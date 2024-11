Benefity pracownicze: jakie są aktualnie na topie, najbardziej pożądane przez pracowników

Pracownicy coraz częściej liczą na nowoczesne, spersonalizowane rozwiązania, które wspierają ich rozwój oraz zdrowie fizyczne i psychiczne. Jakie benefity kształtują dzisiaj rynek świadczeń pozapłacowych i zaspokajają rosnące potrzeby pracowników?

Dobry benefit to coś więcej niż forma podziękowania za codzienną pracę i dodatek do wynagrodzenia. To wyróżnik, który przyciąga talenty, buduje lojalność wobec firmy, motywuje i zwiększa zaangażowanie zespołu.

Najlepsze świadczenia pozapłacowe teraz: nie ma jednego, idealny jest spersonalizowany

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak wybrać benefit, z którego pracownicy będą zadowoleni. Odpowiedź jest prosta – zapytać, czego zespół oczekuje.

Badania pokazują, że najczęściej jest to elastyczność pracy, działania wspierające zdrowie i dobrostan, ale także rozwój zawodowy i osobisty. Ważny jest również work-life balance.

Spośród ogromnej bazy benefitów dostępnych na rynku warto jednak wybrać te, które realnie wpłyną na życie pracowników i pozwolą budować zmotywowany, efektywny i zdrowy zespół. To do nich należy przyszłość.

Jeszcze niedawno praca zdalna była luksusowym benefitem, który doceniali pracownicy. Dziś, po pandemii, stała się standardem – aż 10,2% pracujących Polaków wybiera tę formę zatrudnienia, jak pokazują najnowsze dane GUS za II kwartał 2024 roku.

W związku z tym zmieniają się także oczekiwania wobec benefitów.

Współczesny program benefitowy powinien być elastyczny i dostosowany do dynamicznych zmian społecznych. Część świadczeń, które jeszcze kilka lat temu cieszyły się popularnością, dziś przestaje spełniać swoją rolę. Dlatego aż 48% firm planuje uzupełnić ofertę benefitową o nowe, bardziej atrakcyjne rozwiązania odpowiadające na aktualne potrzeby pracowników.

Nowy powszechnie pożądany benefit: wsparcie psychologiczne

Pracownicy powszechnie liczą na pomoc stomatologa, laryngologa czy okulisty. Jednak w ostatnich latach to zdrowie psychiczne staje się priorytetem.

Pracodawcy coraz częściej inwestują we wsparcie psychologiczne, odpowiadając na potrzeby pracowników, którzy mierzą się z wieloma wyzwaniami.

– Współcześni pracownicy mierzą się z coraz wyższym poziomem stresu. Negatywnie wpływa na nich m.in. coraz szybsze tempo życia czy nieustanne śledzenie wiadomości w Internecie – mówi Aleksandra Dejewska-Wysogrocka, psycholożka i terapeutka zaburzeń odżywiania.

Wiele osób zmaga się z wypaleniem zawodowym, jest przytłoczona nadmiarem obowiązków, ale także sytuacją na rynku pracy. Pracownicy zastanawiają się, które stanowiska już wkrótce zostaną przejęte przez AI.

– Pojawiają się lęki, zaburzenia odżywiania czy depresja – dodaje Aleksandra Dejewska-Wysogrocka.

Jak dodaje ekspertka, wielu z pracowników nie stać, by skorzystać z opieki psychologicznej, dlatego dostęp do niej w ramach benefitów byłby nieocenionym wsparciem. Spotkania z psychologiem, indywidualne lub grupowe, mogą pomóc im lepiej zarządzać stresem, emocjami i rozwijać umiejętność uważności.

– W skali całej firmy pozytywnie wpłynie to na redukcję nieobecności. Tego rodzaju pomoc jest również niezwykle istotna dla osób przeżywających żałobę, borykających się z zaburzeniami odżywiania, takimi jak anoreksja czy bulimia, a także dla tych, którzy mierzą się z innymi wyzwaniami emocjonalnymi – dodaje ekspertka.

Wyniki badań pokazują, że aż 62% respondentów chętnie skorzystałoby ze wsparcia psychologicznego, gdyby było ono dostępne jako benefit.

Coraz więcej firm, które dostrzegają wpływ dobrostanu psychicznego na efektywność i rozwój, wprowadza to świadczenie dla swoich zespołów.

Nowy powszechnie pożądany benefit pracowniczy: wirtualne karty podarunkowe

Podkreślanie roli work-life balance i mówienie o tym, że czas, który spędzamy poza pracą, jest bardzo ważny, to już za mało. Pracodawcy coraz częściej rozumieją, że ich działania mogą wesprzeć pracowników w dbaniu o dobrostan. Bony towarowe, karty przedpłacone oraz rabatowe to kolejny benefit, z którego chętnie korzystają pracownicy – wskazało go 49% respondentów.

W trend ten wpisują się również wirtualne karty podarunkowe, które znakomicie odpowiadają na potrzeby m.in. zespołów pracujących zdalnie.

W Booksy np. wirtualna karta podarunkowa daje dostęp do tysięcy salonów beauty na terenie całego kraju i szerokiej oferty usług: od fryzjera i barbera po fizjoterapeutę czy trenera personalnego.

– Dzięki temu, otrzymując taką kartę od pracodawcy, pracownicy mogą wykorzystać ją na to, czego w danym momencie najbardziej potrzebują – mówi Marta Chmielewska, Head of B2C Marketing z Booksy.

Nowy benefit pracowniczy: firmowe kluby książki

Książki w biurze? Jak najbardziej! Czytanie oraz wspólne dyskutowanie o literaturze to jeden z benefitów, który nie tylko realnie wpływa na rozwój osobisty pracowników, ale także podnosi poziom satysfakcji z pracy i łączy pokolenia.

Jak pokazują badania naukowców z uniwersytetu w Sussex, czytanie książek obniża stres o 68%, pozytywne działanie można zauważyć już po 6 minutach przewracania kartek.

W niektórych przedsiębiorstwach już dziś znajdziemy takie rozwiązania jak strefy ciszy, w których, w czasie przerwy, można poczytać książkę lub gazetę. Powstają także firmowe kluby książki – zespoły czytają dany tytuł, by następnie o nim dyskutować i dzielić się przemyśleniami.

– Jakie książki można zaproponować swoim pracownikom? Takie, które budują ich odporność psychiczną, rozwijają i wspierają. Przy czym warto czytać nie tylko książki popularne w biznesie, ale również literaturę piękną, bo to powieści, biografie potrafią nas zainspirować i zderzyć z różnorodnością perspektyw. Najlepiej, jeśli lektury dają zespołowi do myślenia, ale także sprawiają przyjemność – mówi dr Katarzyna Buszkowska, autorka programu rozwojowego Leadership Library.

– Jeszcze przed warsztatami ustalamy z pracodawcami, co jest najważniejsze dla zespołu, jakie kluczowe kompetencje będziemy rozwijać. Uczestnicy otrzymują lekturę na miesiąc przed spotkaniem – dodaje ekspertka.

Jak dalej wyjaśnia, same warsztaty to przede wszystkim rozmowy o książkach, ale także wspieranie kultury różnorodności punktów widzenia.

– Na zakończenie programu pracodawca otrzymuje raport ze szczegółami dotyczącymi wkładu w rozwój kultury DEI (diversity, equity & inclusion) i ESG (environmental, social responsibility i corporate governance) – wyjaśnia ekspertka.