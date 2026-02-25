Upskilling sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Pracownicy potrzebują wsparcia firmy w rozwoju kompetencji

Światowe statystyki wskazują, że zaledwie 3,8% pracowników nabyło nowe umiejętności w pracy w ciągu ostatnich 2 lat. Tymczasem upskilling jest sposobem na realne odblokowanie potencjału zespołu. Aż 90% pracujących Polaków oczekuje wsparcia w rozwoju ze strony firmy, wskazując na brak czasu oraz ograniczone środki finansowe jako główne wyzwania.

Potencjał w upskillingu

Choć na poziomie globalnym aż 70% liderów biznesu obawia się, że luki kompetencyjne wpłyną na wyniki ich organizacji (AIHR Trends Report 2025), polski rynek pracy posiada ogromny, wciąż nie w pełni zagospodarowany potencjał w obszarze upskillingu. Podczas gdy światowe statystyki wskazują, że zaledwie 3,8% pracowników nabyło nowe umiejętności w pracy w ciągu ostatnich dwóch lat (ADP Research 2025), lokalne dane pokazują, że polskie zespoły są gotowe na naukę, o ile otrzymają odpowiednie wsparcie. Jak wypełnić lukę między globalnymi wyzwaniami a barierami, takimi jak brak czasu czy środków, by uwolnić energię drzemiącą w pracownikach?

Pracownicy muszą nabywać zupełnie nowe kwalifikacje

Obecnie stoimy przed największą transformacją kompetencyjną dekady, która redefiniuje role zawodowe na całym świecie. Według globalnego raportu AIHR Trends Report 2025, aż 60% stanowisk pracy będzie wymagało pozyskania zupełnie nowych kwalifikacji w najbliższym czasie. Skala tego zjawiska jest bezprecedensowa, a sprawne przełożenie światowych trendów na realne działania wewnątrz przedsiębiorstw w Polsce staje się dziś jednym z najważniejszych zadań liderów.

Dane z globalnego badania ADP Research 2025 (People at Work) wskazują na istotną barierę wdrożeniową: mimo dynamicznych przekształceń technologicznych, zaledwie 3,8% zatrudnionych na świecie zdobyło nowe umiejętności w pracy w ciągu ostatnich 2 lat. Ten rozdźwięk generuje ryzyko, którego świadomość wśród kadry zarządzającej stale rośnie – 70% liderów biznesu w skali globalnej przyznaje, że luki kompetencyjne mogą wpływać na efektywność operacyjną ich zespołów. W rezultacie budowanie rezyliencji organizacji poprzez nowoczesne podejście do rozwoju kadr powinno stać się priorytetem zarządów dbających o długofalową stabilność rynkową.

82% pracowników uważa rozwój umiejętności za priorytet

Na tle globalnych wyzwań polska kadra wykazuje wyjątkowo wysoką gotowość do nauki – aż 82% osób pracujących w naszym kraju uznaje rozwój umiejętności za priorytet. Co kluczowe, lokalne dane wskazują na ewolucję motywacji: według badania Multi.Life, tradycyjna pogoń za awansem (38%) ustępuje miejsca dążeniu do poprawy ogólnej jakości życia. Dla 43% respondentów głównym motorem do nauki jest chęć zyskania spokoju, dbanie o zdrowie oraz regenerację energii. Edukacja staje się tym samym sposobem na wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa (36%) oraz satysfakcji z wykonywanej pracy (28%).1

Ten holistyczny zwrot znajduje odzwierciedlenie w aktywności użytkowników programu Multi.Life, którzy najchętniej wybierają obszary pozwalające na synergię między sferą zawodową a dobrostanem: od psychologii i profilaktyki zdrowia, po świadome odżywianie oraz aktywność fizyczną. - To bardzo dobra wiadomość dla pracodawców. Polacy autentycznie chcą się rozwijać, a ich zainteresowanie obszarami takimi jak zdrowie fizyczne, psychologia czy zarządzanie energią to dowód na instynktowne budowanie zasobów. Z perspektywy medycznej, zregenerowany i stabilny emocjonalnie pracownik ma znacznie większą łatwość w przyswajaniu nowej wiedzy, także tej technicznej. Dzięki wspieraniu dobrostanu, firma zyskuje nie tylko bardziej elastyczny zespół, ale też realnie ogranicza ryzyko wypaleń zawodowych czy absencji chorobowych, które są istotnym kosztem. Inwestycja w wellbeing staje się więc naturalnym akceleratorem upskillingu - komentuje dr hab. n. med. Andrzej Silczuk, psychiatra, ekspert Multi.Life.

Pracownicy potrzebują wsparcia firmy w rozwoju kompetencji

Dlaczego mimo tak dużej motywacji lokalne wskaźniki rozwoju wymagają wsparcia? Odpowiedź kryje się w barierach, w których pokonaniu pracodawca może odegrać kluczową rolę. Aż 90% pracujących Polaków oczekuje wsparcia w rozwoju ze strony firmy, wskazując na brak czasu oraz ograniczone środki finansowe jako główne wyzwania.2

W tej sytuacji stworzenie odpowiednich warunków do nauki staje się jednym z kluczowych czynników sprzyjających efektywnemu rozwojowi. Firmy, które potrafią zdjąć z pracownika ciężar logistyczny rozwoju, wygrywają nie tylko lojalność zespołu, ale też realnie wpływają na jego kondycję psychofizyczną. Wspieranie pracowników w dbaniu o zdrowie i kompetencje to prosta droga do budowania stabilnych zespołów, które rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich i rzadziej decydują się na zmianę miejsca pracy, ponieważ posiadają narzędzia do skutecznego zarządzania własnym dobrostanem.

- Współczesny model rozwoju powinien odpowiadać na deficyt czasu poprzez większą personalizację i elastyczność. Konsultacje 1:1 z ekspertami pozwalają na precyzyjne zaadresowanie indywidualnych wyzwań dokładnie wtedy, gdy są one najbardziej palące. Istotna jest także możliwość korzystania ze szkoleń i materiałów edukacyjnych w dogodnym dla pracownika, a nie odgórnie narzuconym, sztywnym terminie. To znaczne ułatwienie, które może skutkować bardziej stabilnym i efektywnym procesem edukacyjnym w organizacji. Sam proces zdobywania nowej wiedzy jest wówczas mniej obciążający – dodaje Andrzej Silczuk.

Realne odblokowanie potencjału zespołu

Tradycyjny model wspierania rozwoju, obecny w przedsiębiorstwach od lat, naturalnie ewoluuje w stronę partnerskiej współpracy. W takim układzie organizacja staje się facylitatorem, który pomaga pracownikowi dbać o cały ekosystem jego kompetencji – zarówno tych merytorycznych, jak i osobistych. Zrozumienie, że wsparcie w pokonywaniu barier czasowych czy finansowych jest dziś kluczowe, pozwala na projektowanie rozwiązań, które realnie odblokowują potencjał zespołów.

Zapewnienie dostępu do wiedzy wspierającej dobrostan i zdolności adaptacyjne jest strategicznym krokiem w stronę budowania długofalowej rezyliencji biznesowej. Pracownik, który czuje realne wsparcie w dbaniu o własne zasoby, staje się filarem stabilnej i gotowej na zmiany firmy. Ostatecznie to właśnie kultura rozwoju, zintegrowana z celami organizacji, wyznacza dziś kierunek nowej przewagi konkurencyjnej, opartej na lojalności i zrównoważonej efektywności.

1 Ariadna Ogólnopolski Panel Badawczy, N=1090, osoby w wieku 18+, 28-30 grudnia 2025.

2 Ibidem.

O badaniu: Badanie wykonane na zlecenie marki MuliLife na grupie 1090 osób w wieku powyżej 18 lat w dniach 28-30 grudnia 2025 r. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna, metodą CAWI.

Źródło: Multi.Life