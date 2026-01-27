REKLAMA

Strona główna » Kadry » Bezpieczeństwo pracy » Ochrona indywidualna » Odzież robocza a odzież ochronna - jakie są różnice? Jak i gdzie zapisać przydział odzieży pracownikom? [Przepisy BHP]

Odzież robocza a odzież ochronna - jakie są różnice? Jak i gdzie zapisać przydział odzieży pracownikom? [Przepisy BHP]

27 stycznia 2026, 13:03
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
odzież ochronna odzież robocza bhp różnice
Odzież ochronna odzież robocza bhp różnice
BHP: odzieży ochronnej nie należy mylić z odzieżą roboczą. Mają inne funkcje i stosuje się do nich odmienne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie różnice należy wyodrębnić? Jak i gdzie zapisać przydział odzieży pracownikom?

Różnice między odzieżą ochronną a roboczą- co warto wiedzieć?

W codziennym języku pojęcia „odzież ochronna” i „odzież robocza” często są wymiennie używane. W rzeczywistości oznaczają dwa różne rodzaje ubioru, które maja odmienne funkcje, a zatem są stosowane odmienne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Zrozumienie tych różnic nie tylko jest konieczne do zrozumienia wymagań prawnych, ale i jest ważne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, którzy chcieliby zapewnić sobie komfort pracy, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami bhp.

Czym jest odzież robocza?

Odzież robocza to ubiór mający na celu ochronę ubrania własnego pracownika przed zniszczeniem: rozdarciem, ubrudzeniem smarami lub innymi zabrudzeniami, jej zadaniem jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa pracy. Nie jest ona co do zasady środkiem ochrony indywidualnej – nie chroni życia ani zdrowia, pełni funkcję użytkową i organizacyjną. Przykłady odzieży roboczej:

  • Spodnie i bluzy robocze
  • Fartuchy, kombinezony
  • Koszulki, kombinezony robocze
  • Odzież firmowa używana w określonych warunkach pracy

Podstawy prawne regulujące zasady stosowania i zapewniania odzieży roboczej są zawarte w Kodeksie Pracy oraz w aktach wykonawczych z zakresu BHP.

1. Kodeks pracy – najważniejsze regulacje - Dział X:

· Art. 237⁶ §1–3 Kodeksu pracy Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie zapewnić pracownikom odzież i obuwie robocze, jeżeli:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • własna odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • wymagają tego względy technologiczne, sanitarne lub BHP.

· Art. 237⁷ Kodeksu pracy Dopuszcza się używanie własnej odzieży pracownika zamiast roboczej, za ekwiwalent pieniężny, o ile:

  • spełnia ona wymagania BHP,
  • nie dotyczy to stanowisk, gdzie występują czynniki szkodliwe, chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze.

· Art. 237⁹ §1–3 Kodeksu pracy Pracodawca jest zobowiązany do:

  • zapewnienia prania, konserwacji, naprawy i odkażania odzieży roboczej,
  • albo wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, jeżeli czynności te wykonuje pracownik we własnym zakresie.

2. Rozporządzenia BHP:

Uzupełnieniem Kodeksu pracy są m.in.:

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – określa ogólne wymagania dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej.

3. Regulacje wewnętrzne pracodawcy

Ważne

Szczegółowe zasady dotyczące rodzaju odzieży roboczej, okresów jej użytkowania oraz wysokości ekwiwalentów powinny być określone w regulaminie pracy i tabeli norm przydziału odzieży i obuwia roboczego.

Odzież ochronna – czym jest?

Odzież ochronna to element środków ochrony indywidualnej (ŚOI), który służy do ochrony zdrowia lub życia pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Podstawa prawna:

  • Art. 237⁶ §1 Kodeksu pracy – obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej
  • Rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej
  • Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP

Jakie są cechy odzieży ochronnej? Odzież ochronna:

  • chroni bezpośrednio pracownika, a nie jego ubranie,
  • jest obowiązkowa, gdy występuje zagrożenie,
  • musi spełniać wymagania norm i certyfikacji (CE),
  • nie może być zastąpiona odzieżą własną pracownika,
  • jest zawsze zapewniana nieodpłatnie przez pracodawcę.

Przed czym chroni odzież ochronna? W zależności od rodzaju zagrożeń, odzież ochronna może chronić m.in. przed:

  • czynnikami chemicznymi (kwasy, zasady, substancje toksyczne),
  • czynnikami biologicznymi (bakterie, wirusy, grzyby),
  • czynnikami mechanicznymi (przecięcia, uderzenia),
  • wysoką lub niską temperaturą,
  • płomieniem, iskrami, łukiem elektrycznym,
  • promieniowaniem (np. UV, jonizującym),
  • zagrożeniami elektrycznymi.

Przykłady odzieży ochronnej:

  • ubrania kwasoodporne,
  • odzież trudnopalna i antyelektrostatyczna,
  • ubrania chroniące przed czynnikami biologicznymi,
  • kombinezony ochronne,
  • ubrania dla spawaczy,
  • odzież elektroizolacyjna.

Odzież ochronna a odzież robocza – różnica

Odzież robocza

Odzież ochronna

Chroni ubranie pracownika

Chroni zdrowie i życie

Może być zastąpiona własną (za ekwiwalent)

Nie może być zastąpiona

Brak obowiązku certyfikacji CE

Wymaga certyfikacji CE

Stosowana ze względów porządkowych

Stosowana przy realnym zagrożeniu

Prawidłowy zapis przydziałów odzieży roboczej i ochronnej w regulaminie powinien być ogólny, a szczegóły należy zapisać w załączniku (tabeli norm), dzięki temu unikniemy zmian regulaminu przy każdej aktualizacji (korekcie) asortymentu.

Zwrot odzieży roboczej i ochronnej pracodawcy

Odzież zarówno robocza, jak i ochronna są własnością pracodawcy i pracownik rozstając się z firmą, powinien rozliczyć się z powierzonego mu ubrania. Jeśli pracownik go nie zwróci lub zniszczy, pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów (z uwzględnieniem amortyzacji), ale nie może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia bez zgody pracownika.

