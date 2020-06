Pomoc z ZUS: świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek

Jakie warunki trzeba spełniać, żeby skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Świadczenie postojowe

Kto może skorzystać?

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą

osoba wykonująca umowę cywilnoprawną (o dzieło, agencyjną, zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu)

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy i ZUS. Pakiet 5 ebooków

reklama reklama



Na czym polega?

Co do zasady przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. (2080 zł). Zleceniobiorca, którego przychody z umów cywilnoprawnych nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1300 zł), otrzyma sumę wynagrodzeń z tych umów. Natomiast świadczenie dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, wyniesie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. (1300 zł).

Po zmianach wprowadzonych tarczą antykryzysową 2.0 możliwe jest trzykrotne otrzymanie świadczenia postojowego, o ile sytuacja materialna wnioskodawcy nie uległa poprawie (tarcza 1.0 przewidywała świadczenie jednorazowe).

Jakie warunki trzeba spełnić?

Łącznie musi nastąpić:

1) przestój w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna;

2) w przypadku prowadzących działalność – spadek przychodów o 15 proc. w stosunku miesiąc do miesiąca (dotyczy tych osób, które nie zawiesiły działalności po 31 stycznia 2020 r.);

3) rozpoczęcie prowadzenia firmy przed 1 lutego 2020 r. albo zawarcie umowy cywilnoprawnej przed 1 kwietnia 2020 r. (w tarczy 1.0 tu też był 1 lutego 2020 r.)

Tarcza antykryzysowa 2.0 zniosła limit przychodów (trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału) w odniesieniu do osób prowadzących działalność, lecz nadal obowiązuje on w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

Gdzie składać wniosek?

Do ZUS najpóźniej w terminie trzech miesięcy liczonym od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii. W przypadku zleceniobiorców wniosek składa się do zleceniodawcy, który następnie składa go wraz z kopią umowy cywilnoprawnej do ZUS. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, wysłać pocztą albo osobiście.

Sposób realizacji

Świadczenie wypłaca ZUS niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.

Zwolnienia ze składek ZUS

Kto może skorzystać?