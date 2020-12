Maseczki w pracy w pytaniach i odpowiedziach

Kogo obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

Zgodnie z aktualnym brzmieniem rozporządzeniem[1] obowiązek ten obejmuje osoby znajdujące się w zakładzie pracy, jeżeli w danym pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba - chyba że pracodawca postanowi inaczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to pracownik sensu stricto (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), czy osoba wykonująca pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną, w tym w ramach samozatrudnienia. Jakkolwiek nie zawsze znajduje to uzasadnienie - bez znaczenia jest też powierzchnia pomieszczenia, w jakiej przebywają dane osoby, a więc czy jest to dwuosobowy pokój, czy tzw. open space, czy też hala produkcyjna.

Czy wystarczającym zabezpieczeniem nie będzie już odgrodzenie stanowisk pracy plexi?

W przeciwieństwie do dotychczasowych przepisów, które pozwalały na bezpieczne dystansowanie pracowników na odległość co najmniej 1,5m pomiędzy stanowiskami pracy poprzez oddzielenie ich pleksami, obecnie rozwiązania te nie są już wystarczające, by zwolnić z obowiązku zakrywania ust i nosa. Niemniej obecnie to do pracodawcy należy decyzja, czy nakaz noszenia maseczek będzie obowiązywać w jego organizacji – niezależnie od pozostałych środków bezpieczeństwa narzuconych przepisami.

Czy obowiązek dotyczy też pomieszczeń wspólnych takich jak stołówka, kuchnia, łazienka?

Rozporządzenie w pierwotnym brzmieniu nie precyzowało, jakiego typu pomieszczeń dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa i nie wprowadzało w tym zakresie żadnych wyjątków. Po ekspresowej noweli z 1 grudnia 2020 r., obecnie konieczności zakrywania ust i nosa nie ma już w trakcie spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy – niezależnie od tego, czy decyzją pracodawcy w pozostałych okolicznościach członkowie zespołu obowiązani są nosić maseczki w czasie pracy. Nie ma też znaczenia, czy spożywanie posiłków odbywa się w firmowej stołówce, czy innym pomieszczeniu, w tym w pokoju, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki.

Czy pracownicy muszą nosić maseczkę przez cały dzień pracy?

O ile pracodawca nie zdecyduje inaczej, przepis nakazuje zakrywanie twarzy osobom pozostającym w określonych warunkach. Bez znaczenia pozostaje, czy kilka osób będzie przebywało we wspólnym pomieszczeniu chwilę, czy 8 godzin. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje je na takich samych zasadach. Aby zadbać o możliwie względny komfort członków zespołu, warto więc wprowadzać takie rozwiązania jak np.: