Higiena jako czynnik ekonomiczny w walce z pandemią

Higiena a pandemia koronawirusa

Niewłaściwa higiena, a szczególnie niewłaściwa higiena rąk, powoduje ogromne straty ekonomiczne. Dostawcy i usługodawcy zapewniający środki higieny, muszą być uznawani za istotnych z punktu widzenia systemowego, aby w sytuacjach awaryjnych kontynuować swoją pracę oraz dostawy również poza granicami kraju.

ZUS policzył, że koszty związane z przebywaniem pracowników na L4 w 2018 r. wyniosły 18,5 mld złotych, z czego 6,9 mld ponieśli pracodawcy. Większość nieobecności w pracy spowodowana jest przez wirusowe infekcje i przeziębienia. Wbrew powszechnemu przekonaniu, na przykład wirusy grypy mogą pojawiać się przez cały rok.

reklama reklama



Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy i ZUS. Pakiet 5 ebooków

90 procent wszystkich przeziębień jest powodowanych przez wirusy, podobne do COVID-19. Zgodnie z danymi WHO aż do 80 procent patogenów chorób zakaźnych przenoszonych za pośrednictwem dłoni, tak jak w przypadku koronawirusa.

Mamy wiele możliwości poprawy

Ta liczba pokazuje, jak ważna jest higiena rąk. Regularne i prawidłowe mycie rąk może zmniejszyć ryzyko infekcji nawet o 50 procent.

Prawdopodobnie w czasie pandemii koronawirusa wszyscy uświadomili sobie, jak ważne jest mycie rąk, dlatego firmy powinny zrobić wszystko, aby ich pracownicy byli lepiej chronieni przed wirusowymi i bakteryjnymi zakażeniami.

W tej kwestii nadal mamy ogromne możliwości poprawy. Po wizycie w toalecie na każdym centymetrze kwadratowym dłoni może zgromadzić się ponad 30 milionów bakterii.

Ale aż 38,7 procent wszystkich pracowników biurowych nie myje rąk po skorzystaniu z toalety, a tylko 30 procent używa do tego celu mydła. Poza tym wielu z nich nie suszy prawidłowo rąk po umyciu, podczas gdy na wilgotnych rękach może rozprzestrzeniać się około 1000 razy więcej bakterii, niż na suchych.

Każda niewłaściwie umyta dłoń rozprzestrzenia wirusy lub bakterie średnio na więcej niż pięciu powierzchniach: na klamkach drzwi, myszkach komputerowych, klawiaturach, długopisach, narzędziach, podłokietnikach i wielu innych.

Bakterie i wirusy pozostają na nich aktywne nawet do 48 godzin, i dłużej.

Jakie konkretne działania może podjąć każda firma?

Dobra wiadomość jest taka: skuteczna higiena rąk jest niezwykle prosta: dokładne mycie mydłem wystarczy do usunięcia wirusów i bakterii z rąk. W ten sposób zapobiega się ich przedostawaniu do organizmu przez błony śluzowe oczu, nosa i ust.

Rekomenduje się podjęcie następujących działań: