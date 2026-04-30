Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Czy 3 maja to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku

Czy 3 maja to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku

30 kwietnia 2026, 18:51
Emilia Panufnik
Czy 26 kwietnia to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku
Czy 3 maja to niedziela handlowa? Niedziela handlowa w 2026 roku wypada 8 razy. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.

Kiedy jest niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ale ta ustawa przewiduje 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

  • ostatnia niedziela stycznia,
  • ostatnia niedziela kwietnia,
  • ostatnia niedziela czerwca,
  • ostatnia niedziela sierpnia,
  • niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
  • trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
    Na podstawie powyższego wyliczenia i aktualnego kalendarza można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku.

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 5 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 5 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2026 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących czterech miesięcy: stycznia (25) , kwietnia (26), czerwca (29) i sierpnia (30). Kiedy dokładnie w 2026 r. wypadają niedziele handlowe?

Niedziele handlowe w 2026 roku

Podsumowując, w 2026 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

  1. 25 stycznia 2026
  2. 29 marca 2026
  3. 26 kwietnia 2026
  4. 29 czerwca 2026
  5. 30 sierpnia 2026
  6. 7 grudnia 2026
  7. 13 grudnia 2026
  8. 20 grudnia 2026

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z branży.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)

Powiązane
Zakaz handlu w niedziele: Czy będzie trzecia niedziela handlowa w grudniu? Jest zapowiedź złożenia poprawki w Senacie
Zakaz handlu w niedziele: Czy będzie trzecia niedziela handlowa w grudniu? Jest zapowiedź złożenia poprawki w Senacie
Niedziela handlowa 2025: czy 7 grudnia jest niedziela handlowa [Kalendarz]
Niedziela handlowa 2025: czy 7 grudnia jest niedziela handlowa [Kalendarz]
Zmiany w prawie pracy 2025 r.: wymiar czasu pracy, sygnaliści, dodatkowa niedziela handlowa, urlopy dla rodziców. Czy to wszystko? Nie. Co jeszcze się zmieni
Zmiany w prawie pracy 2025 r.: wymiar czasu pracy, sygnaliści, dodatkowa niedziela handlowa, urlopy dla rodziców. Czy to wszystko? Nie. Co jeszcze się zmieni
Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek
30 kwi 2026

Masz umowę na czas określony? Możesz zmienić na czas nieokreślony. Daje największe poczucie bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Napisz wniosek do pracodawcy. Jest jeden warunek ustanowiony w Kodeksie pracy.
Wypłata dodatku stażowego z wyrównaniem po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. [PIP]
30 kwi 2026

Po wejściu w życie nowych przepisów w 2026 r. pracodawca powinien wypłacić dodatek stażowy z wyrównaniem. Pracownik musi oczywiście przedstawić zaświadczenie o dłuższym stażu pracy. Jak tłumaczy to PIP?
Najwyższe bezrobocie od 5 lat. Tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy
30 kwi 2026

Paradoks polskiego rynku pracy: najwyższe bezrobocie od 5 lat - tymczasem firmom brakuje pracowników, a kandydatom pracy. O co tutaj chodzi?
Emerytura bez pracy na etacie: jak zabezpieczyć swoją przyszłość? 5 sposobów
30 kwi 2026

Emerytura to zwykle najważniejsze, co trzyma pracowników przy etacie. Jak bez umowy o pracę można zadbać finansowo o przyszłość? Oto 5 sposobów.

REKLAMA

Czy system zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nadąża za rzeczywistością? Między stabilnością a rozwojem
30 kwi 2026

Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami przez lata opierał się na prostym założeniu: praca jest istotnym elementem rehabilitacji. W konsekwencji za wartościową uznawano niemal każdą formę zatrudnienia, nawet taką, która nie dawała perspektyw podwyżek, awansu ani rozwoju. Również tę, która zamykała się w kilku stereotypowych branżach, i była całkowicie uzależniona od miliardowych dofinansowań z budżetu PFRON.
Czy można palić e-papierosy w miejscu pracy?
30 kwi 2026

Czy można palić e-papierosy bez nikotyny w miejscu pracy? Jakie są przepisy w tej kwestii? Od dnia 5 lipca 2025 r. mamy nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
ZUS daje konkretne wsparcie na rzecz rodziców i opiekunów dzieci [KOMUNIKAT]
29 kwi 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych publikuje poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci. Materiał realizuje zapowiedź wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Wyjaśnia zasady ubezpieczeń i świadczeń. Pokazuje krok po kroku, jak skorzystać z przysługujących praw.
Dodatkowe 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie
29 kwi 2026

Od zeszłego roku można starać się o dodatkowe pieniądze do emerytury. ZUS podaje, że jest to średnio więcej o 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie i możesz podnieść wysokość otrzymywanej co miesiąc kwoty.

REKLAMA

Polacy coraz częściej na L4. Dane ZUS niepokoją
29 kwi 2026

W 2025 r. zarejestrowano 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co przełożyło się na 290,5 mln dni absencji. To o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r. - wynika z opublikowanych danych ZUS.
Większość Polaków nie boi się zwolnienia, ale nie wszyscy mają powody do spokoju. Oto nowe badanie
29 kwi 2026

Możliwość utraty obecnej pracy za mało prawdopodobną uważa 40 proc. respondentów, a 34 proc. raczej nie liczy się z tym scenariuszem. Bezpieczeństwo zatrudnienia powiązane jest jednak z przewidywanym przez ankietowanych rozwojem sytuacji w ich zakładach pracy – wynika z badania CBOS.
