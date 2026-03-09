REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej

Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej

09 marca 2026, 09:59
Iwona Kowalska-Matis
Iwona Kowalska-Matis
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Województwa Dolnośląskiego
Emerytury czerwcowe: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio 170 zł więcej
Emerytury czerwcowe z lat 2009-2019 zostały już prawie wszystkie przeliczone: ZUS wysyła pisma w marcu i kwietniu 2026 r. Emeryci otrzymają średnio więcej o 170 zł. Kiedy świadczenie nie wzrośnie?

ZUS kończy przeliczanie emerytur czerwcowych 2009-2019

Emerytury czerwcowe zostały już w 98 proc. przeliczone. To oznacza, że przeliczone zostało już 215,5 tys. świadczeń. ZUS przelicza emerytury przyznane w czerwcu w latach 2009–2019 oraz renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych emerytur. Jest to realizacja ustawy z 5 sierpnia 2025 r. Przeliczenia są robione automatycznie co oznacza, że klienci nie muszą składać żadnych wniosków.

Emerytury wzrosły średnio o ponad 170 zł, gdyż przy ponownym ustalaniu ich wysokości zostały zastosowane korzystniejsze zasady. Na Dolnym Śląsku emerytury wzrosły średnio o 173,12 zł. - Zastosowane zasady przeliczania są takie same, jak w przypadku emerytur ustalanych w maju, a następnie ich waloryzacji do chwili obecnej. Dzięki temu nasi klienci zyskali średnio 172,11 zł brutto miesięcznie więcej – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

ZUS z urzędu przelicza emerytury czerwcowe

Według rzeczniczki, ZUS przeliczy liczył już 98 proc. tzw. „emerytur czerwcowych”. Wszystkie decyzje wydane są z urzędu, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez klientów ZUS.

ZUS wysyła pisma

- Wszyscy nasi klienci, których przeliczenie emerytur czerwcowych dostaną od nas pisma. Już wysłaliśmy 167,7 tys. decyzji do klientów. Ostatnie z nich trafią do seniorów w kwietniu – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Kiedy emerytury czerwcowe nie wzrosły, mimo ponownego przeliczenia?

Do końca lutego ZUS ponownie ustalił wysokość 215,5 tys. emerytur i rent. Świadczenia po przeliczeniu otrzymało już 129,6 tys. osób. W tej grupie, w 98,5 tys. przypadków (76 proc.) przeliczone kwoty okazały się wyższe. W pozostałych przypadkach przeliczenie nie wpłynęło na wzrost wypłacanej emerytury. Było tak np. wtedy, gdy mimo podwyższenia świadczenia wciąż pozostawało ono niższe niż gwarantowana najniższa emerytura, którą otrzymuje klient, albo też w sytuacji, kiedy klient pobiera tzw. rentę wdowią (połączoną wypłatę renty rodzinnej i świadczenia własnego) w maksymalnej wysokości, tj. w kwocie równej trzykrotności najniższej emerytury.

Emerytury ustalone w czerwcu w latach 2009-2019

Ponowne ustalenie wysokości świadczeń obejmuje zarówno świadczenia ustalone w czerwcu w latach 2009–2019, jak i świadczenia przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019. Zdecydowaną większość stanowią emerytury – 97 proc. wszystkich spraw. Renty rodzinne to 3 proc. przeliczeń. Przeliczone świadczenia pobierają przede wszystkim kobiety – 74 proc. wobec 26 proc. udziału mężczyzn.

Zgodnie z przepisami wszystkie sprawy dotyczące emerytur czerwcowych, w których nie ma przesłanek do tego, by zawiesić postępowanie (np. ze względu na toczące się postępowanie sądowe), powinny zostać zakończone do 31 marca 2026 r. ZUS zrealizuje to zadanie przed terminem.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
