5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy?

Jakich pracowników szuka branża OZE?

Obecnie pięć najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE to: Land Acquisition Manager, Wind Project Developer, Energy Expert (Energy Data Analyst), Grid Manager oraz HV Electrical Engineer. Najtrudniej jest pozyskać pracowników do etapu budowy, choć oczywiście potrzebni są też specjaliści w innych fazach projektu. Trudności wynikają przede wszystkim z rosnącego zapotrzebowania na rynku. W przypadku ról specjalistycznych kandydatów jest mniej, a osoby z wysokimi kompetencjami mogą wybierać spośród wielu ofert. Z perspektywy Eurowind Energy zapotrzebowanie na specjalistów w sektorze OZE utrzymuje się i nadal rośnie.

Kogo najbardziej brakuje na polskim rynku pracy?

Największy deficyt dotyczy specjalistów, którzy mogą od razu wejść w struktury organizacji i samodzielnie działać, takich jak Project Manager, Grid Electrical Specialist oraz Technical Project Manager. Im bardziej specjalistyczne stanowisko, tym trudniej uzyskać kandydata. Szczególnie dotyczy to specjalistów od infrastruktury sieciowej - Grid Electrician Specialists oraz specjalistów technicznych nadzorujących pracę turbin wiatrowych, Technical Project Managerów - liczba dostępnych kandydatów jest obecnie bardzo ograniczona. Poszukiwani są również doświadczeni Project Managerowie w branży OZE. Jeszcze dwa lata temu znalezienie takiego specjalisty było wyjątkowo trudne, dziś sytuacja nieco się poprawiła. Jednocześnie zapotrzebowanie na wszystkie wymienione stanowiska wciąż rośnie.

Jakie wykształcenie i doświadczenie jest najbardziej poszukiwane?

Poszukiwane są osoby z wykształceniem wyższym związanym z OZE, np. w zakresie budownictwa czy ekoenergetyki, głównie absolwenci i studenci politechnik. Ważna jest również biegła znajomość języka angielskiego. Konieczne są zarówno wykształcenie kierunkowe, jak i doświadczenie zawodowe. Przy rekrutacji np. Project Managerów do działu EPC, odpowiedzialnego za projektowanie, zakupy i realizację budowy farm wiatrowych lub słonecznych, poszukiwane są osoby, które mają już praktykę w branży - najlepiej z 2-3-letnim doświadczeniem w sektorze OZE. W przypadku stanowisk początkujących (juniorskich) wymagania dotyczące doświadczenia są niższe, ponieważ przewidziany jest proces wdrożenia do danego stanowiska. W przypadku kadry kierowniczej kluczowe są także kompetencje miękkie - zwłaszcza w zakresie zarządzania zespołem, co bezpośrednio wpływa na wyniki pracy.

Autorka: Joanna Lemańska, HR & Administration Manager w Eurowind Energy