Nowe wynagrodzenie minimalne 2026 wpływa na PPK. Jak działa na dopłatę roczną?

Nowe wynagrodzenie minimalne 2026 wpływa na PPK. Jak działa na dopłatę roczną?

30 stycznia 2026, 13:31
Joanna Gawęda
Joanna Gawęda
Ekspert PFR Portal PPK
Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Dla uczestnika PPK oznacza to podwyższenie kwoty wpłat, która umożliwi mu otrzymanie dopłaty rocznej, oraz limitu uprawniającego do skorzystania z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK.

Zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2026 r. wpływa na uprawnienia uczestników PPK

Uczestnikowi PPK przysługuje dopłata roczna, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych, sfinansowanych przez tego uczestnika i podmiot zatrudniający, w danym roku kalendarzowym, jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych (2% wpłaty uczestnika PPK + 1,5% wpłaty pracodawcy, czyli łącznie 3,5%) należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. W przypadku uczestnika PPK korzystającego z obniżenia wpłaty podstawowej wystarczy zgromadzenie wpłat wynoszących co najmniej 25% tej kwoty. W związku z podniesieniem płacy minimalnej, aby otrzymać dopłatę roczną za 2026 rok, trzeba będzie zgromadzić na swoim rachunku/rachunkach PPK wpłaty w kwocie co najmniej 1009,26 zł (4806 zł x 6 x 3,5%), a w przypadku uczestników PPK korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej – co najmniej 252,32 zł (1009,26 zł x 25%). Dla porównania, w 2025 r. należało zgromadzić odpowiednio co najmniej 979,86 zł albo co najmniej 244,97 zł.

Ważne

Za dany rok uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej - niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK. Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika, który nabył do niej prawo, do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje ta dopłata.

Nowe wynagrodzenie minimalne wpływa na limit do obniżenia wpłaty podstawowej

Zmiana minimalnego wynagrodzenia ma także wpływ na limit uprawniający uczestnika PPK do obniżenia jego wpłaty podstawowej do PPK. Z obniżenia swojej wpłaty podstawowej – nawet do 0,5% wynagrodzenia – mogą skorzystać uczestnicy PPK, których miesięczne wynagrodzenie, osiągane z różnych źródeł, nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2026 roku limit ten wynosi 5767,20 zł (4806 zł x 1,2). W 2025 r. wskazany wyżej limit wynosił 5599,20 zł (4666 zł x 1,2).

Uczestnik PPK, który chce skorzystać z obniżenia wpłaty podstawowej, składa deklarację w tej sprawie swojemu podmiotowi zatrudniającemu. Po złożeniu przez uczestnika PPK takiej deklaracji, pracodawca ma obowiązek zweryfikować, czy wynagrodzenie uczestnika w tym podmiocie, osiągnięte w danym miesiącu, nie przekracza limitu uprawniającego do skorzystania z obniżenia wpłaty podstawowej. Jeśli ten wymóg jest spełniony, pracodawca uwzględnia złożoną przez uczestnika PPK deklarację obniżenia wpłaty podstawowej oraz - począwszy od kolejnego miesiąca - oblicza i pobiera z wynagrodzenia tego uczestnika obniżoną wpłatę podstawową, w zadeklarowanej wysokości. Jednak w każdym miesiącu, w którym wynagrodzenie uczestnika PPK osiągnięte u tego pracodawcy przekroczy limit uprawniający do obniżenia wpłaty podstawowej, pracodawca pobierze z wynagrodzenia uczestnika wpłatę podstawową w wysokości 2%.

Jeżeli uczestnik PPK jest zatrudniony w kilku podmiotach, musi sam zweryfikować, czy jego łączne miesięczne wynagrodzenie - osiągane z różnych źródeł - nie przekracza limitu. Należy pamiętać, że jeżeli uczestnik PPK skorzysta z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK - nawet tylko w jednym podmiocie i w jednym miesiącu – mimo, że nie był do tego uprawniony, nie otrzyma dopłaty rocznej za ten rok.

Podstawa prawna

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427 ze zm.).

PFR Portal PPK Sp. z o.o.
PFR Portal PPK Sp. z o.o.
oprac. Emilia Panufnik
