Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.

4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie minimalne i stawka godzinowa 2026 brutto

1 stycznia 2026 r. zaczęło obowiązywać nowe wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa. Jakie kwoty ustalono? Które niedziele w 2026 r. będą handlowe? Odpowiadamy.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (najczęściej dotyczy umów o pracę) oraz minimalnej stawki godzinowej (najczęściej dotyczy umów zleceń) zmienia się zawsze 1 stycznia. W latach 2023 i 2024 kwoty aktualizowano dwa razy (1 stycznia i 1 lipca). W 2025 r. wysokość płacy minimalnej zmieniła się tylko raz. To samo zaplanowano w 2026 r., gdy minimalne wynagrodzenie zostało wprowadzone jedynie 1 stycznia i będzie obowiązywać przez cały rok.

W myśl przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 2 ust. 5), Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. W 2025 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. pojawiło się 11 września. Zgodnie z nim:

Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4806 zł. Od dnia 1 stycznia 2026 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 31,40 zł.

Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2026 r. Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czytamy: „Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku, czyli 4806 zł, oznacza wzrost o 140 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2025 roku (4666 zł), czyli o 3%. Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 31,40 zł, co oznacza wzrost o 3%.”

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa 2026 na rękę

Podane w rozporządzeniu stawki to kwoty brutto. Ile pracownik otrzyma „na rękę”? 4806 zł brutto to około 3606 zł netto. W przypadku stawki godzinowej, gdzie kwota brutto to 31,40 zł, netto to szacunkowo 25,36 zł.

Zakaz handlu w niedziele i święta w 2026 r.

Przepisy zakazują handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych. Od tej ustawowej zasady są jednak wyjątki. Wyłączają one z tego zakazu 8 niedziel. O które z nich w 2026 r. chodzi? W ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (art. 5) czytamy: „W niedziele i święta w placówkach handlowych:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

– są zakazane.”

Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu w niedziele?

Zakaz ten nie obowiązuje w miejscach wskazanych w art. 6 ww. ustawy, czyli m.in.:

na stacjach paliw płynnych,

w aptekach i punktach aptecznych,

w zakładach leczniczych dla zwierząt,

w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich,

w strefach wolnocłowych,

w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,

w sklepach internetowych i na platformach internetowych,

w przypadku handlu towarami z automatów,

w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,

w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek,

w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,

w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.

Niedziele handlowe 2026 - kalendarz

Oprócz tego, ww. ustawa przewiduje, w art. 7, wyjątki w niektóre niedziele, zgodnie z którymi zakaz handlu nie obowiązuje w:

kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

W 2026 r. niedziele handlowe wypadają:

25 stycznia (ostatnia niedziela w styczniu),

(ostatnia niedziela w styczniu), 29 marca (niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy, który w 2026 r. wypada 5 kwietnia),

(niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy, który w 2026 r. wypada 5 kwietnia), 26 kwietnia (przed majówką, ostatnia niedziela w kwietniu),

(przed majówką, ostatnia niedziela w kwietniu), 28 czerwca (początek wakacji, ostatnia niedziela w czerwcu),

(początek wakacji, ostatnia niedziela w czerwcu), 30 sierpnia (koniec wakacji, ostatnia niedziela w sierpniu),

(koniec wakacji, ostatnia niedziela w sierpniu), 6 grudnia (mikołajki, jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia),

(mikołajki, jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia), 13 grudnia (jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia),

(jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia), 20 grudnia (jedna z trzech niedziel poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia).

