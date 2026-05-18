REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Składki na ubezpieczenie społeczne » Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców - składka zdrowotna 2026 musi być rozliczona do 20 maja

Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców - składka zdrowotna 2026 musi być rozliczona do 20 maja

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 maja 2026, 09:08
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026
Ważne zmiany ZUS dla przedsiębiorców 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przedsiębiorcy muszą przygotować się na ważne zmiany w rozliczeniach z ZUS. Od maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i ZUS RCA, a część osób będzie musiała dodatkowo złożyć specjalne oświadczenie dotyczące składki zdrowotnej. ZUS ostrzega też, że dokumenty wysłane na starych drukach będą wymagały korekty. Roczna składka zdrowotna za 2025 rok, na nowych wzorach formularzy ZUS, musi być rozliczona najpóźniej do 20 maja 2026 roku.

Od 1 maja 2026 obowiązują nowe formularze ZUS DRA i RCA

ZUS przypomina, że od 1 maja 2026 weszły w życie nowe wzory formularzy ZUS DRA oraz ZUS RCA. Nowe dokumenty mają zastosowanie już przy rozliczeniach składek za kwiecień 2026. Zatem, przedsiębiorcy powinni rozliczyć roczną składkę zdrowotną za 2025 rok, już na nowych wzorach formularzach ZUS, które przedsiębiorcy muszą przekazać najpóźniej do 20 maja 2026 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Zmiany wynikają z obowiązujących przepisów oraz nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2026 r., dotyczącego wzorów dokumentów rozliczeniowych. ZUS udostępnił 24 kwietnia 2026 nową metrykę 324 w programie Płatnik, która pozwala przygotowywać deklaracje na nowych formularzach.

Przedsiębiorcy mogli wysyłać nowe dokumenty jeszcze przed 1 maja, jednak takie rozliczenia były przetwarzane dopiero od dnia oficjalnego wejścia zmian w życie, tj. 1 maja 2026.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

ZUS ostrzega. Stare formularze będą wymagały korekty

Choć nowe formularze są już dostępne w systemy ZUS, część przedsiębiorców może przez pomyłkę wysłać deklarację na starszych drukach, np. korzystając z wcześniejszych wersji programu Płatnik lub nieaktualnych systemów księgowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ZUS podkreśla, że osoby, które rozliczą składki za kwiecień 2026 na starych formularzach, będą musiały później składać korekty dokumentów. Dlatego przedsiębiorcy powinni od razu korzystać z nowych wersji formularzy obowiązujących od maja 2026. Dotyczy to zarówno deklaracji ZUS DRA, jak i ZUS RCA.

Co zmieniło się w formularzach ZUS?

Najważniejsza zmiana dotyczy nowego pola związanego z rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej. W nowych formularzach dodano specjalne oświadczenie dotyczące uwzględniania przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą składników majątku, tj. środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne.

Nowe pole znajduje się:

  • w formularzu ZUS DRA – w bloku XII, pole 06,
  • w formularzu ZUS RCA – w bloku III.F, pole 15.

ZUS DRA - PDF do pobrania

ZUS RCA - PDF do pobrania

Kogo dotyczą nowe zasady przy składce zdrowotnej?

Zmiany dotyczą przedsiębiorców rozliczających się:

  • według skali podatkowej,
  • podatkiem liniowym,
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Od 1 stycznia 2025 przy ustalaniu podstawy składki zdrowotnej co do zasady nie uwzględnia się przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą składników majątku firmy, w tym środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych.

Jednocześnie przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym mogą zdecydować, że takie przychody i koszty będą jednak uwzględniane przy rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej za 2025 rok.

Niektórzy przedsiębiorcy muszą złożyć dodatkowe oświadczenie

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się uwzględnić przychody i koszty związane ze sprzedażą składników majątku przy rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej, musi złożyć odpowiednie oświadczenie.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Odbywa się to poprzez zaznaczenie nowego pola:

  • w ZUS DRA – blok XII, pole 06,
  • w ZUS RCA – blok III.F, pole 15.

Oznacza to, że część przedsiębiorców będzie musiała dokładnie sprawdzić sposób przygotowania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok, aby uniknąć późniejszych korekt i problemów z dokumentami.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 kwietnia 2026 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.).
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach
17 maja 2026

W 2026 r. pracownikom brakuje kompetencji do rewolucyjnych zmian w firmach. Tylko 25% pracodawców twierdzi, że posiada odpowiednią kadrę do rozwoju firmy na miarę postępu technologicznego. Jakich kompetencji brakuje na rynku pracy?
Lista płac już nie jest tylko paskiem wynagrodzenia. Dziś to centrum danych o firmie [Gość INFOR.pl]
15 maja 2026

Jeszcze kilka lat temu lista płac kojarzyła się głównie z papierowym paskiem wynagrodzenia wręczanym pracownikowi pod koniec miesiąca. Dziś jej rola jest znacznie szersza. To nie tylko dokument potwierdzający wysokość wynagrodzenia, ale także źródło danych wykorzystywanych do zarządzania organizacją, analiz kosztów czy monitorowania absencji.
Biznes może korzystać z wiedzy NGO o potrzebach osób z niepełnosprawnościami
15 maja 2026

Dzięki współpracy z trzecim sektorem firmy mają dostęp do wykwalifikowanych pracowników z niepełnosprawnościami. Wspólne działania organizacji pozarządowych i biznesu pozwalają też docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób.
Zapisanie się do PPK: kiedy możliwy jest zapis w 7 dni zamiast 90 dni od zatrudnienia pracownika?
15 maja 2026

Zapisanie się do PPK jest możliwe szybciej niż 90 dni od zatrudnienia pracownika. W jakiej sytuacji zatrudniony może zacząć oszczędzać w programie wcześniej? Przepisy regulują sytuację, kiedy można zapisać pracownika do PPK w 7 dni.

REKLAMA

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie? Sprawdź, co zrobi pracodawca
15 maja 2026

Otrzymanie wypowiedzenia z pracy to potężny stres. Wielu pracowników w przypływie emocji uważa, że jeśli nie podpisze dokumentu, zwolnienie będzie nieważne. Czy odmowa przyjęcia pisma od pracodawcy rzeczywiście może uratować etat? Wyjaśniamy, jak przepisy prawa pracy regulują tę kwestię i jakie błędy najczęściej popełniają zatrudnieni.
Piątek po Bożym Ciele 2026 (5 czerwca). Dla jednych wolne, dla innych zwykły dzień pracy. Co decyduje o wolnym?
15 maja 2026

Dla jednych będzie dniem wolnym, dla innych zwykłym piątkiem w pracy. Chodzi o 5 czerwca 2026 r. po Bożym Ciele. W wielu przypadkach decyzja zapada indywidualnie, np. w urzędach, gdzie kierownictwo może wyznaczyć dzień wolny w ramach organizacji pracy, oraz w szkołach, gdzie o tzw. dniach dyrektorskich decydują dyrektorzy. W pozostałych branżach wszystko zależy od systemu czasu pracy i charakteru wykonywanych obowiązków. Kto w praktyce może liczyć na wolne tego dnia?
Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń
14 maja 2026

Jawność wynagrodzeń: kobiety zyskają twarde dane do skutecznych negocjacji podwyżek wynagrodzeń. Problemem są sytuacje, w których różnica zarobków wynosi 20%, a zakres obowiązków jest identyczny. Rok 2027 r. będzie rokiem wielkich korekt w wynagrodzeniach. Czego pracodawcy obawiają się najbardziej? Na nasze pytania odpowiada ekspertka HR, Magda Maroń.
Bezpłatne leczenie na koszt NFZ. Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej?
14 maja 2026

Prawo do bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Gdy obowiązek takiego ubezpieczenia wygaśnie, to za świadczenia należy płacić z własnej kieszeni. Czy możliwe jest, aby nadal leczyć się na koszt NFZ?

REKLAMA

Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 i możesz stracić zasiłek? Nowe przepisy zmieniają ważną rzecz
14 maja 2026

Jedna odpowiedź na maila z pracy podczas L4 może kosztować utratę zasiłku chorobowego. Od 13 kwietnia 2026 r. przepisy zmieniły się jednak w sposób, który po raz pierwszy wprost dopuszcza tzw. incydentalne czynności związane z pracą, ale tylko w określonych sytuacjach.
Najniższa płaca minimalna w 2027 r. to 4860,47 zł [WYWIAD]
14 maja 2026

Wiadomo już, że najniższa płaca minimalna, jaką można ustalić na 2027 r. wynosi 4860,47 zł. Jakie są mankamenty mechanizmu określania najniższej krajowej w Polsce? Czy lepszym pomysłem byłoby powiązanie jej z przeciętnym wynagrodzeniem?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA