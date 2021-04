Majówka w 2021 r. - kiedy?

Weekend majowy w 2021 r. wypada od soboty 1 maja do poniedziałku 3 maja (trzy dni). Weekend jest więc przedłużony o jeden dzień – poniedziałek.

Dni wolne od pracy

Oprócz weekendu (sobota i niedziela) dniem wolnym od pracy będzie także poniedziałek 3 maja. Tego dnia wypada bowiem Święto Narodowe Trzeciego Maja. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Oprócz tego dniem, który ustawa o dniach wolnych od pracy uznaje za święto, jest także 1 maja czyli Święto Pracy.

reklama reklama



Polecamy: Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami

Święta w maju 2021

W maju 2021 r. są aż trzy święta:

1 maja 2021 – Święto Pracy (sobota) 3 maja 2021 – Narodowe Święto Trzeciego Maja/ Konstytucji 3 Maja (poniedziałek) 23 maja 2021 – Zielone Świątki (niedziela)

Majówka 2021 - kiedy , dni wolne Święta majowe

Dzień wolny od pracy za święto wypadające w sobotę

Zgodnie z przepisami prawa święto, które wylicza ustawa o dniach wolnych od pracy wypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że pracodawca powinien w innym dniu przyznać pracownikowi wolne. Takie dodatkowy dzień wolny od pracy powinien przypadać na ten sam okres rozliczeniowy, w którym przypada dane święto. Jeśli okresem rozliczeniowym jest miesiąc, wolne powinno zostać ustalone jeszcze na maj 2021 r. Teoretycznie weekend majowy może być więc dłuższy, jeśli pracodawca zdecyduje się np. przyznać wolne 4ego maja czyli we wtorek zaraz po wolnym poniedziałku.

Więcej informacji: Dzień wolny od pracy za święto 1 maja 2021 r.

Warto wspomnieć, że kolejnym świętem wypadającym w sobotę w 2021 r. będzie I dzień Bożego Narodzenia czyli 25 grudnia.

Więcej na ten temat: Dwa dni wolne za święta wypadające w sobotę w 2021 r.

Kto decyduje, kiedy ustala się dodatkowy dzień wolny? Co do zasady pracodawca robi to sam. Może jednak porozumieć się w tej kwestii z pracownikami. Nie ma również przeciwwskazań do ustalenia różnych terminów wolnego dla poszczególnych pracowników. Najczęściej jednak jest to jeden z góry podany termin. Warto jednak spróbować poprosić pracodawcę o wolne za 1 maja właśnie 4 maja, szczególnie jeśli planuje się wyjazd.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1920)