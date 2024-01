Rynek pracy. Deficyty chętnych do pracy pojawią się w 29 zawodach. Takie są prognozy na 2024 r.

Braki kadrowe w 2024 r. pojawią się w 29 zawodach, w których liczba ofert pracy będzie większa niż liczba kandydatów. Pracodawcy będą mieli problemy z rekrutacją w tych zawodach. Lista zawodów, w których pojawią się deficyty chętnych do pracy obejmuje m.in. nauczycieli, księgowych, lekarzy, pielęgniarki i położne, a także pracowników służb mundurowych. Najbardziej poszukiwani będą m.in. cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, kierowcy autobusów oraz spawacze. Takie prognozy zawiera raport prezentujący wyniki badania „Barometr zawodów 2024”.

„Barometr zawodów 2024” to raport podsumowujący badanie w Polsce opublikowany jak co roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Klasyfikuje on zawody na trzy grupy: zawody deficytowe, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy w najbliższym czasie; zawody zrównoważone, czyli takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia; zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na nadmiar pracowników spełniających wymagania pracodawców.

Zawody deficytowe w 2024 r.

Według autorów prognozy na 2024 r. deficytowych będzie 29 zawodów, o dwa więcej niż rok wcześniej. Grupa zawodów deficytowych powiększy się o nauczycieli przedszkoli oraz pracowników (funkcjonariuszy) służb mundurowych – te zawody w poprzednich badaniach uznawano za zrównoważone.

Zawody deficytowe w 2024 r. 1. Cieśle i stolarze budowlani 16. Nauczyciele przedszkoli 2. Dekarze i blacharze budowlani 17. Nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych 3. Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy 18. Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych 4. Fizjoterapeuci i masażyści 19. Operatorzy obrabiarek skrawających 5. Kierowcy autobusów 20. Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej 6. Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych 21. Pielęgniarki i położne 7. Kucharze 22. Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 8. Lekarze 23. Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie 9. Magazynierzy 24. Pracownicy służb mundurowych 10. Mechanicy pojazdów samochodowych 25. Psycholodzy i psychoterapeuci 11. Monterzy instalacji budowlanych 26. Robotnicy budowlani 12. Murarze i tynkarze 27. Samodzielni księgowi 13. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 28. Spawacze 14. Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 29. Ślusarze 15. Nauczyciele przedmiotów zawodowych

Zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu w 2024 r. powiększą się problemy z rekrutacją kandydatów do pracy w sferze budżetowej. To skutek uznania za deficytowe takich zawodów jak nauczyciele przedszkoli oraz pracownicy służb mundurowych. Eksperci nie przewidują większych zmian w pozostałych sektorach gospodarki. Poszukiwani będą nadal chętni do pracy w branżach: budowalnej, medyczno-opiekuńczej, edukacyjnej, produkcyjno-przetwórczej, czy TSL (transport-spedycja-logistyka).

Zawody trwale deficytowe w 2024 r.

Spośród 29 zawodów deficytowych w ośmiu niedobór pracowników występuje nieprzerwanie od 2016 r., kiedy to rozpoczęto prowadzenie badania w całej Polsce. Zawody trwale deficytowe to:

cieśle i stolarze budowlani,

dekarze i blacharze budowlani,

kierowcy autobusów,

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,

operatorzy obrabiarek skrawających,

pielęgniarki i położne,

samodzielni księgowi,

spawacze.

Jak zauważają autorzy raportu, z perspektywy pracodawców utrzymujące się na przestrzeni lat braki kadrowe stanowią duży problem. Stały niedobór kandydatów powoduje, że nie można zapełnić wolnych miejsc pracy. Skutkiem tego jest ograniczenie rozwoju przedsiębiorstw, czasem nawet – konieczność zawężenia ich działalności.

Deficyty na rynku pracy pogłębiają się

W niektórych zawodach deficyty chętnych do pracy nie tylko się utrzymują w kolejnych latach, ale wręcz pogłębiają się. Przykładem jest sytuacja pielęgniarek i położnych. W 2016 r. deficyty w tych zawodach występowały w 233 powiatach w Polsce, z czego w 28 były to duże deficyty. Zarazem nadwyżki osób chętnych do pracy występowały w 21 powiatach. Według prognozy na 2024 r. liczba powiatów, gdzie wystąpi deficyt osiągnie 336, a w 58 z nich deficyt będzie duży. Jednocześnie prognozuje się, że nadwyżka nie wystąpi w ani jednym powiecie.

Co powoduje deficyty na rynku pracy

Główną przyczyną deficytów w poszczególnych zawodach – jak wskazują autorzy „Barometru zawodów 2024” – jest wciąż brak wystarczającej liczby kandydatów do pracy. Jest on skutkiem rozwoju branży, zmian demograficznych czy braku kształcenia w zawodzie – ze względu na brak oferty w szkołach lub brak chętnych do nauki.



Brak wystarczającej liczby kandydatów do pracy stanowi główny powód deficytu w zawodach: lekarze, pielęgniarki i położne, psycholodzy i psychoterapeuci, fizjoterapeuci i masażyści, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, monterzy instalacji budowlanych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, nauczyciele przedszkoli, pracownicy służb mundurowych.



Według wyników Barometru kolejną przyczyną deficytów są nieodpowiednie kwalifikacje kandydatów, które uniemożliwiają podjęcie pracy w zawodzie. Powoduje ona deficyty w takich zawodach jak: ślusarze, spawacze, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, magazynierzy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, samodzielni księgowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, mechanicy pojazdów samochodowych.



Najrzadziej występującą – według ekspertów biorących udział w badaniu – przyczyną luk kadrowych jest niechęć kandydatów do podejmowania zatrudnienia ze względu na niskie wynagrodzenia czy trudne warunki pracy. Przyczyna ta odrywa dominującą rolę w przypadku operatorów obrabiarek skrawających, robotników budowlany, opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej oraz kucharzy.

Główne powody deficytu w 2023 i 2024

Eksperci zaangażowani w badanie wskazują, że w porównaniu do 2023 r., deficyty w mniejszym stopniu będą skutkiem braku wystarczającej liczby kandydatów (w 2023 – 50% wskazań, w 2024 – 45%). Większą rolę odegra niespełnianie wymagań przez kandydatów (w 2023 – 28% wskazań, w 2024 – 29%), a także to, że kandydatom nie odpowiadają warunki pracy (w 2023 roku 20% wskazań, w 2024 – 25%).

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach w skali całego kraju. Badanie to przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie ministerstwa właściwego ds. pracy (obecnie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Jest to badanie jakościowe, realizowanym raz w roku. Powstaje w trakcie paneli eksperckich, które odbywają się w poszczególnych powiatach. Uczestnicy wspólnie analizują jak będzie wyglądała sytuacja w każdym zawodzie. W trakcie dyskusji grupowej wykorzystują posiadaną wiedzę i doświadczenie, posiłkują się także statystykami (m.in. liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, liczbą ofert pracy zgłoszonych do Centralnej Bazy Ofert Pracy, liczbą absolwentów szkolnictwa branżowego, czy liczbą dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców).