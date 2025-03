Odzież robocza i ochronna powinna być komfortowa i zgodna z przepisami BHP. Możliwy jest leasing odzieży roboczej

Obowiązkiem pracodawcy z zakresu BHP jest zapewnianie i konserwacja odzieży roboczej i ochronnej. Jakie normy musi spełniać odzież? Jakich przepisów BHP należy przestrzegać? A może warto skorzystać z możliwości leasingu odzieży roboczej? Na czym to rozwiązanie polega?

Od niej zależy bezpieczeństwo pracownika. Odzież ochronna i robocza – co należy wiedzieć?

W wielu branżach, takich jak budownictwo, przemysł, logistyka czy ochrona zdrowia, odzież robocza i ochronna odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz komfortu pracowników. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odzieży zgodnej z przepisami Kodeksu pracy (Art. 237⁶ i 237⁷) oraz wynikającymi z niego regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warto podkreślić, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 39a), odzież robocza i ochronna powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy, warunków środowiskowych i zagrożeń występujących na stanowisku.

Kluczowe aspekty wyboru odzieży roboczej i ochronnej

Przy wyborze odzieży roboczej i ochronnej należy uwzględnić zarówno wymagania związane z ochroną pracownika, jak i jego komfort. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

Normy i przepisy prawne: Odzież ochronna powinna spełniać wymagania określone w odpowiednich normach, takich jak PN-EN 343 (odzież chroniąca przed deszczem), PN-EN 471 lub EN ISO 20471 (odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności) czy PN-EN 14058 (odzież chroniąca przed chłodem).

Odzież ochronna powinna spełniać wymagania określone w odpowiednich normach, takich jak PN-EN 343 (odzież chroniąca przed deszczem), PN-EN 471 lub EN ISO 20471 (odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności) czy PN-EN 14058 (odzież chroniąca przed chłodem). Adaptację do pór roku: W cieplejszych miesiącach pracownicy mogą potrzebować lekkich i przewiewnych materiałów, np. bawełnianych spodni lub koszulek polo. Natomiast zimą istotna jest odzież termiczna, kurtki ocieplane zgodne z PN-EN 342, a także akcesoria, takie jak rękawice czy czapki ochronne.

Jednolity wygląd i identyfikacja pracowników

Warto rozważyć jednolitą stylistykę odzieży, która wpływa na wizerunek firmy i ułatwia identyfikację pracowników. Umieszczenie logo firmy oraz danych personalnych na odzieży nie tylko buduje spójny wizerunek, ale także zwiększa poziom zaufania klientów. Personalizacja może być realizowana poprzez naszywki, hafty lub nadruki wykonane przed dostarczeniem odzieży do firmy.

Zalecamy, aby odzież robocza i ochronna oznakowana była zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, które określa wymagania dotyczące oznakowania CE oraz deklaracji zgodności.

Serwis i konserwacja odzieży roboczej i ochronnej

Odzież robocza i ochronna powinna być regularnie konserwowana, co jest kluczowe dla zachowania jej funkcji ochronnych i higieny. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (§ 4 ust. 1), pracodawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej.

Profesjonalne pralnie przemysłowe są przystosowane do prania odzieży zgodnie z wytycznymi dotyczącymi temperatury, detergentów i metod dezynfekcji. Pranie w warunkach domowych może prowadzić do degradacji tkanin, co wpływa na skuteczność ochrony, szczególnie w przypadku odzieży chroniącej przed chemikaliami, ogniem czy zagrożeniami biologicznymi.

Regularna konserwacja obejmuje także:

Kontrolę stanu technicznego (np. suwaków, szwów, elementów odblaskowych).

Naprawy odzieży zgodnie z normami.

Wymianę zużytych elementów na nowe, zgodne z normami BHP.

Odzież a komfort pracy pracowników

Bezpieczeństwo nie wyklucza komfortu. Pracownicy powinni mieć zapewnioną odzież, która nie ogranicza ich ruchów i zapewnia wygodę podczas pracy. W szczególności należy zwrócić uwagę na:

Ergonomiczny krój dopasowany do specyfiki stanowiska.

Elastyczne wstawki w miejscach najbardziej narażonych na ruch, np. kolana, łokcie czy ramiona.

Praktyczne dodatki, takie jak wielofunkcyjne kieszenie, wzmocnienia materiałowe czy regulowane mankiety.

Testowanie odzieży roboczej i ochronnej

Przed wprowadzeniem nowej odzieży do użytku zaleca się przeprowadzenie testów w warunkach rzeczywistych. Kilkutygodniowe próby z udziałem pracowników pozwalają ocenić nie tylko trwałość i wygodę odzieży, ale także jej funkcjonalność w codziennym użytkowaniu.

Profesjonalnie dobrana i utrzymana odzież to nie tylko obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów prawa, ale także inwestycja w bezpieczeństwo, komfort i wizerunek firmy. Przestrzeganie norm, takich jak PN-EN ISO 13688 (ogólne wymagania dla odzieży ochronnej) oraz regularna konserwacja odzieży, zapewniają długoterminową ochronę pracowników i spełnienie wymagań BHP.

Każdy pracodawca powinien pamiętać, że odzież robocza i ochronna to podstawowy element środków ochrony indywidualnej, a jej odpowiedni dobór i konserwacja są kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników i prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Leasing odzieży roboczej wygodnym rozwiązaniem?

Leasing odzieży roboczej to rozwiązanie, które przynosi liczne korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Przede wszystkim pozwala na redukcję kosztów związanych z zakupem, konserwacją i wymianą odzieży, zapewniając stałą kontrolę nad wydatkami. W ramach leasingu dostawca oferuje kompleksowy serwis, obejmujący regularne pranie w warunkach przemysłowych, naprawy, a także wymianę uszkodzonych elementów na nowe. Gwarantuje to, że odzież robocza zawsze spełnia wymagania określone w normach BHP.

Korzystając z leasingu, pracodawca unika konieczności magazynowania odzieży zapasowej, co znacząco upraszcza zarządzanie zasobami. Dodatkowo, pracownicy otrzymują odzież idealnie dopasowaną do ich wymiarów oraz specyfiki wykonywanych zadań, co zwiększa ich komfort i efektywność pracy. Dzięki regularnym przeglądom stanu odzieży wykonywanym przez dostawcę, przedsiębiorstwo minimalizuje ryzyko związane z użytkowaniem uszkodzonej lub nieodpowiedniej odzieży, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo pracy.

Leasing odzieży roboczej i ochronnej to także rozwiązanie ekologiczne – profesjonalne pralnie przemysłowe stosują nowoczesne technologie prania, ograniczając zużycie wody i detergentów, a także minimalizując emisję środków chemicznych do środowiska. Dla firm dbających o wizerunek to sposób na budowanie reputacji jako pracodawcy inwestującego w bezpieczeństwo, higienę oraz odpowiedzialność środowiskową.

Odzież ochronna poprawia wellbeing pracowników

Zgodnie z badaniem Koalicji Bezpieczni w Pracy –„Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy” 51 proc. pracowników, którzy w miejscu pracy noszą odzież ochronną/roboczą albo przez cały czas albo w niektórych przypadkach, oceniają jej wpływ na swój wellbeing jako znaczący. Co więcej, osoby zaopatrzone w odzież ochronną i używający jej w pracy odczuwają większy dobrostan psychiczny, niż osoby jej nie noszące (51% vs. 19%). Blisko 7 na 10 pracowników, uważa, że jest ona wygodna (69 proc.) oraz zapewnia poczucie bezpieczeństwa (68 proc.).

Autor: CWS Workwear Polska (Stowarzyszenie Koalicja Bezpieczni w Pracy)