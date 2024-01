rozwiń >

Co to jest FUS?

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Zakład Ubezpieczeń Społecznych - są podstawą polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. Dal rolników niebagatelną rolę instytucji wiodącej odgrywa oczywiście KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) jest państwowym funduszem celowym. Można zadać pytanie czym w takim razie jest taki państwowy fundusz celowy? Przyjmuje się, że to forma organizacyjna sektora finansów publicznych tworzona na podstawie odrębnej ustawy, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Państwowe fundusze celowe nie posiadają osobowości prawnej. Są to rachunki bankowe, którymi dysponują odpowiedni ministrowie czy organy wskazani w ustawie tworzącej fundusz. Tak więc FUS, jako taki fundusz został utworzony z dniem 1 stycznia 1999 r., na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230). W zakresie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyodrębnione są 4 fundusze, tzw. rodzaje ubezpieczeń: emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy. To właśnie FUS jest funduszem, w którym gromadzone są wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Kto jest dysponentem FUS?

Dysponentem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czyli FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest różnica między ZUS a FUS?

Różnica między ZUS a FUS jest zasadnicza. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Jest instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Działalnością ZUS kieruje Prezes Zakładu, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. Nadzór nad działalnością ZUS sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. ZUS wykonuje zadania związane z obsługą FUS, ponieważ FUS jest funduszem, w którym gromadzone są wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Całym procesem administracyjnym, w tym ewidencjonowania ww. składek na indywidualnych kontach ubezpieczonych zajmuje się ZUS.

Skąd pochodzą przychody na FUS?

Przychody FUS pochodzą:

ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

z wpłat, o których mowa w art. 111c ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych,

z oprocentowania rachunku bankowego FUS,

z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,

z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS,

ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami,

z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy o sus, i z opłaty prolongacyjnej,

z dotacji z budżetu państwa,

ze środków FRD, o których mowa w art. 59 ustawy o sus,

z innych tytułów.

