Przepisy o maseczkach w pracy już bez błędów

Przepisy o maseczkach w pracy nakładały obowiązek zasłaniania ust i nosa we wszystkich miejscach pracy do 27 grudnia 2020 r. Weszły one w życie 28 listopada, a już 2 grudnia obowiązują kolejne przepisy w tym przedmiocie. Poprzednia regulacja obowiązywała 4 dni, ponieważ stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.