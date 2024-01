Utrata prawa wykonywania zawodu medycznego. Czy można ujawnić przyczynę? Problem z Centralnym Rejestrem, a ustawa wchodzi w życie już 26 marca 2024

Czym jest Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego?

Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest rejestrem publicznym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123, 1234 i 1703) prowadzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Administratorem danych zawartych w rejestrze jest minister właściwy do spraw zdrowia. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Ważne Wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie właściwego wojewody - Wojewoda Mazowiecki, zwany dalej "organem właściwym", udostępnia dane osób wykonujących zawody medyczne ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Jawność informacji zamieszczonej w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego dotyczącej przyczyny utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego - sprawa w Trybunale Konstytucyjnym K 16/23

Przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa sprawa w zakresie jawności informacji zamieszczonej w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego dotyczącej przyczyny utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego (sygn. akt K 16/23) z wniosku Prezydenta RP. Uszczegóławiając, w dniu 5 października 2023 r. Prezydent RP w trybie kontroli następczej skierował do TK wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych w zakresie dotyczącym ujawniania w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego informacji o przyczynie utraty przez osobę wykonującą zawód medyczny uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Do spawy dołączył się RPO, który wnosi, by TK uznał ten przepis za niezgodny z art. 47 i art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z jej art. 31 ust. 3.

Jawna przyczyna utraty zawodu medycznego

Przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz. U. poz. 1972) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy w zakresie, w jakim przewiduje, że Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest jawny w odniesieniu do informacji o przyczynie utraty przez osobę wykonującą zawód medyczny uprawnienia do wykonywania tego zawodu, jest niezgodny z art. 47 Konstytucji RP oraz art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Kiedy osoba wykonująca zawód medyczny traci uprawnienia do wykonywania zawodu?

Przykład Osoba wykonująca zawód medyczny traci uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, w sytuacji: utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych; pozbawienia praw publicznych;

prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 pkt 5 ustawy (jako kara za przewinienie zawodowe).

Stanowisko RPO - dane ujawniane wkraczają w zakres życia prywatnego

Dane w zakresie przyczyn utraty prawa do wykonywania zawodów medycznych, należące do szczególnie chronionej sfery życia, wykraczają poza zakres niezbędnych informacji, które mogą być udostępniane przez władze publiczne - pisze RPO w obszernym uzasadnieniu stanowiska dla TK. Dane te będą dostępne dla nieograniczonego kręgu osób na całym świecie. Ujawnienie w rejestrze publicznym danych, które odnoszą się do szczególnej kategorii danych, tj. danych dotyczących zdrowia, orzeczeń karnych czy dyscyplinarnych, nieograniczonej liczbie osób, stanowi nieproporcjonalne ograniczenie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.