Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Jakie pracodawcy mają na to sposoby?

Współcześnie wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że mężczyźni częściej biorą wolne od pracy w związku ze złą kondycją psychiczną. Jakie pracodawcy mają sposoby na dbanie o zdrowie psychiczne zatrudnionych?

Coraz większe problemy ze zdrowiem psychicznym w pracy

Polacy pozytywnie oceniają swoją kondycję psychiczną, zarówno tę związaną z życiem prywatnym, jaki zawodowym. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Hedepy for Business, aż 73% respondentów dobrze lub bardzo dobrze określa samopoczucie psychiczne związane z pracą i życiem osobistym. Ale to samo badanie odsłania pewien paradoks – czujemy się dobrze, ale aż 66% badanych deklaruje, że przynajmniej kilka razy w miesiącu doświadcza sytuacji pogarszających ich samopoczucie psychiczne. Przeradza się to w rosnącą liczbę zwolnień lekarskich – zwłaszcza wśród mężczyzn.

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej zwolnień z powodu zdrowia psychicznego

Z jednej strony Polacy dobrze oceniają swoje samopoczucie psychiczne. Co więcej większość z nas (ponad 56%) deklaruje, że otrzymuje wsparcie ze strony swoich przełożonych i współpracowników oraz, że może otwarcie mówić o swoich problemach, zarówno prywatnych czy zawodowych. Na podstawie tych danych rysuje się obraz firm, które troszczą się o kondycję swoich pracowników i niosą im pomoc, wówczas, gdy jest potrzebna. Rysą na tym obrazie są jednak dane ZUS, z których wynika, że w 2024 roku wystawiono 1,6 milion zwolnień lekarskich z tytułu problemów ze zdrowiem psychicznym. To wzrost o 13,8% w porównaniu do roku poprzedniego, co wskazuje na rosnącą skalę problemu zdrowia psychicznego wśród pracowników.

Mężczyźni częściej biorą wolne z powodu złego samopoczucia psychicznego

Ciekawym wnioskiem, płynącym z badania jest fakt, że to mężczyźni (14%) częściej niż kobiety (10%) deklarują, że w ciągu ostatniego roku wielokrotnie zdarzało im się brać wolne z powodu złego samopoczucia psychicznego. Niestety, to samo badanie pokazuje, że pracodawcy nadal wydają się nie dostrzegać problemu. Ponad połowa respondentów (50,5%) deklaruje, że w ich organizacjach nie podejmuje się żadnych działań wspierających zdrowie psychiczne. Zaledwie 9,2% mówi o wsparciu w szerszym zakresie, a jedna czwarta (25,7%) zauważa pojedyncze inicjatywy.

Polecamy: Personel i Zarządzanie (miesięcznik) – abonament

REKLAMA

Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność

Z jednej strony pracownicy czują się wspierani przez swoich przełożonych i współpracowników, z drugiej wciąż brakuje systemowych rozwiązań, które realnie chroniłyby ich zdrowie psychiczne. Empatia i otwartość w relacjach to bardzo ważny fundament. Jednak bez konkretnych działań trudno mówić o trwałej poprawie. - Pracodawcy muszą zacząć dostrzegać, że problemy psychiczne pracowników to nie tylko kwestia indywidualna, lecz także organizacyjna i biznesowa. Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność, zarówno z perspektywy dobrostanu zespołów, jak i efektywności całych firm – mówi Katarzyna Gryzło, współzałożycielka Hedepy for Business.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Formy wsparcia psychicznego pracowników

Stres, nadmiar obowiązków, przemęczenie czy niepewność zatrudnienia, to czynniki, które znacząco wpływają na naszą kondycję psychiczną. Poradzenie sobie z tymi problemami wielokrotnie wymaga wsparcie specjalisty. Wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Hedepy for Business pokazują, że regularnie ze wsparcia specjalisty korzysta 12% badanych. Okazuje się jednak, że znacznie liczniejszą grupę (19%) stanowią ci, którzy z niego rezygnują, ponieważ jest to dla nich zbyt krępujący temat. Okazuje się też, że powód ten częściej wskazują mężczyźni niż kobiety (20% vs 17%). Ze wsparciem nie przychodzą również firmy, bo chociaż coraz częściej deklarują troskę o dobrostan psychiczny pracowników, to skala i forma tych działań pozostają bardzo zróżnicowane. Jak pokazuje badanie, najpopularniejsze inicjatywy to integracje i działania budujące dobrą atmosferę (27,5%) oraz elastyczne formy pracy (25%). Wciąż jednak mniej niż co piąta firma oferuje profesjonalne wsparcie psychologiczne lub dni wolne na podreperowanie zdrowia psychicznego. Zaledwie 18,3% firm zapewnia konsultacje stacjonarne z psychologiem lub psychoterapeutą, a 16,5% umożliwia kontakt online lub telefoniczny.

- Wielu pracodawców wciąż bagatelizuje problemy zdrowia psychicznego swoich pracowników. Tymczasem one nie znikną same. Co więcej spodziewać się można, że będą się pogłębiały. W konsekwencji ucierpią na tym zarówno ludzie, jak i firmy. Aby odwrócić ten trend, koniecznym jest podejmowanie działań, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby pracowników. Istotnym jest jednak, aby zacząć od dialogu i otwartego mówienia o problemie. To pierwszy i najważniejszy krok na drodze uzdrawiania tej sytuacji, ponieważ spowoduje odczarowanie tematu. A kiedy zacznie on funkcjonować w naszej zawodowej przestrzeni, konkretne działania zaczną przynosić efekty – komentuje Gryzło.

Metryczka badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na grupie 812 osób aktywnych zawodowo, w dniach 1-3 października 2025 roku.

Źródło: hedepy for business