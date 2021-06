Programy well-beingowe przyszłością miejsc pracy

Programy well-beingowe będą przyszłością miejsc pracy. Jak zadbać o dobrostan pracowników? Jak pandemia wpłynęła na pracę?

Pracownicy pracują dłużej niż przed pandemią

Z analiz ABSL wynika, że niezbędne jest wprowadzanie systemowych działań mających na celu w większym stopniu ochronę zdrowia pracowników oraz wsparcie ich dobrostanu w każdym wymiarze. Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia pandemia koronawirusa spowodowała szereg zmian w systemie pracy, które mogą wzmocnić tendencję do wydłużania czasu pracy. Z ostatnich danych opublikowanych przez WHO wynika, że w czasie pandemii liczba przepracowanych godzin średnio wzrosła o 10 proc., co stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników.

Gorsze samopoczucie i zdrowie psychiczne pracowników

Wraz z zatarciem granic między pracą a domem oraz kryzysem pandemicznym dotykającym ludzi na całym świecie ostatnie miesiące uwypukliły krytyczną potrzebę skutecznych programów „well-beingowych” w miejscu pracy. Pandemia koronawirusa, fizyczna izolacja i niepewna gospodarka przyczyniły się do pogorszenia samopoczucia psychicznego tysięcy pracujących. W globalnym badaniu przeprowadzonym przez The Adecco Group (2020) 28% pracowników wskazało, że ich zdrowie psychiczne pogorszyło się podczas pandemii, a 80% stwierdziło, że ich pracodawca powinien być odpowiedzialny za zapewnienie im lepszego funkcjonowania w miejscu pracy po COVID-19.

Konsultacje z profesjonalistami i elastyczna praca

Z analiz prowadzonych przez ABSL, organizację zrzeszającą w Polsce ponad 220 firm z sektora nowoczesnych usług, większość firm wdrożyła programy „well-beingowe” jeszcze przed nadejściem pandemii. Zmieniła się jednak hierarchia. Firmy postawiły na aspekt emocjonalny, związany ze zdrowiem i wsparciem psychologicznym, zapewniając porady i konsultacje z profesjonalistami, sesje grupowe, stosując przy tym indywidualne podejście dopasowane do rytmu dnia pracownika. Dodatkowo firmy umożliwiają pracę w elastycznym wymiarze tak, aby można pogodzić obowiązki zawodowe z prywatnymi i rodzinnymi. Wiele firm dopasowało programy rozwojowe dla kadry liderskiej, w których przy pomocy specjalistów szkoli się, jak rozpoznać pierwsze symptomy przeciążenia czy wypalenia zawodowego, depresji u pracowników, jakie podejście zastosować w przypadku osób, które doświadczyły epizodów psychotycznych, czy też jak na co dzień dbać o dobrostan w swoich zespołach.

Dobrostan pracowników - ważna inwestycja

- W firmach należących do ABSL wszyscy poważnie traktują podejście do profilaktyki i opieki zdrowotnej pracowników. Niezwykle ważne jest, abyśmy byli w stanie w ramach branży dostrzec to i proaktywnie wdrażać systemowe rozwiązania zapewniające budowanie dobrego samopoczucia. - mówi Anna Berczyńska, wiceprezes ds. talentów, ABSL. - Inwestowanie w programy dobrostanu dla pracowników jest równie ważne, jak inwestowanie w technologię czy inne zmiany w miejscu pracy. Jeżeli nie zachowamy strategicznej równowagi między naszym podejściem do pracowników a organizacji, w której pracują, to po prostu nie będzie możliwe osiągnięcie długoterminowej odporności działalności biznesowej i możliwości jej dalszego rozwoju - podkreśla Berczyńska.

Programy well-beingowe przyszłością miejsc pracy

Eksperci podkreślają, że tylko holistyczne podejście do dobrostanu pracowników, może przynieść trwałe efekty. Fundamentem jest połączenie aspektów: fizycznego, psychicznego i społecznego oraz poczucia sensu, z czynnikami umożliwiającymi działanie: regułami i praktykami, kulturą, środowiskiem oraz technologią i narzędziami. Efektywne programy well-beingowe dla pracowników wykorzystują wszystkie czynniki, tak aby uzupełniały się nawzajem.

- Naszą wizją jest sytuacja, w której w przyszłości zdrowie i dobrostan będą zintegrowanym elementem oferty pracodawców, uznawanym za niezbędny do prowadzenia działalności biznesowej - podkreśla Daniel Wocial, VP Adecco & Cluster Head Poland & Czech Republic w The Adecco Group.

Jak budować zdrowe środowisko pracy?

Z analiz ABSL wynika, że fizyczne aspekty środowiska pracy mają bezpośredni wpływ na dobrostan i efektywność pracowników. Prawdziwa troska o well-being w kontekście środowiska pracy powinna obejmować również stworzenie warunków organizacyjnych, w których pracownicy mają możliwość realizować się w bezpieczny i zdrowy sposób. Na takie środowisko składa się wiele elementów – od przygotowania fizycznej przestrzeni, przez wdrożony w firmie model pracy i wspierające go technologie, po kulturę zarządczą i praktyki menedżerskie.

Wróg nr 1 - potrzeba bycia zawsze dostępnym i długie godziny pracy

Według danych Colliers (2020) dwa najczęściej wymieniane przez pracowników ryzyka wpływające na poczucie zachwiania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, to potrzeba bycia zawsze dostępnym on-line (wskazuje na to 85% badanych pracowników) oraz wydłużone godziny pracy (uważa tak 48% badanych pracowników). Właściwie wdrożone elastyczne formy pracy sprzyjają budowaniu efektywności, zaangażowania i satysfakcji pracowników, stając się jednocześnie fundamentem ich dobrostanu w środowisku pracy.

Podsumowanie

Well-being traktujemy jako zestaw praktyk do tworzenia zdrowego i angażującego środowiska pracy, które może stać się jednym z centralnych założeń strategii biznesowej organizacji. W takim ujęciu well-being znajduje się w centrum kluczowych decyzji podejmowanych przez pracodawcę – od wyboru budynku, poprzez projektowanie przestrzeni pracy, a kończąc na decyzjach zarządczych z obszaru kształtowania kultury organizacyjnej czy pracy zdalnej. W gospodarce opartej na wiedzy najważniejszym kapitałem organizacji są ludzie. Stworzenie optymalnego środowiska, w którym pracownicy zrealizują w pełni swój potencjał, jest jednym z kluczowych czynników wpływających na długoterminową skuteczność organizacji - podkreśla Monika Rajska-Wolińska, Partner zarządzająca Colliers w Polsce.

