Sprzedawca, inżynier, kierowca - zagrożenia dla zdrowia

Sprzedawcy, inżynierowie i kierowcy najczęściej poszukują pracy

Sprzedawca, inżynier i kierowca – to dziś zawody, których przedstawiciele najczęściej poszukują pracy. Pracodawcy powinni zadbać o ich zdrowie, zapewniając dostęp do świadczeń zapobiegających najczęstszym schorzeniom zawodowym. Wśród problemów, z którymi te zawody borykają się najczęściej, są: skolioza, bóle kręgosłupa czy nadciśnienie.

Z najnowszej, 40. edycji Monitora Rynku Pracy, wydawanego przez instytut badawczy Randstad, wynika, że w II kwartale br. do ścisłej czołówki zawodów poszukujących nowej pracy zaliczali się sprzedawca, inżynier i kierowca. Blisko 2/3 tych ostatnich deklarowało poszukiwanie pracy oraz „rozglądanie się za ofertami”, z czego 14% robi to czynnie, podobnie jak 18% inżynierów i aż 22% sprzedawców. Na jakie zagrożenia dla zdrowia narażeni są przedstawiciele zawodów najaktywniej szukających pracy?





Specyfika pracy a zdrowie

Przedstawiciele wymienionych zawodów mogą być wystawieni na wiele czynników źle wpływających na zdrowie. Niektóre z nich mogą powodować długotrwałe problemy, a czasem nawet nieodwracalne skutki. Przykładowo, zawodowi kierowcy narażeni są przede wszystkim na choroby układu kostno-stawowego, krążenia i nerwowego.

– Wynika to z przymusowej, długotrwałej pozycji siedzącej i stresu, ale też z częstych urazów, jakie trapią przedstawicieli tej branży. Podobnie zresztą, jak inżynierów – wypadki i urazy na placach budów, w otoczeniu ciężkiego sprzętu, są dużym zagrożeniem. Inżynierowie cierpią też na choroby układu kostno-stawowego i krążenia. Z kolei sprzedawcy od lat należą do grupy podwyższonego ryzyka chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, wad postawy czy problemów z krążeniem – mówi Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

5 najczęstszych problemów zdrowotnych

Oto 5 najczęstszych problemów, do których może przyczynić się praca w sektorze transportu, budowlanym lub usług:

1. Wady postawy oraz przewlekłe schorzenia układu ruchu (m.in. skolioza, reumatyzm)

2. Choroby układu kostno-stawowego (m.in. bóle i zniekształcenia stawów i kręgosłupa)

3. Choroby układu krążenia (m.in. nadciśnienie, miażdżyca, zawały, udary)

4. Urazy i kontuzje (m.in.: złamania i skręcenia kończyn, urazy głowy)

5. Choroby obwodowego układu nerwowego (m.in.: zaburzenia czucia, niedowłady)

Profilaktyka – podstawa walki o zdrowie

Pracodawcy nie mogą zapominać, że zdrowi pracownicy to podstawa funkcjonowania firmy. Odpowiednie dbanie o nich zwiększa efektywność pracy i zmniejsza też liczbę zwolnień lekarskich koniecznych do ratowania zdrowia. Dane GUS pokazują, że np. branża transportu charakteryzuje się wysoką absencją chorobową, z liczbą dni niezdolności do pracy wynoszącą ok. 37,5 (średnio na pracownika rocznie). Z danych ZUS wynika z kolei, że w 2019 r. choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej stanowiły w sumie 14,8 proc. wszystkich przyczyn zwolnień. Przeciętna długość tych ostatnich sięgnęła 11,4 dnia. Jak zatem dbać o pracowników?