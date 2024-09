Najniższa krajowa 2025: minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa w 2025 r. jeszcze na starych zasadach. Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2026 r.? Jak zmieni się sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustaliła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. Są to kwoty wyższe od tych, które rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego.

Najniższa krajowa 2025: minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r.

Od 1 lipca 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4300 zł brutto. W połowie roku rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, by minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. wynosiło 4626 zł. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wtedy dojść do porozumienia co do wysokości minimalnego wynagrodzenia. W związku z brakiem porozumienia, rząd ustalił w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. W momencie, gdy projekt znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu, kwotami, którymi operowano, były te, zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego. Finalnie, projekt uległ zmianie. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem wyniesie 4666 zł brutto. Jest to wzrost o 366 zł w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego od 1 lipca 2024 r. Ponadto, jest to wzrost o dodatkowe 40 zł w stosunku do propozycji, która została przedstawiona na Radzie Dialogu Społecznego.

Najniższa krajowa 2025: minimalna stawka godzinowa w 2025 r.

Od 1 lipca 2024 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 28,10 zł brutto. W połowie roku rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, by minimalna stawka godzinowa w 2025 r. wynosiła 30,20 zł brutto. Radzie Dialogu Społecznego i w tym przypadku nie udało się dojść do porozumienia. Jak już zostało wyżej wspomniane, w związku z brakiem porozumienia, rząd ustalił w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. także uległa zmianie w finalnie opublikowanym rozporządzeniu. Wysokość minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2025 r., zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, wyniesie 30,50 zł brutto. Jest to wzrost o 2,40 zł w stosunku do minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 lipca 2024 r. Ponadto, jest to wzrost o dodatkowe 30 gr w stosunku do propozycji, którą rząd zaproponował na Radzie Dialogu Społecznego.

Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2026 r.?

26 sierpnia 2024 r. do uzgodnień i konsultacji trafił projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zakłada on szereg zmian dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projekt ten ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z projektem, przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia orientacyjna wartość referencyjna ustalana będzie na poziomie 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przyjętej do opracowania projektu ustawy budżetowej. Ponadto, projekt zakłada zrównanie minimalnego wynagrodzenia za pracę z wynagrodzeniem zasadniczym. Będzie to istotna zmiana zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Będzie to oznaczało wyłączenie z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatków do wynagrodzenia oraz premii i nagród. Projekt zakłada wejście zasadniczej części przepisów z dniem 15 listopada 2024 r. Wyjątkiem są przepisy dotyczące ustalania wysokości wynagrodzenia pracowników, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.