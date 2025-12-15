REKLAMA

Staż pracy i zaliczanie do okresów pracy oraz emerytury dni za oddawanie krwi. Czy od 2026?

Staż pracy i zaliczanie do okresów pracy oraz emerytury dni za oddawanie krwi. Czy od 2026?

15 grudnia 2025, 14:46
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
staż pracy, okresy pracy, zwolnienie od pracy, emerytura, 2026
Staż pracy i zaliczanie do okresów pracy oraz emerytury dni za oddawanie krwi. Czy od 2026?
W dniu 18 listopada 2025 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt dotyczy uregulowania kwestii zaliczania dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi do okresów pracy w tym do emerytury! Nie dotyczy to jednak wszystkich kategorii pracowników. Jakie zmiany czekają na krwiodawców w 2026 r.?

rozwiń >

Staż pracy: zaliczanie dni zwolnienia od pracy w związku z oddawaniem krwi do okresów pracy - czy od 2026?

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako: projekt). Zakłada on zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, 1674, z 2025 r. poz. 718, 769). Zmiana ma polegać na tym, że w art. 50e w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1782).”.

Zgodnie z art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi

Ustawa określa organizację i zadania publicznej służby krwi, w tym zasady oddawania oraz pobierania krwi i jej składników w celach określonych w ustawie; badania i preparatyki pobranej krwi i jej składników; organizację krwiolecznictwa oraz uprawnienia dla krwiodawcy.

Co dla dawcy krwi w 2026 r.?

Przepisy, a konkretnie art. 9. ww. ustawy jasno wskazuje katalog uprawnień na rzecz dawcy krwi. I tak, zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje, również w 2026 r.:

  • zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 298 zn. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 oraz z 2024 r. poz. 878 i 1222);
  • zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
  • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi;
  • posiłek regeneracyjny.
Ważne

Co ciekawe być może już w 2026 r. zmienią się przepis w zakresie uprawnień, a konkretnie stażu pracy w kontekście zaliczania dni zwolnienia od pracy w związku z oddawaniem krwi do okresów pracy. Jednak propozycja przepisów dotyczy wybranej grupy zawodowej.

Zaliczanie do okresów pracy, okresy od których zależy emerytura

Sięgnijmy zatem do art. 50e ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, 1674, z 2025 r. poz. 718, 769). O co w nim chodzi i co zostanie dodane? Przepis art. 50e. w ww. ustawie określa, że: Prawo do górniczej emerytury, bez względu na wiek i zajmowane stanowisko, przysługuje pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem ust. 2. Do okresów pracy górniczej, o której mowa w ust. 1, zalicza się także okresy:

  1. niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne,
  2. czasowego oddelegowania pracowników, o których mowa w art. 50c ust. 1 pkt 6, do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie lub w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego

– bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.

Projekt proponuje dodać po ww. pkt 2) właśnie pkt 3) w brzmieniu: „3) zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1782).”.

Przykład

Oznacza to tyle, że proponuje się rozszerzyć okresy pracy, które to z kolei mają wpływ na emeryturę. Nierzadko jest bowiem tak, że komuś brakuje kilku dni, czy tygodni do okresów emerytalnych. A jeśli np. byłby dawcą krwi mógłby mieć zaliczony ten okres, do okresu pracy - od którego zależy zakres ubezpieczeń emerytalnych. Jednak jedna ważna sprawa, należy mieć zawsze wszystko udokumentowane i potwierdzone, najlepiej w dziale kadr w swoim miejscu pracy.

Co dla dawcy krwi w 2026 r.? Większy staż pracy i zaliczanie do emerytury okresów za oddawanie krwi [PROJEKT USTAWY I UZASADNIENIE]

Dlaczego projektodawca zdecydował się na taką propozycję zmiany przepisów? Jak wskazuje w uzasadnieniu: "Celem ustawy jest uregulowanie kwestii zaliczania do okresów pracy górniczej dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi, zgodnie z postulatem górniczych środowisk związkowych, tak aby do okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawniających do nabycia emerytury górniczej bez względu na wiek, zaliczać dni zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych w celu honorowego oddania krwi. Projektowana ustawa ma na celu uregulowanie kwestii zaliczania dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi do okresów pracy górniczej. Obecnie dni te, mimo że są uznawane za okresy zatrudnienia, nie są wliczane do stażu pracy górniczej uprawniającego do wcześniejszej emerytury.

Nowelizacja ma na celu wyeliminowanie tej nierówności i dostosowanie przepisów do postulatów górniczych środowisk związkowych, które wskazują na brak sprawiedliwości w obecnym systemie. Obowiązujące przepisy przyznają honorowym krwiodawcom prawo do zwolnienia od pracy w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym, a także na czas niezbędny do badań lekarskich. Pracownik zachowuje w tym czasie prawo do wynagrodzenia, jednak dni te nie są jednoznacznie zaliczane do pracy górniczej, co powoduje, że górnicy-krwiodawcy tracą możliwość zaliczenia ich do wymaganego okresu pracy pod ziemią. Oznacza to, że w praktyce osoby decydujące się na honorowe oddawanie krwi mogą być zmuszone do dłuższej pracy, aby osiągnąć wymagany staż uprawniający do emerytury. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi krok w kierunku bardziej sprawiedliwego traktowania górników, którzy angażują się w honorowe krwiodawstwo. Umożliwienie im wliczenia dni zwolnienia na oddawanie krwi do stażu pracy górniczej nie wpłynie negatywnie na system emerytalny ani na pracodawców a jednocześnie przyczyni się do zwiększenia liczby dawców i poprawy społecznego odbioru zasad równości i sprawiedliwości.".

W ocenie skutków regulacji wskazano: "Projektowane przepisy wzmocnią społeczne uznanie dla honorowego krwiodawstwa, które jest istotnym elementem ochrony zdrowia publicznego. Trzeba wspomnieć, że honorowe oddawanie krwi lub jej składników przez zdrowych obywateli to doniosła forma aktywności społecznej. Formą docenienia właśnie takiej postawy są przywileje oraz uprawnienia dla dawców, którzy zdecydują się na takie działania. Górnicy, którzy oddają krew, będą czuli się docenieni i bardziej zmotywowani do angażowania się w tę działalność, co może zwiększyć liczbę dawców krwi w tej grupie zawodowej. Ponadto regulacja zlikwiduje poczucie niesprawiedliwości, wynikające z faktu, że obecnie dni zwolnienia od pracy z tego powodu nie są zaliczane do stażu pracy górniczej, mimo, że zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym dawca oddaje krew, oraz w dniu następnym należy traktować jako okres zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień (także uprawnień emerytalno-rentowych) uzależnionych tylko od lat pracy.

Dzięki wprowadzeniu proponowanej zmiany wynikającej z nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprawi się postrzeganie zasad sprawiedliwości społecznej i równouprawnienia między różnymi grupami zawodowymi, brak takiej możliwości może być odczytywany jako przejaw nierównego traktowania, czyli dyskryminacji pośredniej tej grupy zawodowej w porównaniu do pracowników „nie-górników”, gdyż ci drudzy nie doznają żadnych negatywnych konsekwencji w zakresie uprawnień emerytalnych w związku z honorowym krwiodawstwem. Zgodnie z informacją od Krajowej Rady Związku Górników w Polsce obecnie każdorazowe zwolnienie z pracy przez osobę wykonującą pracę górniczą jest równoznaczne z tym, że okres uzyskanego zwolnienia jest przez krwiodawcę odpracowywany, gdyż nie zostanie wliczony do okresu uprawniającego do świadczeń emerytalnych, co jawi się jako sprzeczny z idea zachęcania krwiodawców do oddawania krwi.".

Podsumowując, nadrzędnym celem ustawy jest uregulowanie kwestii zaliczania do okresów pracy górniczej dni zwolnienia od pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi, zgodnie z postulatem górniczych środowisk związkowych, tak aby do okresów pracy górniczej wykonywanej pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, uprawniających do nabycia emerytury górniczej bez względu na wiek, zaliczać dni zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych w celu honorowego oddania krwi. Przepisy emerytalne dla górników, zawierają szczególne przeliczniki, które wpływają na wysokość świadczenia. W obecnym stanie prawnym dni zwolnienia od pracy w celu honorowego oddania krwi są traktowane jako „zwykłe” okresy zatrudnienia i nie są jednoznacznie zaliczane do okresów pracy górniczej. Interpretacja ta wynika z braku wyraźnych przepisów pozwalających na takie zaliczenie, mimo że honorowe oddawanie krwi jest uznawane za szczególnie ważny społecznie akt, nagradzany licznymi przywilejami. Z tego powodu organy rentowe, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uznają te dni za okres zatrudnienia, ale nie wliczają ich do wymaganego stażu pracy górniczej, co budzi wątpliwości co do zgodności z zasadą równego traktowania pracowników różnych grup zawodowych. W praktyce, brak zaliczenia tych dni do stażu pracy górniczej prowadzi do nierówności w uprawnieniach emerytalnych pomiędzy górnikami a innymi grupami zawodowymi, które nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych z honorowym krwiodawstwem. Proponowana zmiana miałaby na celu wyeliminowanie tych nierówności poprzez wprowadzenie jednoznacznych przepisów, które pozwolą na uwzględnienie dni zwolnienia od pracy w celu oddania krwi jako okresów pracy górniczej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, 1674, z 2025 r. poz. 718, 769)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1782)

Podsumowanie i FAQ: ODDAWNIE KRWI A OKRESY PRACY I EMERYTURA

Kiedy do Sejmu RP wpłynął poselski projekt zmian ustawy o emeryturach i rentach z FUS?

W dniu 18 listopada 2025 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Co zakłada projekt w art. 50e ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS?

Projekt dodaje w art. 50e ust. 2 pkt 3, zaliczając do okresów pracy górniczej: „zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi.

Czy dni zwolnienia na honorowe oddawanie krwi wliczają się dziś do stażu pracy górniczej?

Obecnie dni te, mimo że są uznawane za okresy zatrudnienia, nie są wliczane do stażu pracy górniczego uprawniającego do emerytury.

Kiedy wejdzie w życie ustawa z projektu o zaliczaniu zwolnień krwiodawców do okresów pracy górniczej?

Zgodnie z art. 2: „Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”

Jakie uprawnienia w 2026 r. mają zasłużony honorowy dawca krwi i honorowy dawca krwi?

Również w 2026 r. przysługuje: zwolnienie od pracy i czynności służbowych w dniu oddania krwi i dniu następnym oraz na badania; zwrot utraconego zarobku; zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi; posiłek regeneracyjny.

