Podkarpacki rynek pracy 2024 - czy rzeczywiście jest tak źle?

Czym są zawody deficytowe, zrównoważone, nadwyżkowe?

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy). Na deficyt osób w określonych grupach zawodów wpływa m.in. emigracja, niskie płace w danym zawodzie, brak możliwości uzyskania wykształcenia, brak finansowania kosztów uprawnień wymaganych do pracy, rozwój technologii, wyjątkowo trudne czy wręcz niebezpieczne warunki pracy, brak benefitów pracowniczych. Wszystko zależy od danego województwa i specyfiki zatrudnienia na nim. Rynek pracy w Polsce jest bowiem bardzo zróżnicowany.

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).

Barometr zawodów - co to jest i kto go opracowuje?

Barometr zawodów, to prognoza dla i na rynku pracy. Prognoza jest przygotowywana na dany rok i pokazuje jakie jest ogólne zapotrzebowanie na zawody w Polsce, w tym z wyszczególnieniem na poszczególne powiaty czy województwa. Barometr powstaje podczas paneli ekspertów obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: pracowników wojewódzkiego oraz powiatowych urzędów pracy, przedsiębiorców, pracowników prywatnych agencji zatrudnienia, pracowników instytucji zarządzających Polską Strefą Inwestycji, ochotniczych hufców pracy, izb rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier, urzędów miast.

Deficytowe zawody dla województwa podkarpackiego - w jakich branżach pracodawcom najtrudniej znaleźć pracowników?

Zawody deficytowe w województwie podkarpackim, w których w 2024 roku liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców, są następujące:

operator obrabiarek skrawających (branża produkcyjno-przetwórcza). Zawód ten wymaga umiejętności czytania rysunku technicznego do wykonania odpowiednich części do produkcji urządzeń i jest prognozowany jako deficytowy w 11 powiatach w województwie podkarpackim;

branża budowlana - betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, inżynierowie budownictwa, kierownicy budowy, robotnicy budowlani, brukarze oraz monterzy instalacji budowlanych. Często jako przyczyny deficytów w tych zawodach zgłaszano dezaktualizację uprawnień zawodowych, niskie wynagrodzenie, zaawansowany wiek kandydatów do pracy i przeciwskazania do pracy w zawodzie z uwagi na zły stan zdrowia;

branża elektro-energetyczna - elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy;

branża medyczno-opiekuńcza - lekarze, pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci i masażyści, psycholodzy i psychoterapeuci. Szczególnie w powiecie leskim na podkarpaciu da się zauważyć deficyt lekarzy;

branża finansowo-prawna - samodzielnych księgowych. Problem wynika z tego, że u kandydatów na pracownik w tej branży występuje problem z biegłą znajomością przepisów prawnych i obsługi programów komputerowych. Poza tym pracodawcy wymagają doświadczenia zawodowego;

branża edukacyjna - deficyt nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Nauczyciel zawodu woli podjąć zatrudnienie w firmie komercyjnej, uzyskując znacznie szybsze możliwości rozwoju zawodowego i wyższe zarobki niż w instytucji oświatowej;

branża TSL (transport-spedycja-logistyka) - deficyt kierowców autobusów oraz kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych.

Jakie są zawody nadwyżkowe? W jakiej branży nie znajdziesz raczej pracy na podkarpaciu?

Na liście zawodów nadwyżkowych czyli takich, w których zapotrzebowanie pracodawców jest znacznie niższe niż liczba osób poszukujących pracy, znalazło się 5 grup zawodów.