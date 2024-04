Projekt uchwały o Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia (KPDZ) na lata 2024–2026

Umowa o pracę przedłuża się do dnia porodu - tak - ale nie każda umowa i nie w każdych okolicznościach! Musi minąć co najmniej 85 dni od dnia poczęcia aby umowa o pracę się przedłuża. Okazuje się, że znaczenie mają miesiące księżycowe i to, że umowa przedłuża się po upływie 3 miesiąca ciąży (po!), nie w 3-cim czy przed 3-cim miesiącem. To bardzo ważne, stąd też tak istotna jest data na zaświadczeniu lekarskim stwierdzającym ciąże.