Dni wolne od pracy i święta w 2021 r. w Polsce

Dni ustawowo wolne od pracy w Polsce w 2021 r.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy w Polsce jest 13 ogólnopaństwowych świąt wolnych od pracy. Przedstawia je poniższy katalog:

1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja – Święto Państwowe, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Kalendarz świąt i dni wolnych od pracy w 2021 r. (dni tygodnia)

Dzień wolny od pracy (data i dzień tygodnia) Święto 1. 1 stycznia 2021 r. (piątek) Nowy Rok 2. 6 stycznia 2021 r. (środa) Święto Trzech Króli 3. 4 kwietnia 2021 r. (niedziela) I dzień Wielkiej Nocy 4. 5 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) II dzień Wielkiej Nocy 5. 1 maja 2021 r. (sobota) Święto Pracy 6. 3 maja 2021 r. (poniedziałek) Święto Konstytucji 3 Maja 7. 23 maja 2021 r. (niedziela) I dzień Zielonych Świątek 8. 3 czerwca 2021 r. (czwartek) Boże Ciało 9. 15 sierpnia 2021 r. (niedziela) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 10. 1 listopada 2021 r. (poniedziałek) Wszystkich Świętych 11. 11 listopada 2021 r. (czwartek) Narodowe Święto Niepodległości 12. 25 grudnia 2021 r. (sobota) I dzień Bożego Narodzenia 13. 26 grudnia 2021 r. (niedziela) II dzień Bożego Narodzenia

Szczegóły dotyczące liczby dni wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach 2021 r. zawiera artykuł: Czas pracy w 2021 – tabela wymiaru czasu pracy

Powyższa tabela pozwala zauważyć, że dwa święta w 2021 r. wypadają w sobotę. Co to oznacza? Zgodnie z polskim Kodeksem pracy święto wypadające w sobotę obniża wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. W praktyce pracodawca musi w tym samym okresie rozliczeniowym "oddać" pracownikowi inny dzień wolny od pracy. Zwykle okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Skoro Święto pracy 1 maja wypada w sobotę to pracodawca jeszcze w tym miesiącu powinien wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny od pracy. Ważne jest to, że mechanizm ten dotyczy tylko pracowników, którzy mieliby w sobotę wolne zgodnie z harmonogramem czasu pracy.

Więcej na temat dni wolnych od pracy za święta wypadające w sobotę w 2021 r.: Dzień wolny od pracy za święto 1 maja 2021 r. oraz Dzień wolny za święto 25 grudnia 2021 r.