REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Rekrutacja » 5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy?

5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 14:20
jakich pracowników poszukuje branża oze zatrudnianie poszukiwanie pracy wiatraki energia odnawialna
jakich pracowników poszukuje branża oze zatrudnianie poszukiwanie pracy wiatraki energia odnawialna
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wymieniamy 5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy? W jakim kierunku dobrze jest się wykształcić, aby znaleźć pracę w sektorze energii odnawialnej?

Jakich pracowników szuka branża OZE?

Obecnie pięć najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE to: Land Acquisition Manager, Wind Project Developer, Energy Expert (Energy Data Analyst), Grid Manager oraz HV Electrical Engineer. Najtrudniej jest pozyskać pracowników do etapu budowy, choć oczywiście potrzebni są też specjaliści w innych fazach projektu. Trudności wynikają przede wszystkim z rosnącego zapotrzebowania na rynku. W przypadku ról specjalistycznych kandydatów jest mniej, a osoby z wysokimi kompetencjami mogą wybierać spośród wielu ofert. Z perspektywy Eurowind Energy zapotrzebowanie na specjalistów w sektorze OZE utrzymuje się i nadal rośnie.

REKLAMA

REKLAMA

Kogo najbardziej brakuje na polskim rynku pracy?

Największy deficyt dotyczy specjalistów, którzy mogą od razu wejść w struktury organizacji i samodzielnie działać, takich jak Project Manager, Grid Electrical Specialist oraz Technical Project Manager. Im bardziej specjalistyczne stanowisko, tym trudniej uzyskać kandydata. Szczególnie dotyczy to specjalistów od infrastruktury sieciowej - Grid Electrician Specialists oraz specjalistów technicznych nadzorujących pracę turbin wiatrowych, Technical Project Managerów - liczba dostępnych kandydatów jest obecnie bardzo ograniczona. Poszukiwani są również doświadczeni Project Managerowie w branży OZE. Jeszcze dwa lata temu znalezienie takiego specjalisty było wyjątkowo trudne, dziś sytuacja nieco się poprawiła. Jednocześnie zapotrzebowanie na wszystkie wymienione stanowiska wciąż rośnie.

Jakie wykształcenie i doświadczenie jest najbardziej poszukiwane?

Poszukiwane są osoby z wykształceniem wyższym związanym z OZE, np. w zakresie budownictwa czy ekoenergetyki, głównie absolwenci i studenci politechnik. Ważna jest również biegła znajomość języka angielskiego. Konieczne są zarówno wykształcenie kierunkowe, jak i doświadczenie zawodowe. Przy rekrutacji np. Project Managerów do działu EPC, odpowiedzialnego za projektowanie, zakupy i realizację budowy farm wiatrowych lub słonecznych, poszukiwane są osoby, które mają już praktykę w branży - najlepiej z 2-3-letnim doświadczeniem w sektorze OZE. W przypadku stanowisk początkujących (juniorskich) wymagania dotyczące doświadczenia są niższe, ponieważ przewidziany jest proces wdrożenia do danego stanowiska. W przypadku kadry kierowniczej kluczowe są także kompetencje miękkie - zwłaszcza w zakresie zarządzania zespołem, co bezpośrednio wpływa na wyniki pracy.

Autorka: Joanna Lemańska, HR & Administration Manager w Eurowind Energy

REKLAMA

oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Dofinansowanie OZE dla mieszkań i przedsiębiorców: Systemy magazynowania energii, Moja Elektrownia Wiatrowa i Mój Prąd 6.0.
Dofinansowanie OZE dla mieszkań i przedsiębiorców: Systemy magazynowania energii, Moja Elektrownia Wiatrowa i Mój Prąd 6.0.
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
Nowe zawody dla młodych: oto lista MEN
MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Symbol 08-T w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Co daje w 2026 roku?
16 lut 2026

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 r. daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Rozwiewamy wątpliwości!
5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy?
16 lut 2026

Wymieniamy 5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy? W jakim kierunku dobrze jest się wykształcić, aby znaleźć pracę w sektorze energii odnawialnej?
Jak być jednym z najlepszych pracodawców w Polsce? [WYWIAD]
16 lut 2026

W konkursie Top Employers po raz trzeci z rzędu w gronie 10. najlepszych pracodawców w kraju widzimy Nationale-Nederlanden. Pytamy więc członkinię zarządu ds. HR, Liwię Kwiecień, jak można zostać jednym z najlepszych pracodawców w Polsce.
Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy
16 lut 2026

Zaległe składki ZUS dla nieaktywnych firm. RPO interweniuje, MRPiPS wyjaśnia przepisy. Uszczegóławiając, chodzi o problem żądania opłacenia zaległych składek od przedsiębiorców faktycznie niewykonujących działalności, a niezgłaszających wykreślenia firmy z CEIDG, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podjęło interwencję a resort pracy odpowiedział.

REKLAMA

Czwarty miesiąc z rzędu spada liczba ofert pracy. Przedsiębiorcy nie szukają pracowników
16 lut 2026

Coraz mniej ofert pracy trafia do internetu. BIEC podaje, że w styczniu 2026 roku zanotowano największy od dwóch lat jednorazowy spadek liczby wakatów w ujęciu miesięcznym.
Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka w głowach HR-owców
16 lut 2026

Sztuczna inteligencja niszczy relacje w firmie? Czerwona lampka zapala się w głowach HR-owców. AI powinna wspierać nie tylko efektywność, ale i trwałość zespołów pracowników.
Cicha epidemia zbiera fatalne żniwo. Popularne napoje dosłownie „rozpuszczają” zęby Polaków
16 lut 2026

Coraz częściej zauważa się, że osoby około trzydziestego roku życia mają słabsze zęby niż wcześniejsze pokolenie, gdy było w tym samym wieku. Młodzi ludzie prowadzący zdrowy tryb życia nierzadko słyszą od dentystów, że grozi im stopniowa utrata uzębienia. Wpływają na to m.in. popularne napoje bez cukru, energetyki, izotoniki, a także soki i smoothie owocowe. Kwasy znajdujące się nawet w zwykłej wodzie z cytryną mogą szybciej niszczyć szkliwo niż cukier. Powodują erozję, czyli rozpuszczanie zębów. Skutki to pęknięcia, ścieranie powierzchni zębów oraz ich półprzezroczystość. Do pogorszenia stanu uzębienia przyczyniają się również stres i nawyk nocnego zaciskania szczęk.
16 lutego: Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela
16 lut 2026

Zawód listonosza ma szczególny charakter. Wymaga uczciwości, dokładności, a przede wszystkim poczucia obowiązku. To dzięki Listonoszom otrzymujemy swoje przesyłki – zamówione towary, przekazy pieniężne, czy dokumenty. 16 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Listonosza i Doręczyciela.

REKLAMA

ZUS daje pieniądze za utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej [KONKURS]
15 lut 2026

Można dostać nie małe pieniądze od ZUSu. Dlaczego? Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, które będą realizowane w 2027 roku. Sprawa bezpośrednio dotyczy więc zatrudnionych i zatrudniających. Sprawdź warunki konkursu.
Najniższa emerytura 2026 BRUTTO NETTO. Komu należy się gwarantowana minimalna emerytura?
13 lut 2026

Ile wynosi najniższa emerytura w 2026 roku? Tylko do końca lutego jest to kwota 1780,96 zł brutto i 1623,28 zł netto. Ile emeryci otrzymają na rękę po waloryzacji dnia 1 marca 2025 roku? Komu należy się gwarantowana przez ZUS minimalna emerytura?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA