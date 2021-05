Work-life balance pracowników - 6 wskazówek dla pracodawcy

Work-life balance pracowników - co może zrobić pracodawca, by pomóc pracownikom zachować równowagę między życiem prywatnym i zawodowym? Oto 6 praktycznych wskazówek.

Work-life balance pracowników

Zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym to współcześnie nie lada wyzwanie. Wpływ na to ma m.in. technologia, która zmieniła sposób, w jaki pracownicy zachowują się po wyjściu z pracy. E-maile, przypomnienia o spotkaniach, wiadomości głosowe towarzyszą personelowi przez całą dobę. Może utrudniać to zachowanie work-life balance.

Zastanawiasz się, jak zadbać o to, aby obowiązki zawodowe nie przejęły życia osobistego Twoich pracowników? Mamy dla Ciebie kilka użytecznych wskazówek.

Autorka: Marta Lisowska talent acquisition & development specialist w Randstad Polska

Work-life balance – dlaczego jest tak ważny?

W samych Stanach Zjednoczonych koszty leczenia skutków stresu związanego z pracą sięgają 190 mld USD. Za głównego winowajcę odczuwanego przez pracowników długotrwałego niepokoju uznaje się brak work-life balance. Jeszcze do niedawna uważano, że stały kontakt z pracownikami to świetny sposób, by zwiększyć ich efektywność, zwłaszcza w przypadku międzynarodowych zespołów, które są rozproszone po różnych strefach czasowych.

Jak się jednak okazało, brak work-life balance nie zwiększył efektywności pracowników. Wręcz odwrotnie – zmniejszał ją oraz doprowadzał do większej rotacji personelu i większej liczby zwolnień lekarskich. Na szczęście, jako pracodawca możesz podjąć pewne działania, które pomogą ograniczyć stres związany z pracą wśród Twojej załogi i zapewnią pracownikom odpowiednią ilość wypoczynku. Oto co możesz zrobić?

1. Zadbaj o kulturę organizacyjną

Wbrew pozorom kultura organizacyjna i praktyki stosowane przez przedsiębiorstwo mają dla personelu ogromne znaczenie. Aż 96 proc. pracowników uważa, że kluczowym aspektem wpływającym na satysfakcję z pracy jest zgodność osobistych przekonań z kulturą firmy i reprezentowanymi przez nią wartościami.

W tym miejscu widać, jak ważną rolę odgrywa właściwa rekrutacja. Selekcja kandydatów powinna opierać się nie tylko na ich kompetencjach zawodowych, ale również analizie tego, czy wyznają wartości podobne do tych krzewionych w firmie. To najskuteczniejszy sposób, by ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia wśród pracowników stresu z powodu niedopasowania do organizacji. Nie prowadzi to jednak do całkowitego wyeliminowania niepokoju z życia personelu. Co więc powinieneś zrobić?

Przede wszystkim zastanów się, jakie aspekty mogą być przyczyną stresu wśród Twoich pracowników. Otwarcie porozmawiaj z nimi lub przeprowadź anonimowe badanie. Spróbuj znaleźć również efektywne sposoby, by zminimalizować ryzyko wypalenia zawodowego. Mogą być to ciekawe, rozwijające kursy i szkolenia lub oddelegowanie do innych zadań.

Jako pracodawca powinieneś dążyć do stworzenia środowiska, które będzie motywować i wspierać. Wówczas pracownicy będą chętnie przychodzić do pracy. Co możesz zrobić, aby to osiągnąć?

2. Ustal godziny bez telefonów i e-maili

Wprowadzenie polityki zakazujące wymiany e-mali, SMS-ów i telefonów służbowych w określonych godzinach – np. od 19:00 do 07:00 – to jedna z najskuteczniejszych zachęt do dbania o work-life balance przez pracowników. Pozwala to zapomnieć o pracy i odstresować się.

Wiadomo, że od czasu do czasu mogą zdarzyć się wyjątki od tej reguły. Jednak ustalonych ram czasowych nie warto łamać z błahych powodów. W ten sposób pokażesz pracownikom, że szanujesz ich życie prywatne. Sam również będziesz mógł w tym czasie odpocząć.

3. Promuj zdrowy tryb życia

To wymagające zadanie. Nie możesz bowiem cały czas kontrolować poczynań pracowników, a to właśnie codzienne wybory determinują to, czy prowadzą zdrowy tryb życia. Możesz natomiast organizować różne wydarzenia sportowe. Spływ kajakiem, rajd rowerowy, maraton – to tylko niektóre z możliwości aktywnego spędzania czasu. W ten sposób pomożesz pracownikom zadbać o ich zdrowie oraz ogólny stan psychiczny. To również świetna okazja, by zintegrować personel.

4. Edukuj pracowników

Sport to nie wszystko. Powinieneś również zadbać o edukację pracowników. Szkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu albo radzenia sobie ze stresem to świetne rozwiązania, niezależnie od wielkości firmy i specyfiki prowadzonej działalności.

5. Planuj integrację

Już kilka godzin wspólnie spędzonego czasu może być owocne w skutkach i przekładać się na większe morale i zaangażowanie wśród pracowników. Regularne inicjatywy, takie jak wspomniane wyżej spływy kajakowe czy też wyjścia na bilard i do restauracji, pozwalają oderwać się od pracy, a przede wszystkim cementują zespół i wzmacniają więzi pomiędzy pracownikami.

Pamiętaj jednak, że wspólne wyjście nie powinno być wyłącznie nagrodą za sukces. Jeżeli zespołowi nie uda się osiągnąć założonego celu, tym bardziej powinien się spotkać, by poprawić atmosferę w firmie.

6. Stosuj elastyczny czas pracy i pracę zdalną

Dojazdy do pracy bywają frustrujące. Żeby uniknąć stresu z nimi związanego, warto zapewnić personelowi możliwość pracy zdalnej, przynajmniej raz na jakiś czas. Dobrą praktyką jest również wprowadzenie widełek czasowych, w których można rozpocząć pracę (np. 7:00-10:00). Dzięki temu pracownicy zyskają szansę na zorganizowanie poranku na własnych zasadach.

