Maseczki w pracy - jakie są przepisy?

Maseczki w pracy to obowiązek? Jakie są przepisy? Praca to jedno z najczęstszych miejsc, w których dochodzi do zakażeń koronawirusem. Jakie kary za brak maseczki może nałożyć pracodawca? Jaka może być wysokość kary pieniężnej? Czy pracownik może odstąpić od wykonywania pracy, gdy jego współpracownik nie nosi maseczki? Co na to bhp?