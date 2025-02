W 2025 r. koniec pracy zdalnej dla niektórych pracowników

Analiza pracy zdalnej w polskich dużych firmach w 2024 r. jednoznacznie wskazuje na stopniowe powroty do pracy stacjonarnej. Dlaczego pracodawcy rezygnują z home office? Jakie systemy stosowane są w 2025 r.? Ile pracodawców planuje całkowity powrót pracowników do biur w tym roku?

Praca zdalna w polskich firmach w 2024 i 2025 r.

Duże i średnie przedsiębiorstwa w Polsce zdecydowały się w minionym roku ograniczyć możliwość wykonywania pracy zdalnej swoim pracownikom – o ile rok temu co czwarta firma deklarowała, że muszą oni pracować z biura, tak obecnie takiej odpowiedzi udzieliło już blisko 40% respondentów biorących udział w naszym badaniu. Czy miłośnicy home office mają zatem czego się bać? Niekoniecznie.

Firmy po dwóch latach od uregulowania przepisów o pracy zdalnej okrzepły, jeśli chodzi o organizację pracy w swoich zespołach i nie są chętne do dalszych modyfikacji… przynajmniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Taką deklarację składa aż 80% przebadanych przedsiębiorstw, dwukrotnie więcej niż przed rokiem!

Praca zdalna hybrydowa najczęściej stosowana przez pracodawców

Jeśli pracodawcy zgadzają się na pracę zdalną, to jednak preferują, żeby pracownicy z mniejszą lub większą częstotliwością pojawiali się w biurze. W tej grupie przeważają firmy, które deklarują, że wystarczy im 1-4 dni obecności pracowników w biurze w miesiącu – takiej odpowiedzi udzieliło 27% badanych. Wskaźnik ten podwoił się względem roku ubiegłego, kiedy wyniósł 13%.

Częstotliwość 4-10 dni pracy z biura w miesiącu wybrało 5% przedsiębiorstw (3% przed rokiem), a 10-15 dni –13% ankietowanych (podczas gdy w badaniu ze stycznia 2024 r. odsetek ten wynosił 4%). Utrzymuje się odsetek firm, które chcą by pracownicy w biurze pojawiali się jeszcze częściej. Taki system organizacji pracy deklaruje co piąty podmiot. Co trzeci pracodawca daje z kolei pracownikom pełną dowolność, jeśli chodzi o częstotliwość pojawiania się w biurze.

Całkowity powrót pracowników do biur w 2025 r.

Zdecydowana większość polskich pracodawców planuje w tym roku utrzymać dotychczasowy model pracy zdalnej wprowadzony w swoich firmach. Ograniczenia w możliwości wykonywania pracy zdalnej przewiduje w 2025 r. jedynie 10% badanych, z czego połowa chce nakazać całkowity powrót do biur, a druga połowa – zwiększyć częstotliwość wykonywania obowiązków z biura.

Tylko 2% badanych deklaruje, że w planach nie ma na razie zmiany dotychczasowego modelu pracy zdalnej, ale rozważa takie ograniczenie. Wynik dla tej grupy jest podobny jak przed rokiem.

Przyczyny rezygnacji z pracy zdalnej

Główną przyczyną powrotu części pracowników do biur jest spadek efektywności i jakości ich pracy – tak twierdzi ponad połowa firm, które wprowadzą w tym roku ograniczenia w pracy zdalnej. Z kolei 42% ankietowanych przedsiębiorstw jest zdania, że w wyniku home office nastąpiły problemy z przepływem informacji między pracownikami, a co trzeci pracodawca (33%) narzeka na pogorszenie atmosfery i poczucia więzi między swoimi podwładnymi.

Rezygnacja z pracy zdalnej spowoduje odejścia pracowników

Pracodawcy, którzy zdecydowali się na ograniczenie pracy zdalnej, godzą się, że z tego powodu z organizacji odejdzie część pracowników. Co czwarte przedsiębiorstwo z tej grupy ocenia jako istotne ryzyko odpływu pracowników po zaostrzeniu wewnętrznych zasad korzystania z home office. Z kolei niemal co piąty pracodawca (17%) spodziewa się, że takie zjawisko może wystąpić, ale zakłada, że ryzyko jego zaistnienia jest niewielkie. 50% badanych, którzy chcą w najbliższych 12 miesiącach zmniejszyć możliwość pracy spoza biura, nie widzi ryzyka utraty pracowników z tego powodu, a 8% nie ma na ten temat zdania.

Źródło: Grand Thornton