosprawnościami — projekt „Dostępna stomatologia”, współfinansowany z Funduszy Europejskich, który w praktyczny sposób ma zmienić warunki świadczenia usług dentystycznych.
Projekt „Dostępna stomatologia” ma na celu zwiększenie dostępności usług dentystycznych dla osób z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji personelu medycznego w zakresie obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027, w okresie od 1 marca 2025 r. do 31 sierpnia 2028 r. Liderem jest PFRON, partnerami Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz organizacja AVALON.
Główne założenia projektu:
- opracowanie standardu dostępności gabinetów i usług stomatologicznych;
- pilotaż wdrożeniowy w wybranych placówkach przez system grantowy;
- szkolenia i działania upowszechniające opracowany standard.
Projekt ma zarówno wymiar infrastrukturalny, jak i edukacyjny oraz informacyjny — efektem ma być mapa dostępnych gabinetów stosujących standard i trwałe zmiany w praktyce świadczeniodawców.
Zadanie 1 w ramach programu to standard dostępności. Jego celem jest opracowanie rekomendacji architektonicznych, cyfrowych i komunikacyjnych; przygotowanie programu nauczania personelu i zbiór dobrych praktyk; przeprowadzenie badania środowiskowego oraz konsultacji społecznych z udziałem Ministerstwa Zdrowia, NFZ, uczelni i organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami.
Zadanie 2 w ramach programu to pilotaż i granty. Jego celem jest otwarty nabór grantowy planowany na II/III kwartał 2026 r.; wsparcie do 100% wartości projektów, minimalny grant 100 000 zł, maksymalny 500 000 zł; średnio 420 000 zł; planowane dostosowanie 25 obiektów oraz objęcie usług standardem w 32 podmiotach; finansowanie obejmie adaptacje architektoniczne, zakup specjalistycznego wyposażenia, wdrożenie środków wspierających komunikację oraz szkolenia personelu; audyty wstępne i końcowe zapewnią wybór i weryfikację placówek.
Zadanie 3 w ramach programu to szkolenia i upowszechnianie: Jego celem jest: bezpłatne otwarte szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego oraz studentów kierunku lekarsko dentystycznego (500 osób); szeroka promocja standardu w środowisku stomatologicznym i wśród organizacji pozarządowych; udostępnienie materiałów edukacyjnych i informacji online. Rezultaty oczekiwane są takie: 1 obszar standardów dostępności, 32 placówki działające zgodnie ze standardem, 25 dostosowanych obiektów, 500 przeszkolonych osób.
Całkowita wartość projektu wynosi 19 887 000 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 16 410 752,40 zł (82,52%), a ze środków budżetu państwa 3 476 247,60 zł (17,48%). Środki grantowe pokryją pełny koszt wybranych przedsięwzięć wdrożeniowych wybranych w konkursie.
Generalnie granty skierowane będą do publicznych i niepublicznych podmiotów świadczących usługi stomatologiczne finansowane przez NFZ. Do konkursu kwalifikują się zarówno duże kliniki akademickie, jak i mniejsze gabinety spełniające kryteria formalne. Beneficjentami pośrednimi projektu będą pacjenci z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie, którzy zyskają lepszy dostęp do dostosowanych usług stomatologicznych.
Jak podkreślają inicjatorzy programu: „Dostępna stomatologia” to inwestycja równocześnie w infrastrukturę, kompetencje i kulturę obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami. Skala planowanych działań — od standardów przez granty po szkolenia — daje szansę na trwałą zmianę praktyk w stomatologii, lepsze rozpoznanie potrzeb pacjentów oraz rozwój modelu usług, który może być wykorzystywany w kolejnych programach wsparcia.
