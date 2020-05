Czy pracodawca musi zapewnić maseczki i rękawiczki pracownikom?

Obowiązek zakrywania nosa i ust

Przepis ten nie został uchylony kolejnym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. poz. 697, które zostało uchylone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2020 r. zmieniając rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. poz. 750, wprowadzając pewne odstępstwa w stosowaniu tego obowiązku.

Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 792.).

reklama reklama



Polecamy: Kodeks pracy 2020 PREMIUM

Odstąpiono od obowiązku zakrywania nosa i ust w przypadku:

osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej

osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe:

w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), zakładach pracy

w budynkach użyteczności publicznej* przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;

*za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Zwłaszcza, że nowa treść rozporządzenia § 7. Pkt. 7, ust. 3 utrzymała w mocy do odwołania:

obowiązek zapewnienia przez zakłady pracy (czytaj pracodawców):

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,

b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy,

a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zobacz także: Maseczka - czy chroni przed koronawirusem?