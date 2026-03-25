Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.
4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.
Wynagrodzenie minimalne i stawka godzinowa 2026 brutto
1 stycznia 2026 r. zaczęło obowiązywać nowe wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa. Jakie kwoty ustalono? Które niedziele w 2026 r. będą handlowe? Odpowiadamy.
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (najczęściej dotyczy umów o pracę) oraz minimalnej stawki godzinowej (najczęściej dotyczy umów zleceń) zmienia się zawsze 1 stycznia. W latach 2023 i 2024 kwoty aktualizowano dwa razy (1 stycznia i 1 lipca). W 2025 r. wysokość płacy minimalnej zmieniła się tylko raz. To samo zaplanowano w 2026 r., gdy minimalne wynagrodzenie zostało wprowadzone jedynie 1 stycznia i będzie obowiązywać przez cały rok.
W myśl przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 2 ust. 5), Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. W 2025 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. pojawiło się 11 września. Zgodnie z nim:
- Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4806 zł.
- Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 31,40 zł.
Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2026 r. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy: „Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku, czyli 4806 zł, oznacza wzrost o 140 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 roku (4666 zł), czyli o 3%. Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 31,40 zł, co oznacza wzrost o 3%.”
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa 2026 na rękę
Podane w rozporządzeniu stawki to kwoty brutto. Ile pracownik otrzyma „na rękę”? 4806 zł brutto to około 3606 zł netto. W przypadku stawki godzinowej, gdzie kwota brutto to 31,40 zł, netto to szacunkowo 25,36 zł.
Zakaz handlu w niedziele i święta w 2026 r.
Przepisy zakazują handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych. Od tej ustawowej zasady są jednak wyjątki. Wyłączają one z tego zakazu 8 niedziel. O które z nich w 2026 r. chodzi? W ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (art. 5) czytamy: „W niedziele i święta w placówkach handlowych:
- handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
- powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– są zakazane.”
Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu w niedziele?
Zakaz ten nie obowiązuje w miejscach wskazanych w art. 6 ww. ustawy, czyli m.in.:
- na stacjach paliw płynnych,
- w aptekach i punktach aptecznych,
- w zakładach leczniczych dla zwierząt,
- w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich,
- w strefach wolnocłowych,
- w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
- w sklepach internetowych i na platformach internetowych,
- w przypadku handlu towarami z automatów,
- w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
- w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek,
- w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
- w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.
Niedziele handlowe 2026 - kalendarz
Oprócz tego, ww. ustawa przewiduje, w art. 7, wyjątki w niektóre niedziele, zgodnie z którymi zakaz handlu nie obowiązuje w:
- kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia;
- niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
- ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
W 2026 r. niedziele handlowe wypadają:
- 25 stycznia (ostatnia niedziela w styczniu),
- 29 marca (niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy, który w 2026 r. wypada 5 kwietnia),
- 26 kwietnia (przed majówką, ostatnia niedziela w kwietniu),
- 28 czerwca (początek wakacji, ostatnia niedziela w czerwcu),
- 30 sierpnia (koniec wakacji, ostatnia niedziela w sierpniu),
- 6 grudnia (mikołajki, jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia),
- 13 grudnia (jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia),
- 20 grudnia (jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia).
Źródło:
- Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r.
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
