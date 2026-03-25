Kadry » Kadry dla początkujących » Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.

25 marca 2026, 15:12
Wojciech Napora
Zielona Linia
Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
wynagrodzenie minimalna stawka godzinowa 2026 niedziela handlowa 2026
wynagrodzenie minimalna stawka godzinowa 2026 niedziela handlowa 2026
Shutterstock

4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie minimalne i stawka godzinowa 2026 brutto

1 stycznia 2026 r. zaczęło obowiązywać nowe wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa. Jakie kwoty ustalono? Które niedziele w 2026 r. będą handlowe? Odpowiadamy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (najczęściej dotyczy umów o pracę) oraz minimalnej stawki godzinowej (najczęściej dotyczy umów zleceń) zmienia się zawsze 1 stycznia. W latach 2023 i 2024 kwoty aktualizowano dwa razy (1 stycznia i 1 lipca). W 2025 r. wysokość płacy minimalnej zmieniła się tylko raz. To samo zaplanowano w 2026 r., gdy minimalne wynagrodzenie zostało wprowadzone jedynie 1 stycznia i będzie obowiązywać przez cały rok.

W myśl przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 2 ust. 5), Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. W 2025 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. pojawiło się 11 września. Zgodnie z nim:

  1. Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4806 zł.
  2. Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 31,40 zł.

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2026 r. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy: „Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku, czyli 4806 zł, oznacza wzrost o 140 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 roku (4666 zł), czyli o 3%. Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 31,40 zł, co oznacza wzrost o 3%.

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa 2026 na rękę

Podane w rozporządzeniu stawki to kwoty brutto. Ile pracownik otrzyma „na rękę”? 4806 zł brutto to około 3606 zł netto. W przypadku stawki godzinowej, gdzie kwota brutto to 31,40 zł, netto to szacunkowo 25,36 zł.

Zakaz handlu w niedziele i święta w 2026 r.

Przepisy zakazują handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych. Od tej ustawowej zasady są jednak wyjątki. Wyłączają one z tego zakazu 8 niedziel. O które z nich w 2026 r. chodzi? W ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (art. 5) czytamy: „W niedziele i święta w placówkach handlowych:

  1. handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  2. powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

– są zakazane.

Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu w niedziele?

Zakaz ten nie obowiązuje w miejscach wskazanych w art. 6 ww. ustawy, czyli m.in.:

  • na stacjach paliw płynnych,
  • w aptekach i punktach aptecznych,
  • w zakładach leczniczych dla zwierząt,
  • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich,
  • w strefach wolnocłowych,
  • w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
  • w sklepach internetowych i na platformach internetowych,
  • w przypadku handlu towarami z automatów,
  • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
  • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
  • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Niedziele handlowe 2026 - kalendarz

Oprócz tego, ww. ustawa przewiduje, w art. 7, wyjątki w niektóre niedziele, zgodnie z którymi zakaz handlu nie obowiązuje w:

  1. kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;
  2. niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
  3. ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

W 2026 r. niedziele handlowe wypadają:

  • 25 stycznia (ostatnia niedziela w styczniu),
  • 29 marca (niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy, który w 2026 r. wypada 5 kwietnia),
  • 26 kwietnia (przed majówką, ostatnia niedziela w kwietniu),
  • 28 czerwca (początek wakacji, ostatnia niedziela w czerwcu),
  • 30 sierpnia (koniec wakacji, ostatnia niedziela w sierpniu),
  • 6 grudnia (mikołajki, jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia),
  • 13 grudnia (jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia),
  • 20 grudnia (jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia).
Źródło:

  • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
  • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Nowe wynagrodzenie minimalne 2026 wpływa na PPK. Jak działa na dopłatę roczną?
Nowe wynagrodzenie minimalne 2026 wpływa na PPK. Jak działa na dopłatę roczną?
Wynagrodzenia minimalne. TSUE podtrzymuje dyrektywę płacową, rząd nie ma już żadnych wymówek
Wynagrodzenia minimalne. TSUE podtrzymuje dyrektywę płacową, rząd nie ma już żadnych wymówek
Czy wynagrodzenie minimalne jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu?
Czy wynagrodzenie minimalne jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu?
Rynek pracy na przestrzeni 20 lat. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? [WYWIAD]
Polski rynek pracy na przestrzeni 20 lat przeszedł dużą metamorfozę. Relacje pracownik-pracodawca są bardziej partnerskie, ale nie wszędzie. Przepisy prawa pracy nie nadążają za dynamiką zmian na rynku. Większe zmiany przyniosło ze sobą m.in. pokolenie Z - młodzi mają inne podejście do pracy. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? Na pytania odpowiada Łukasz Koszczoł, prezes Job Impuls.
Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.
25 mar 2026

4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.
