Strona główna » Kadry » Bezpieczeństwo pracy » Profilaktyczna ochrona zdrowia » Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Jakie pracodawcy mają na to sposoby?

Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Jakie pracodawcy mają na to sposoby?

06 lutego 2026, 21:10
zdrowie psychiczne pracowników sposoby wsparcia przez pracodawcę
Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Jakie pracodawcy mają na to sposoby?
Współcześnie wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że mężczyźni częściej biorą wolne od pracy w związku ze złą kondycją psychiczną. Jakie pracodawcy mają sposoby na dbanie o zdrowie psychiczne zatrudnionych?

Coraz większe problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy

Polacy pozytywnie oceniają swoją kondycję psychiczną, zarówno tę związaną z życiem prywatnym, jaki zawodowym. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Hedepy for Business, aż 73% respondentów dobrze lub bardzo dobrze określa samopoczucie psychiczne związane z pracą i życiem osobistym. Ale to samo badanie odsłania pewien paradoks – czujemy się dobrze, ale aż 66% badanych deklaruje, że przynajmniej kilka razy w miesiącu doświadcza sytuacji pogarszających ich samopoczucie psychiczne. Przeradza się to w rosnącą liczbę zwolnień lekarskich – zwłaszcza wśród mężczyzn.

Coraz więcej zwolnień z powodu zdrowia psychicznego

Z jednej strony Polacy dobrze oceniają swoje samopoczucie psychiczne. Co więcej większość z nas (ponad 56%) deklaruje, że otrzymuje wsparcie ze strony swoich przełożonych i współpracowników oraz, że może otwarcie mówić o swoich problemach, zarówno prywatnych czy zawodowych. Na podstawie tych danych rysuje się obraz firm, które troszczą się o kondycję swoich pracowników i niosą im pomoc, wówczas, gdy jest potrzebna. Rysą na tym obrazie są jednak dane ZUS, z których wynika, że w 2024 roku wystawiono 1,6 milion zwolnień lekarskich z tytułu problemów ze zdrowiem psychicznym. To wzrost o 13,8% w porównaniu do roku poprzedniego, co wskazuje na rosnącą skalę problemu zdrowia psychicznego wśród pracowników.

Mężczyźni częściej biorą wolne z powodu złego samopoczucia psychicznego

Ciekawym wnioskiem, płynącym z badania jest fakt, że to mężczyźni (14%) częściej niż kobiety (10%) deklarują, że w ciągu ostatniego roku wielokrotnie zdarzało im się brać wolne z powodu złego samopoczucia psychicznego. Niestety, to samo badanie pokazuje, że pracodawcy nadal wydają się nie dostrzegać problemu. Ponad połowa respondentów (50,5%) deklaruje, że w ich organizacjach nie podejmuje się żadnych działań wspierających zdrowie psychiczne. Zaledwie 9,2% mówi o wsparciu w szerszym zakresie, a jedna czwarta (25,7%) zauważa pojedyncze inicjatywy.

Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność

Z jednej strony pracownicy czują się wspierani przez swoich przełożonych i współpracowników, z drugiej wciąż brakuje systemowych rozwiązań, które realnie chroniłyby ich zdrowie psychiczne. Empatia i otwartość w relacjach to bardzo ważny fundament. Jednak bez konkretnych działań trudno mówić o trwałej poprawie. - Pracodawcy muszą zacząć dostrzegać, że problemy psychiczne pracowników to nie tylko kwestia indywidualna, lecz także organizacyjna i biznesowa. Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność, zarówno z perspektywy dobrostanu zespołów, jak i efektywności całych firm – mówi Katarzyna Gryzło, współzałożycielka Hedepy for Business.

Formy wsparcia psychicznego pracowników

Stres, nadmiar obowiązków, przemęczenie czy niepewność zatrudnienia, to czynniki, które znacząco wpływają na naszą kondycję psychiczną. Poradzenie sobie z tymi problemami wielokrotnie wymaga wsparcie specjalisty. Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Hedepy for Business pokazują, że regularnie ze wsparcia specjalisty korzysta 12% badanych. Okazuje się jednak, że znacznie liczniejszą grupę (19%) stanowią ci, którzy z niego rezygnują, ponieważ jest to dla nich zbyt krępujący temat. Okazuje się też, że powód ten częściej wskazują mężczyźni niż kobiety (20% vs 17%). Ze wsparciem nie przychodzą również firmy, bo chociaż coraz częściej deklarują troskę o dobrostan psychiczny pracowników, to skala i forma tych działań pozostają bardzo zróżnicowane. Jak pokazuje badanie, najpopularniejsze inicjatywy to integracje i działania budujące dobrą atmosferę (27,5%) oraz elastyczne formy pracy (25%). Wciąż jednak mniej niż co piąta firma oferuje profesjonalne wsparcie psychologiczne lub dni wolne na podreperowanie zdrowia psychicznego. Zaledwie 18,3% firm zapewnia konsultacje stacjonarne z psychologiem lub psychoterapeutą, a 16,5% umożliwia kontakt online lub telefoniczny.

- Wielu pracodawców wciąż bagatelizuje problemy zdrowia psychicznego swoich pracowników. Tymczasem one nie znikną same. Co więcej spodziewać się można, że będą się pogłębiały. W konsekwencji ucierpią na tym zarówno ludzie, jak i firmy. Aby odwrócić ten trend, koniecznym jest podejmowanie działań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby pracowników. Istotnym jest jednak, aby zacząć od dialogu i otwartego mówienia o problemie. To pierwszy i najważniejszy krok na drodze uzdrawiania tej sytuacji, ponieważ spowoduje odczarowanie tematu. A kiedy zacznie on funkcjonować w naszej zawodowej przestrzeni, konkretne działania zaczną przynosić efekty – komentuje Gryzło.

Metryczka badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na grupie 812 osób aktywnych zawodowo, w dniach 1-3 października 2025 roku.

Źródło: hedepy for business

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
06 lut 2026

Współcześnie wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że mężczyźni częściej biorą wolne od pracy w związku ze złą kondycją psychiczną. Jakie pracodawcy mają sposoby na dbanie o zdrowie psychiczne zatrudnionych?
14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Kto zyska?
06 lut 2026

14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Konkretnie chodzi o taki dokument: Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy - ale dla kogo? Wyjaśniamy poniżej. A w razie potrzeby informacje można znaleźć w: MONITORZE POLSKIM, DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, poz. 36.
Do pracy przychodzi się dla firmy, a odchodzi od szefa. Sposób komunikacji obniża pewność siebie pracownika
06 lut 2026

Powiedzenie "Do pracy przychodzi się dla firmy, a odchodzi od szefa" jest niezwykle trafne. Bardzo często to właśnie toksyczny przełożony staje się powodem wypowiedzenia umowy o pracę. Zdaniem pracowników sposób komunikacji i udzielania informacji zwrotnej potrafi obniżać pewność siebie. Tymczasem praca powinna stanowić źródło satysfakcji. Coraz więcej pracowników swoje zdrowie psychiczne stawia ponad zadowolenie pracodawcy.
Wiek pracownika jest istotny przy zapisaniu się do PPK. Osoby po 50. roku życia obowiązuje inna zasada
06 lut 2026

Osobę zatrudnioną, która ukończyła 55 lat, ale nie ma jeszcze 70 lat, można „zapisać” do PPK tylko na jej wniosek. Natomiast po „zapisaniu” do PPK może ona gromadzić nowe środki w tym programie bez względu na wiek. Oto przykłady.

Jak liczyć czas pracy w porze nocnej i ile wynosi dodatek w 2026 r.?
06 lut 2026

Pracujesz na nocnej zmianie? W 2026 r. dodatek nocny to minimum 20% stawki godzinowej z płacy minimalnej (4 806 zł brutto). Stawka za 1 godzinę nocną zmienia się w zależności od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Sprawdź aktualne kwoty w tabeli.
Świadczenia i należności zależne od minimalnego wynagrodzenia 2026
06 lut 2026

W 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Podwyżka płacy minimalnej spowodowała wzrost innych składników wynagrodzenia oraz świadczeń i należności pracowniczych, których wysokość jest od niej uzależniona. Jakie to są świadczenia i w jakiej wysokości?
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026: Ile płacą za medale olimpijskie? Ile wynosi emerytura olimpijska?
06 lut 2026

Zaczynają się zimowe igrzyska olimpijskie 2026. lle płacą za medal? Co trzeba zrobić aby otrzymać emeryturę olimpijską? Ile dyscyplin? Pytań jest wiele, ale dla kibiców ważne jest to, aby Polska reprezentacja zdobyła jak najwięcej medali i poprawiła swoje rekordy życiowe, olimpijskie czy światowe.
Reforma PIP przyjęta: jakie uprawnienia dla inspektorów pracy? Czy PIP będzie stwierdzać stosunek pracy bez sądu?
06 lut 2026

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Inspektorzy pracy zyskają rewolucyjne uprawnienie - będą mogli stwierdzać istnienie stosunku pracy bez konieczności kierowania sprawy do sądu. To przełom w walce ze śmieciowym zatrudnieniem i realizacja zobowiązań z KPO. Ale i kontrowersja, która wysadziła poprzedni projekt. Jak tym razem mają wyglądać szczegóły?

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem
06 lut 2026

Pracownik na zwolnieniu lekarskim znajduje się pod ochroną i pracodawca nie może rozwiązać z nim umowy o pracę. Okazuje się jednak, że ochrona nie jest nieograniczona. Sprawdźmy, jak można rozwiązać stosunek pracy z chorym pracownikiem.
Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
05 lut 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracownika gwarantowane przepisami Kodeksu pracy (art. 152 i następne). Co do zasady należy się w wymiarze 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy w przypadku zatrudnienia na pełnym etacie. Czy niepełny etat powoduje obniżenie wymiaru należnego urlopu? Ile dni wolnych przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
