Niższy dodatek za pracę w porze nocnej po 1 października 2024. Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej po 1 października ulegnie zmniejszeniu w porównaniu do sierpnia i września. Ma to związek z liczbą godzin, którą mają do przepracowania pracownicy w październiku.

Kodeks pracy określa czym jest pora nocna. Zgodnie z art. 51 Kodeksu pracy, za pracę w porze nocnej uznawana jest praca w godz. od 21 do 7 rano. Pora nocna trwa 8 godzin. Warto pamiętać, że osoby, które pracują minimum trzy godziny właśnie w tym przedziale czasowym, bądź w okresie rozliczeniowym ¼ ich czasu pracy przypada na porę nocną, są osobami pracującymi w nocy.

Jest to dodatek do wynagrodzenia który przysługuje pracownikom pracującym w nocy. Przysługuje w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Pracownicy pracujący nocą stale poza zakładem pracy mogą otrzymać zamiast dodatku za pracę w porze nocnej ryczałt. Do wyliczenia wysokości dodatku za pracę w porze nocnej należy znać wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także liczbę godzin pracy, która przypada na konkretny miesiąc.

Wysokość dodatku w porze nocnej po 1 października 2024 r.

We wrześniu wysokość dodatku za pracę w porze nocnej wynosi 5,12 zł brutto, czyli tyle samo co w sierpniu. Zarówno w sierpniu, jak i we wrześniu do przepracowania jest po 168 godzin. W październiku natomiast będzie do przepracowania 184 godzin. W związku z tym, dodatek za pracę w porze nocnej będzie wynosił tyle samo, co w lipcu. Wyniesie on 4,67 zł brutto za każdą godzinę przepracowaną w nocy. W listopadzie do przepracowania będą 152 godziny, co przełoży się na dodatek w wysokości 5,66 zł brutto za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej. W grudniu zaś będzie to 160 godzin, w związku z czym, dodatek za pracę w porze nocnej wyniesie 5,38 zł brutto. Kwotę dodatku za pracę w porze nocnej dolicza się do wynagrodzenia pracownika. ?Należy pamiętać, że powyższe kwoty są wartościami minimalnymi. w Każdym zakładzie pracy, pracodawca może zwiększyć jego wysokość procentową.

1 stycznia 2025 r. nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia. Nie została ona jeszcze ogłoszona. Rząd ma czas do 15 września, by przedstawić w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. W związku z planowaną zmianą dotyczącą minimalnego wynagrodzenia, dodatek za pracę w porze nocnej także ulegnie zmianie.